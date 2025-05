Rockstar Games publicó el segundo tráiler del videojuego Grand Theft Auto VI

Ya puede explorar Vice City y más contenido en rockstargames.com/VI

NUEVA YORK--(BUSINESS WIRE)--Rockstar Games®, un sello de Take-Two Interactive Software, Inc. (NASDAQ: TTWO), se enorgullece de anunciar el lanzamiento del segundo tráiler de Grand Theft Auto VI, donde se puede echar un vistazo más de cerca a la más grande e inmersiva evolución de la saga hasta la fecha:









Vice City, USA. Jason y Lucia siempre supieron que la baraja les jugaba en contra. Pero cuando hasta las cosas fáciles les salen mal, terminan en el lado más oscuro, bajo el sol más radiante de América, en medio de una conspiración criminal que se extiende por todo el estado de Leonida, obligados a confiar mutuamente más que nunca si desean salir con vida.

Puede encontrar más detalles en www.rockstargames.com/VI.

El segundo tráiler de Grand Theft Auto VI ya está disponible en todas partes. Todas las imágenes del tráiler se grabaron en PlayStation 5.

Su lanzamiento está previsto para el 26 de mayo de 2026 para los sistemas de entretenimiento informático PlayStation®5 y los sistemas de entretenimiento y juegos Xbox Series X|S. Grand Theft Auto VI estará disponible pronto en las tiendas de PlayStation y Microsoft.

El Grand Theft Auto VI aún no está clasificado.

Rockstar Games cimentó su reputación como creador de mundos vivientes y complejos con la saga Grand Theft Auto, uno de los patrimonios de entretenimiento más exitosos de todos los tiempos, con más de 440 millones de unidades vendidas en todo el mundo. Su reputación se debe a una serie de juegos aclamados por la crítica, como la saga Grand Theft Auto, la saga Red Dead Redemption, las sagas Max Payne, Bully, L.A. Noire, la saga Midnight Club, y The Warriors. La contribución de Rockstar Games colocó al entretenimiento interactivo en el centro de la cultura moderna. Siga a Rockstar Games en X, Instagram, YouTube, Facebook, Twitch, Discord y WhatsApp.

Con sede en la Ciudad de Nueva York, Take-Two Interactive Software, Inc. es una empresa que lidera el desarrollo, la publicación y comercialización de entretenimiento interactivo para consumidores de todo el planeta. La empresa desarrolla, opera y publica productos principalmente a través de Rockstar Games, 2K y Zynga. Actualmente, nuestros productos están diseñados para consolas de videojuego, computadoras y teléfonos móviles, incluidos dispositivos inteligentes y tabletas, y se distribuyen a través de tiendas físicas, descargas en línea, plataformas digitales y servicios de streaming en la nube. Las acciones ordinarias de la empresa cotizan en NASDAQ con el símbolo TTWO.

Todas las marcas comerciales y derechos de autor contenidos en este comunicado de prensa son propiedad de sus respectivos titulares.

