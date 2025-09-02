Robo frustrado: ladrones asaltan banco y la caja fuerte estaba vacía

Un grupo de ladrones asaltan banco y la caja fuerte estaba vacía en la madrugada del domingo en Argentina, según reportes policiales. El hecho, que tuvo lugar en una sucursal del Banco Patagonia donde se puso a prueba las medidas de seguridad bancaria pero terminó en un robo frustrado, ya que los delincuentes se retiraron sin botín.

El método: corte de luz, boquete y sensores inutilizadosLos delincuentes planificaron el golpe con detalle: cortaron la electricidad, realizaron un boquete desde un local contiguo e inutilizaron los sensores de alarma cubriéndolos con espuma.

Lograron acceder hasta el recinto blindado del banco y abrir la caja fuerte principal. Sin embargo, al forzar la bóveda, se encontraron con que estaba completamente vacía, frustrando así sus intenciones.

La policía informó que los ladrones escaparon del lugar usando el mismo boquete por el que entraron, sin que se activara el sistema de alarma ni quedaran rastros en las inmediaciones. El caso ha reavivado el debate sobre los sistemas de seguridad bancaria y ha generado especulaciones acerca de cómo sabían los delincuentes el momento exacto para entrar al recinto.

Las autoridades locales investigan si hubo complicidad interna y han solicitado las grabaciones de las cámaras de seguridad tanto del banco como del local vecino. La noticia destaca la importancia de reforzar los mecanismos de protección, especialmente para aquellas entidades financieras en zonas urbanas.