Robin Westman, el joven que mató a dos niños en el tiroteo en una escuela católica

El nombre de Robin Westman ocupa titulares tras ser identificado como el responsable del tiroteo en una escuela de Minneapolis, un caso que ha provocado alarma nacional sobre la violencia escolar en Estados Unidos.

Según información oficial, Westman actuó solo y fue detenido poco después del ataque.

Las autoridades locales confirmaron el miércoles la identidad de Robin Westman, de 23 años, acusado del tiroteo ocurrido en la secundaria Trax, al sur de Minneapolis.

El incidente dejó varios heridos y reabrió el debate público sobre la seguridad en centros educativos del país.

Contexto del tiroteo y las primeras reacciones



Los primeros reportes indican que el atacante Minneapolis logró ingresar al plantel con un arma de fuego, causando pánico entre estudiantes y docentes.

Testigos relataron momentos de confusión y miedo antes de la rápida intervención policial.

La comunidad local y autoridades educativas han mostrado su indignación y preocupación, solicitando mayor protección y control de armas en recintos escolares.

Este caso se suma a la preocupante tendencia de violencia escolar Estados Unidos reportada en los últimos años.

Líderes comunitarios exigen reformas urgentes que ayuden a evitar tragedias similares.