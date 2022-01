Robert J. Giuffra, Jr. y Scott Miller son los nuevos copresidentes de Sullivan & Cromwell LLP

NUEVA YORK–(BUSINESS WIRE)–Sullivan & Cromwell LLP anunció hoy que Robert J. Giuffra, Jr. y Scott Miller son los flamantes copresidentes de la firma, a partir del 1 de enero de 2022.





Giuffra y Miller se han desempeñado como vicepresidentes de la firma desde enero de 2022. Suceden en el cargo a Joseph C. Shenker, presidente de la firma desde 2010, quien continuará trabajando en el Comité de Administración de la firma como presidente ejecutivo, además de proseguir su práctica activa con los clientes.

“Desde los días de nuestros fundadores, Sullivan & Cromwell ha asumido un compromiso inquebrantable con nuestros clientes, nuestra gente y nuestras comunidades”, explicó Shenker. “Bob y Scott personifican estas cualidades y hace mucho tiempo que se han consolidado como consejeros de confianza cuyas cualidades complementarias en litigios y derecho corporativo reflejan el amplio alcance del trabajo que hacemos para nuestros clientes en todo el mundo”.

“La práctica internacional de nuestra firma y la capacidad de prestar un servicio integrado al cliente a través de nuestra red de 13 oficinas en cuatro continentes son fundamentales para nuestro éxito”, comentó Miller. “Más de la mitad de los clientes de nuestra firma tienen su sede fuera de los Estados Unidos, y Bob y yo hemos dedicado nuestra carrera a manejar los asuntos transfronterizos más complejos de nuestros clientes. A medida que el mundo se integra cada vez más y los problemas que afrontan los clientes se vuelven más complejos, esperamos que nuestra práctica global sea un motor del éxito continuo de nuestra firma”.

“Para mí es un honor poder trabajar con Scott y nuestros socios para ampliar nuestra cultura sólida que se caracteriza por la excelencia, la innovación y el compromiso con nuestros clientes y el compromiso recíproco”, aseguró Giuffra. “Durante 143 años, nuestro modelo ha sido puesto a prueba y ha demostrado su eficacia: reclutar y capacitar a los mejores abogados para que colaboren y ayuden a nuestros clientes a resolver sus desafíos más acuciantes y aprovechar sus oportunidades de mayor valor”.

Giuffra, un destacado abogado litigante de renombre nacional, se incorporó a S&C en 1989 después de desempeñarse como asistente legal de William Rehnquist, el presidente de la Corte Suprema de los Estados Unidos y del juez Ralph Winter de la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito de los Estados Unidos. Con sede en Nueva York, ha sido miembro del Comité de Dirección de Sullivan & Cromwell desde 2007. Miembro del Colegio Estadounidense de Abogados Litigantes y de la Academia Internacional de Abogados Litigantes, ha representado con éxito a los clientes de la firma en juicios, litigios e investigaciones gubernamentales por miles de millones de dólares. Ha cumplido una función crucial en algunas de las mayores crisis corporativas de los últimos 20 años, en particular, la quiebra de Enron, los fraudes contables en Computer Associates y HealthSouth Corporation, la crisis financiera y la crisis de emisiones de diésel de Volkswagen, por la que se desempeñó como asesor de coordinación nacional del fabricante de automóviles. Entre sus clientes actuales se destacan Allianz, Goldman Sachs, Stellantis, UBS y Volkswagen. Ha representado a directorios y directores corporativos, directores ejecutivos, altos funcionarios públicos, familias prominentes, bufetes de abogados y equipos deportivos profesionales.

Miller, consejero corporativo de primer nivel, se sumó a S&C en 1986 después de desempeñarse como asistente legal del juez William A. Norris de la Corte de Apelaciones del Noveno Circuito de Estados Unidos. En el marco de su labor, maneja fusiones y adquisiciones de miles de millones de dólares, mercados de capitales y otras transacciones estratégicas, investigaciones internas y gubernamentales y otras crisis corporativas. Actualmente reside en Nueva York. Ha sido miembro del Comité de Dirección de la firma desde 2014 y coordina nuestras prácticas corporativas en EE. UU. y Europa. Ha trabajado en fusiones y adquisiciones y transacciones de valores en más de 20 países, entre ellas, la primera privatización en Italia y la primera LBO alemana. Representó a Fiat Chrysler en su fusión de u$s 60 mil millones con Peugeot, que transformó la industria automotriz mundial con la creación de Stellantis. Anteriormente, representó a Fiat en relación con su rescate en 2009 de Chrysler, a Ferrari en su OPI de 2015 y a Alcan en la lucha contra una oferta de adquisición hostil de Alcoa y en su adquisición de u$s 46 mil millones por parte de Rio Tinto. Ha representado a DISH Network durante dos décadas y recientemente en una serie de transacciones que lo ayudaron a formar y financiar su red de comunicaciones inalámbricas a nivel nacional. Recientemente se ha colocado a la vanguardia del mercado de SPAC, representando, entre otros, a DraftKings en su listado de-SPAC y otras adquisiciones y financiaciones para crear una de las compañías de juegos y entretenimiento deportivo digital más grandes del mundo y al grupo Ermenegildo Zegna en una fusión con una SPAC patrocinada por Investindustrial gracias a la cual Zegna comenzó a cotizar en la Bolsa de Nueva York (NYSE), con una capitalización de mercado inicial que superó los u$s 3000 millones.

Giuffra se graduó en la Universidad de Princeton y es egresado de la Facultad de Derecho de Yale. Se ha desempeñado como Consejero Jefe del Comité Bancario del Senado de los Estados Unidos y como Presidente del Consejo Federal de Abogados. Es miembro de la Comisión Permanente de Acceso a la Justicia de Nueva York y del Comité Permanente de Reglas de Práctica y Procedimiento de los Tribunales de Estados Unidos. Es presidente de la American Swiss Foundation.

Miller se graduó en la Universidad Estatal de Arizona y es egresado de la Facultad de Derecho de Columbia. Fue socio gerente de la oficina de Palo Alto de Sullivan & Cromwell y ha ejercido la práctica en las oficinas de la firma en Londres y Los Ángeles. Es fideicomisario del Consejo de Estados Unidos para Negocios Internacionales.

Acerca de Sullivan & Cromwell LLP

Sullivan & Cromwell LLP es una firma de abogados internacional que asesora en litigios importantes, investigaciones corporativas y regulatorias complejas, importantes fusiones y adquisiciones nacionales y transfronterizas, finanzas, transacciones corporativas y de reestructuración, asuntos tributarios y de planificación patrimonial. Fundada en 1879, Sullivan & Cromwell tiene unos 900 abogados ubicados en oficinas en Nueva York, Washington, Los Ángeles, Palo Alto, Londres, Frankfurt, París, Bruselas, Hong Kong, Beijing, Tokio, Melbourne y Sydney.

