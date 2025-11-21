Robbie Williams alerta sobre un preocupante deterioro en su visión tras uso de tratamiento para bajar de peso

El cantante británico Robbie Williams generó preocupación entre sus seguidores luego de revelar que enfrenta un deterioro progresivo en su visión, el cual vincula directamente con un tratamiento farmacológico para perder peso que utilizó recientemente.

En una entrevista con el medio británico The Sun, Williams explicó que comenzó a notar cambios significativos en su capacidad visual después de iniciar las inyecciones para adelgazar. “Quiero advertir a la gente que lea esto sobre los riesgos potenciales, para que se asegure de investigar”, señaló, enfatizando que su intención es evitar que otros experimenten efectos similares.

El artista contó que las dificultades visuales ya afectan su vida profesional. Durante algunos shows, aseguró que no logra distinguir con claridad a ciertas personas del público. En un partido de fútbol reciente, incluso comentó que los jugadores se veían como simples “manchas sobre un campo verde”. Además, tuvo que actualizar la graduación de sus lentes, lo que reforzó la sensación de que su vista no estaba respondiendo como antes.

Williams también mencionó que estos síntomas podrían ser más comunes entre quienes utilizan tratamientos similares. “Todo el mundo lo está experimentando. Yo le digo a la gente: ‘Borroso, ¿verdad?’. Y responden: ‘Oh Dios mío, ¿es por eso?’”, afirmó.

El artista espera que su testimonio sirva como advertencia y motive a quienes consideren estos tratamientos a informarse adecuadamente sobre sus posibles efectos secundarios.