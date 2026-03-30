Un cargamento de más de 400 mil barras de chocolate KitKat fue robado tras el asalto a un camión que las transportaba a través de Europa. Así lo confirmó la empresa Nestlé.

El envío, con un peso aproximado de 12 toneladas, desapareció la semana pasada. En ese momento se dirigía desde el centro de Italia hacia un centro de distribución en Polonia. Hasta el momento, se desconoce en qué punto del trayecto, de unos 800 millas, ocurrió el robo.

De acuerdo con la compañía, los responsables tendrían en su poder unas 413,793 barras de chocolate, y tanto el vehículo como la mercancía siguen sin ser localizados.

Ante esta situación, Nestlé advirtió que el incidente podría generar escasez del producto en los comercios. Especialmente en fechas cercanas a celebraciones como la Pascua, cuando aumenta la demanda de dulces.

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