Roban $15 millones en oro y otros objetos de valor en el Aeropuerto de Toronto

La policía canadiense se encuentra realizando una investigación debido a la desaparición de un contenedor de carga aérea del aeropuerto internacional de Toronto Pearson el día lunes.

En dicho contenedor se transportaban objetos de gran valor, incluyendo alrededor de 15 millones de dólares en oro.

Durante una conferencia de prensa, el inspector de policía regional de Peel, Stephen Duivesteyn, informó que, de acuerdo con el procedimiento estándar, la carga de un avión que llegó al aeropuerto en horas de la tarde fue descargada y trasladada a una instalación de espera.

Esta declaración se dio en medio del contexto de una investigación por la desaparición de un contenedor de carga aérea que transportaba objetos de gran valor en dicho aeropuerto.

El destino del valioso cargamento una vez que fue descargado es desconocido, y según lo informado por Duivesteyn a los medios de comunicación, éste fue retirado de manera “ilegal”.

El inspector de policía regional de Peel dio a entender que se trató de un acto de robo o hurto, ya que el retiro de los objetos de valor no fue llevado a cabo mediante los procedimientos legales correspondientes.

La policía fue alertada sobre la desaparición de la carga poco después de que esto ocurriera, y comenzó una investigación al respecto, según lo informado.

Aunque no se ha proporcionado información precisa sobre la cantidad de oro u otros objetos de valor que se encontraban dentro del contenedor de carga, el inspector Duivesteyn indicó que el valor total estimado de los artículos era de alrededor de 20 millones de dólares canadienses, lo que equivale a aproximadamente 14,8 millones de dólares estadounidenses.

Según informó el inspector Duivesteyn, el contenedor de carga no solo contenía oro, sino también otros artículos valiosos. Sin embargo, no se brindaron más detalles sobre la procedencia del avión que transportaba la carga ni sobre su destino final previsto.

Hasta la madrugada del viernes, no se había identificado a ningún sospechoso en relación con la desaparición de la carga.

Este incidente parece ser uno de los mayores robos ocurridos en Canadá, sin embargo, no es el primer caso de este tipo en un aeropuerto del país.

En 1990, otro robo en un aeropuerto canadiense ganó notoriedad después de que unos delincuentes armados emboscaran un avión privado y se llevaran consigo lingotes de oro y otros objetos valiosos por un valor de casi 13,7 millones de dólares.

En ese entonces, este incidente fue catalogado como uno de los mayores robos en la historia de Canadá.

El robo anterior ocurrió en el Aeropuerto Internacional Dorval, en las afueras de Montreal, donde al menos cuatro hombres, uno de ellos armado con un rifle de asalto AK-47 de origen soviético, utilizaron un camión de basura robado para cortar una cerca y robar los objetos de valor.

Los delincuentes huyeron en camionetas también robadas. Además, se reportó una explosión de una bomba casera debajo de un remolque de construcción del aeropuerto a varias millas de distancia, que en ese momento fue descrita por la policía como una “táctica de distracción”.

Según The Toronto Star, en 1952 se produjo un presunto robo en el aeropuerto de Malton, que precedió al Aeropuerto Internacional de Toronto Pearson, en el que desaparecieron lingotes de oro por un valor total de 215.000 dólares canadienses en ese momento. Este crimen sigue sin resolverse hasta la fecha.

Según Canadian Broadcasting Corp, el robo del lunes ha generado comparaciones con el robo de jarabe de arce de 2012. En ese incidente, se robaron casi 3.000 toneladas de jarabe de arce con un valor de 18,7 millones de dólares canadienses de una instalación de almacenamiento en Quebec.