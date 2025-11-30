Rixi, Nasry y Salvador ejercen el sufragio y envían mensaje a sus simpatizantes

Son más de seis millones de hondureños los que están convocados a ejercer el sufragio, uno de los derechos trascendentales para fortalecer la democracia.

Durante el proceso electoral se elegirá no solo al próximo presidente. También se definirán alcaldías y los miembros del Congreso Nacional que regirán por los próximos cuatro años.

Tres de los cuatro candidatos ejercieron el sufragio, cada uno haciendo un llamado a sus simpatizantes.

Rixi Moncada, candidata de Libertad y Refundación (Libre) ejerció su voto en la Residencial Centroamérica, Comayagüela, Distrito Central del país.

“No dejemos que nadie defina nuestro destino, vamos a las urnas, usemos el derecho que tenemos al sufragio”, señaló la presidenciable con mayor posibilidad de ser presidenta.

Por su parte, el candidato del Partido Liberal, Salvador Nasralla, ejerció el sufragio en la colonia Alameda, también del Distrito Central.

"A partir de mañana el papi se llama Nasralla", dijo el controversial presidenciable al ejercer su voto.

Nasry Asfura, apoyado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en una clara injerencia a la soberanía del país, ejerció su voto y aseguró que esperará los resultados del Consejo Nacional Electoral.