Riskified presentará sus resultados financieros del cuarto trimestre y de todo el ejercicio 2024 el miércoles 5 de marzo

NUEVA YORK--(BUSINESS WIRE)--Riskified Ltd. (NYSE: RSKD), empresa líder en inteligencia de riesgos y fraude en el comercio electrónico, anunció hoy que publicará sus resultados financieros del cuarto trimestre y de todo el ejercicio 2024 antes de la apertura del mercado el 5 de marzo de 2025. Ese día, la dirección organizará una teleconferencia y un webcast a las 8:30 a.m. ET para hablar sobre el negocio y los resultados financieros de la empresa.





Teleconferencia de Riskified sobre los resultados financieros del cuarto trimestre y de todo el ejercicio 2024

Fecha: miércoles 5 de marzo de 2025



Hora: 8:30 a.m. ET



Acceso telefónico: Para acceder a la conferencia por teléfono, diríjase a este enlace de inscripción y se le proporcionarán los datos de acceso. Para evitar retrasos, recomendamos a los participantes que se conecten quince minutos antes de la hora de inicio prevista.



Webcast: Se podrá acceder a la transmisión en directo por Internet y a una copia archivada desde la sección «Events & Presentations» del sitio web de Relaciones con los Inversores de la empresa en https://ir.riskified.com/.

Acerca de Riskified

Riskified (NYSE:RSKD) capacita a las empresas para impulsar el crecimiento del comercio electrónico superando los riesgos. Muchas de las marcas más importantes del mundo y empresas que cotizan en bolsa y venden en línea confían en Riskified para obtener una protección garantizada contra las devoluciones de cargo, para luchar contra el fraude y el abuso de políticas a escala, y para mejorar la retención de clientes. Desarrollada y gestionada por el mayor equipo de analistas de riesgos de comercio electrónico, científicos de datos e investigadores, la plataforma de inteligencia de riesgos y fraude de Riskified, impulsada por IA, analiza a la persona que está detrás de cada interacción para proporcionar decisiones en tiempo real y sólidos conocimientos basados en la identidad. Riskified fue nombrada una de las Mejores Empresas Fintech del Mundo en 2024 por la CNBC. Más información en Riskified.com.

Contacts

Relaciones con los Inversores:

Chett Mandel



Responsable de Relaciones con los Inversores



ir@riskified.com

Comunicación Corporativa:

Cristina Dinozo



Directora sénior de Comunicación



press@riskified.com