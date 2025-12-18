Riskified presenta Ascend 2026: “Intelligence in Motion” para definir la próxima era del comercio electrónico

Desde Norteamérica hasta Asia-Pacífico, Ascend 2026 reunirá a líderes en prevención del fraude y gestión de riesgos para definir estrategias innovadoras que impulsen el crecimiento del comercio electrónico

NUEVA YORK--(BUSINESS WIRE)--Riskified (NYSE: RSKD), líder en fraude y gestión de riesgos con IA para comercio electrónico, anunció que Ascend, su principal cumbre global, volverá a realizarse como una serie de eventos internacionales en 2026. El recorrido comenzará en Norteamérica (mayo) y continuará en Europa (junio), Australia (agosto), China (septiembre) y Japón (octubre). Ascend 2026 reunirá en cada región a los principales comercios, expertos del sector y líderes tecnológicos para definir cómo la inteligencia en movimiento está dando forma a la próxima era del comercio electrónico, a partir de los últimos avances en IA y estrategias innovadoras de crecimiento.





“Con más de una década como pioneros en el uso de la IA para combatir el fraude y el abuso de políticas en el comercio electrónico, resulta tan apasionante como preocupante observar el impacto transformador que la IA y el comercio agéntico están teniendo en nuestra industria. A medida que el riesgo se vuelve más complejo y aumentan las expectativas de los compradores, los equipos de fraude y los líderes de experiencia del cliente no pueden darse el lujo de quedarse al margen: deben tomar la iniciativa y participar activamente en el diseño del futuro”, afirmó Jeff Otto, director de marketing de Riskified. “Ascend 2026 analizará cómo la inteligencia en tiempo real puede ayudar a los comercios a prevenir el fraude con mayor precisión, optimizar las conversiones y reconocer a sus mejores clientes, y presentará tecnologías y casos de éxito de la comunidad que impulsan la próxima etapa de crecimiento del comercio electrónico”.

Ascend 2026 reafirma el compromiso de Riskified de conectar a la comunidad global de comercio electrónico en torno a la innovación y la inteligencia de riesgos. Al vincular a los comercios con profesionales líderes y referentes del sector, Ascend ofrece estrategias concretas y aplicables que convierten la inteligencia en resultados de negocio.

Ascend Norteamérica se llevará a cabo del 4 al 6 de mayo de 2026 en The Conrad New York Downtown, en Manhattan, Nueva York. El evento contará con una agenda de varios días que incluirá conferencias magistrales, paneles de discusión y sesiones interactivas, centradas en cómo la inteligencia en movimiento redefine la prevención del fraude, la toma de decisiones y el crecimiento del comercio electrónico, entre ellas:

Inteligencia en movimiento: IA que protege, predice y rinde



El comercio digital está entrando en una nueva era en la que la inteligencia debe moverse más rápido que el fraude y operar a lo largo de todo el recorrido del cliente, no solo en el checkout. Los asistentes conocerán cómo la inteligencia a nivel de red, la toma de decisiones en tiempo real y la IA explicable se combinan para detener el fraude de manera anticipada, aprobar a más clientes legítimos y generar un impacto comercial medible.

El fraude evoluciona y se propaga a velocidades alarmantes, y los comercios necesitan defensas que avancen al mismo ritmo. Esta sesión mostrará vectores de amenaza emergentes, ejemplos reales de intercepción temprana y cómo las señales de red siempre activas permiten a los equipos adelantarse a los defraudadores en lugar de reaccionar.

En 2025, el comercio agéntico reescribió las reglas de las compras online y, en ese proceso, abrió nuevos debates sobre riesgo y responsabilidad. Este panel analizará cómo el comercio agéntico está transformando los pagos digitales y modificando los modelos de riesgo, responsabilidad y conversión.

En el entorno competitivo del checkout online, la fricción uniforme ya no funciona. Esta sesión ilustrará el futuro de la orquestación del checkout, impulsado por señales de comportamiento, insights de los emisores y lógica dinámica, para ofrecer experiencias más rápidas, seguras y rentables.

Esta sesión analiza la creciente importancia de la explicabilidad en la toma de decisiones de riesgo basada en IA y muestra cómo una mayor transparencia sobre los indicadores en tiempo real permite a los equipos interdisciplinarios actuar con mayor rapidez y confianza.

Los comercios más innovadores están combinando el reconocimiento de patrones impulsado por IA con controles flexibles guiados por personas para moldear la experiencia del cliente en tiempo real. Esta sesión explorará cómo los equipos utilizan la inteligencia de políticas para diferenciar a los clientes leales de los abusadores, ajustar los controles de forma dinámica según el comportamiento y los objetivos del negocio, y permitir juicios más precisos sin carga operativa manual.

Para consultar la agenda completa, visite Ascend 2026 Norteamérica

Solicite su lugar en Ascend Norteamérica



Ascend es un evento solo por invitación. Ya se encuentra habilitada la solicitud de inscripción para Ascend Norteamérica. La inscripción para las demás sedes se abrirá en los próximos meses.

Acerca de Ascend



En su octavo año, Ascend es la cumbre de referencia en gestión de riesgos para el comercio electrónico, que reúne a referentes y expertos del sector para abordar los desafíos en constante evolución de la prevención del fraude y las estrategias de crecimiento. Cada encuentro ofrece conferencias magistrales, paneles de discusión e insights accionables que ayudan a los comercios a anticiparse a amenazas cada vez más sofisticadas y, al mismo tiempo, a identificar nuevas oportunidades.

Acerca de Riskified



Riskified (NYSE: RSKD) permite a las empresas impulsar el crecimiento del comercio electrónico al adelantarse al riesgo. Muchas de las marcas más importantes del mundo y empresas que cotizan en bolsa y venden online confían en Riskified para obtener protección garantizada contra contracargos, combatir el fraude y el abuso de políticas a gran escala, y mejorar la retención de clientes. Desarrollada y gestionada por el mayor equipo de analistas de riesgo para comercio electrónico, científicos de datos e investigadores, la plataforma de gestión de riesgos de Riskified analiza a la persona detrás de cada interacción para ofrecer decisiones en tiempo real y sólidos insights basados en identidad. Más información en www.riskified.com.

El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versión oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran como adaptación y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente, que es la única versión del texto que tendrá un efecto legal.

Contacts

Comunicaciones corporativas:



Cristina Dinozo



Directora sénior de comunicaciones



press@riskified.com

Relaciones con inversores:



Chett Mandel



Director de relaciones con inversores



ir@riskified.com