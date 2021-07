Riskified Ltd. anuncia el lanzamiento de su oferta pública inicial

NUEVA YORK–(BUSINESS WIRE)–Riskified Ltd. (“Riskified”), una plataforma de gestión de fraudes que permite el comercio electrónico sin fricciones, anunció hoy el lanzamiento de su oferta pública inicial de 17 500 000 acciones ordinarias de Clase A. La oferta consiste en 17 300 000 acciones ordinarias de Clase A ofrecidas por Riskified y 200 000 acciones ordinarias de Clase A para ser vendidas por uno de los accionistas existentes de Riskified. Riskified no recibirá ninguna ganancia que emane de la venta de las acciones por parte del accionista vendedor. Los suscriptores tendrán una opción de 30 días para comprar 2 625 000 acciones ordinarias de Clase A adicionales de Riskified al precio de la oferta pública inicial, menos los descuentos y comisiones de suscripción. Actualmente, se espera que el precio de oferta pública inicial esté entre 18,00 USD y 20,00 USD por acción. Riskified tiene la intención de cotizar sus acciones ordinarias de Clase A en la Bolsa de Valores de Nueva York con el símbolo bursátil “RSKD”.

Goldman Sachs & Co. LLC, J.P. Morgan Securities LLC y Credit Suisse Securities (USA) LLC actúan como los administradores principales de la oferta propuesta. Barclays Capital Inc., KeyBanc Capital Markets Inc., Piper Sandler & Co., Truist Securities, Inc. y William Blair & Company, L.L.C. actúan como administradores conjuntos de la oferta propuesta. Loop Capital Markets LLC, Samuel A. Ramirez & Company, Inc., Siebert Williams Shank & Co., LLC y Stern Brothers & Co. actúan como coadministradores de la oferta propuesta.

La oferta propuesta se realizará solamente a través de un prospecto. Cuando esté disponible, se podrá solicitar una copia del prospecto preliminar de la oferta a los siguientes administradores: Goldman Sachs & Co. LLC, por correo postal a Attn: Prospectus Department, 200 West Street, New York, New York, 10282; por correo electrónico a prospectus-ny@ny.email.gs.com o por teléfono al 866-471-2526. J.P. Morgan Securities LLC, por correo postal a Attn: Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, New York, 11717; por correo electrónico a Prospectus-eq_fi@jpmorgan.com o por teléfono al 1-866-803-9204. Credit Suisse Securities (USA) LLC, por correo postal a Attn: Prospectus Department, One Madison Avenue, New York, New York, 10010; por correo electrónico a newyork.prospectus@credit-suisse.com o por teléfono al 800-221-1037.

Se ha presentado una declaración de inscripción en el Formulario F-1 en relación con estos valores ante la SEC, pero la misma aún no ha entrado en vigor. Estos valores no pueden ser puestos a la venta ni se pueden aceptar ofertas de compra hasta que la declaración de inscripción entre en vigor.

Este comunicado de prensa no constituye una oferta de venta ni la solicitud de oferta de compra de estos valores; tampoco se llevará a cabo la venta de ninguno de estos valores en ningún estado o jurisdicción en el que tal oferta, solicitud o venta sea ilegal antes de la inscripción o calificación conforme a las leyes de valores de cualquier tal estado o jurisdicción.

Acerca de Riskified Ltd.

Riskified permite a las empresas aprovechar todo el potencial del comercio electrónico al hacerlo seguro, accesible y sin fricciones. Riskified creó una plataforma de gestión de riesgos de comercio electrónico de próxima generación que permite a los comerciantes en línea crear relaciones de confianza con sus consumidores. Al aprovechar el aprendizaje automático que se beneficia de una red comercial global, la plataforma de Riskified identifica a la persona detrás de cada interacción en línea; esto ayuda a los comerciantes, es decir, los clientes de Riskfied, a eliminar el riesgo y la incertidumbre de su negocio. Riskified impulsa mayores ventas y reduce el fraude y otros costos operativos para sus comerciantes. Además, se esfuerza por brindar experiencias del consumidor de nivel superior, en comparación con el desempeño de sus comerciantes antes de la incorporación de Riskified.

El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versión oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran como adaptación y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente, que es la única versión del texto que tendrá un efecto legal.

Contacts

Contacto de Relaciones con los inversores:

Chris Mammone, The Blueshirt Group para Riskified



ir@riskified.com

Comunicaciones Corporativas:

Rowena Kelley



press@riskified.com