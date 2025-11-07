Ripple anuncia una inversión estratégica de 500 millones de dólares encabezada por Fortress y Citadel Securities, valorando la empresa en 40 mil millones de dólares tras un crecimiento récord





SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Ripple, empresa líder en tecnología financiera que ofrece soluciones de criptomonedas a las empresas, anunció hoy una inversión estratégica de 500 millones de dólares, con una valoración de 40 mil millones de dólares, por parte de inversores institucionales de primer nivel, encabezados por fondos gestionados por filiales de Fortress Investment Group, filiales de Citadel Securities, Pantera Capital, Galaxy Digital, Brevan Howard y Marshall Wace. La inversión se produce tras el año más sólido que haya tenido Ripple hasta la fecha y su reciente oferta pública de adquisición de mil millones de dólares con la misma valoración, lo que enfatiza la confianza continua en la trayectoria de crecimiento y la visión a largo plazo de la empresa.

Mientras Ripple continúa su año récord de crecimiento, brindar liquidez a accionistas y empleados sigue siendo una prioridad. La empresa ha recomprado más del 25 % de sus acciones en circulación en los últimos años, lo que se traduce en un valor significativo para empleados e inversores iniciales. Su oferta pública de adquisición más reciente atrajo un gran interés por parte de inversores institucionales que buscan formar parte del grupo de accionistas de Ripple. La decisión de aceptar 500 millones de dólares en nuevas acciones ordinarias refleja el valor estratégico de fortalecer las relaciones con socios financieros cuya experiencia complementa la creciente gama global de productos de Ripple.

“Esta inversión refleja tanto el increíble impulso de Ripple como una validación adicional de la oportunidad de mercado que estamos buscando activamente por parte de algunas de las instituciones financieras más confiables del mundo”, manifestó Brad Garlinghouse, director ejecutivo de Ripple . “Empezamos en 2012 con un solo caso de uso: los pagos. Luego, hemos expandido ese éxito hacia la custodia, las monedas estables, el corretaje preferencial y la tesorería corporativa, aprovechando activos digitales como XRP. En la actualidad, Ripple se posiciona como el socio ideal para las instituciones que buscan acceder a las criptomonedas y las blockchain”.

En poco más de dos años, Ripple cerró seis adquisiciones, incluidas dos valoradas en más de mil millones de dólares, ampliando su presencia en áreas como pagos, custodia y monedas estables, al tiempo que entraba en nuevos mercados de corretaje preferencial y gestión de tesorería.

Los pagos se han convertido rápidamente en una de las aplicaciones más prácticas y escalables de las criptomonedas. A principios de este año, la empresa adquirió la empresa de infraestructura de monedas estables Rail, lo que amplió las capacidades de Ripple Payments como plataforma transfronteriza de servicios integrales. Esa plataforma usa Ripple USD (RLUSD) y XRP, a fin de agilizar y optimizar las transferencias internacionales de dinero para las empresas. Con 75 licencias regulatorias, Ripple puede transferir dinero en nombre de sus clientes, eliminando intermediarios y simplificando la gestión de liquidez y los procesos de entrada y salida de fondos. El volumen total de pagos de Ripple Payments ya supera los 95 mil millones de dólares, una clara señal de la creciente demanda y su utilidad en el mundo real.

Tras la aprobación de la Ley GENIUS, las instituciones recurren cada vez más a monedas estables confiables como RLUSD para casos de uso como pagos de tesorería y garantías, una razón fundamental por la cual Ripple adquirió GTreasury en octubre. GTreasury gestiona billones de dólares en volumen para sus clientes de Fortune 500, quienes buscan utilizar monedas estables y activos digitales para transferir dinero las 24 horas del día, los 7 días de la semana, los 365 días del año, y rentabilizar su capital inactivo.

Esta misma semana, RLUSD superó los mil millones de dólares de capitalización de mercado en menos de un año desde su lanzamiento. Ripple también completó recientemente la adquisición de Hidden Road, ahora conocida como Ripple Prime, donde RLUSD ya se usa como garantía. Desde el anuncio del acuerdo, las garantías de los clientes se han duplicado, el promedio de transacciones diarias ha superado los 60 millones y el negocio se ha triplicado. Ripple Prime ahora se expande hacia el sector de los préstamos con garantía de XRP y apoya a una base de instituciones en rápido crecimiento que negocian productos basados ​​en XRP.

