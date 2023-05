Rinden homenaje a Tina Turner: Beyoncé y su público la despiden con honores

Miles de fanáticos han rendido homenaje a Tina Turner en sus redes sociales, recordando su trayectoria profesional.

Una de las primeras en homenajear a la superestrella fue Beyoncé, quien aseguró que la cantante fue una inspiración musical.

“Mi amada reina, te quiero infinitamente”, escribió la artista en un mensaje en su página web, destacando que Tina Turner allanó el camino de muchas estrellas actuales.

“Eres fuerza y resistencia. Eres la personificación del poder y la pasión. Todos somos tan afortunados de haber sido testigos de tu bondad y de tu hermoso espíritu que permanecerá para siempre. Gracias por todo lo que hiciste”, escribió la cantante.

Al posteo le incluyó fotografías de Tina Turner y ella dándose la mano e inclinándose en los Grammy de 2008. En el evento ambas interpretaron el éxito “Proud Mary”.

El homenaje se extendió a Suiza, donde los fanáticos llegaron a la casa de la superestrella a dejarle velas y arreglos florales.

Los seguidores aseguran que se trata de una pérdida irreparable y que se trata de un ícono que se ha marchado.

Tina Turner, considerada la “Reina del Rock and Roll” nació en 1939 en la zona rural de Tennessee, Estados Unidos (EEUU). Lanzó su carrera musical en la década de 1950, actuando junto a su entonces esposo, Ike Turner.

La cantante, en la década de 1980, lanzó un regreso masivo con una serie de éxitos como “What’s Love Got to Do With It” y “Typical Male” y se llevó a casa seis de sus ocho Grammys totales durante esa década.