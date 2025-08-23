Rimini Street y American Digital se asocian para ofrecer un soporte alternativo para SAP, Oracle y VMware, ahorros e innovación en infraestructura HPE

Los clientes pueden evitar actualizaciones y migraciones de software con un bajo retorno de la inversión, lograr una reducción de hasta el 90 % en los costos totales de soporte informático y aprovechar todo el potencial de los sistemas existentes sin necesidad de cambiar de plataforma

LAS VEGAS--(BUSINESS WIRE)--Rimini Street, Inc. (Nasdaq: RMNI), proveedor global de soluciones integrales de soporte, gestión e innovación de software empresarial, y proveedor líder de soporte externo para software de Oracle, SAP y VMware, anunció el día de hoy su alianza estratégica con American Digital, un proveedor líder de soluciones de TI que se especializa en soluciones personalizadas para centros de datos basadas en infraestructura HPE.









La alianza estratégica ofrece a los clientes con sede en Norteamérica una solución integral, en la que Rimini Street brinda soporte de software completo y servicios gestionados para el software empresarial de misión crítica que se ejecuta en la infraestructura proporcionada y operada por American Digital.

Rimini Street y American Digital están colaborando para ayudar a los clientes a maximizar todo el potencial de los sistemas existentes, lo que permite a las organizaciones ahorrar inmediatamente hasta un 90 % del costo total de mantenimiento de software y mantener su software estable funcionando de forma segura y en pleno cumplimiento de la legislación.

Los socios también están colaborando para ayudar a los clientes a integrar tecnologías modernas como la inteligencia artificial, los flujos de trabajo y la automatización en sus aplicaciones y bases de datos actuales, sin necesidad de recurrir a actualizaciones o migraciones por parte de los proveedores ni de generar un gasto presupuestario adicional.

Una asociación ganadora para los clientes

Los clientes ya se están beneficiando de esta asociación, entre ellos Regal Rexnord, un fabricante de productos de energía sostenible que integran tecnología sostenible, conectividad digital y soluciones de servicio completo.

Tim Dickson, director digital y de información de Regal Rexnord, afirmó lo siguiente: "Nuestra colaboración con Rimini Street y American Digital se basa en la confianza, la capacidad de respuesta y el compromiso compartido con la excelencia. Sus equipos ofrecen constantemente un servicio al cliente y una experiencia técnica excepcionales, lo que nos permite ampliar el valor de nuestras inversiones en centros de datos e impulsar la transformación digital con confianza. Realmente apreciamos la estrecha colaboración y la fiabilidad que aportan a nuestras operaciones".

Líderes en tecnología transformadora y soporte técnico que impulsan la innovación y ofrecen un soporte técnico sin igual para aplicaciones empresariales

"Con el aumento de los costos de TI, los retos urgentes en materia de licencias y seguridad, y las inminentes fechas de fin de soporte de los proveedores para los sistemas críticos, junto con la demanda de la junta directiva de una rápida adopción y ejecución de innovaciones con un alto retorno de la inversión, como la IA, las organizaciones deben lograr crecimiento, rentabilidad y rapidez de comercialización", afirmó Seth Ravin, director ejecutivo de Rimini Street. "Invertir en costosas actualizaciones continuas dejará a las organizaciones por detrás de sus competidores y desperdiciará recursos limitados que podrían destinarse a nuevas innovaciones. La asociación entre Rimini Street y American Digital garantiza que los clientes puedan superar a sus competidores y llevar al mercado innovaciones reales y tangibles, de forma rápida y dentro de los presupuestos de TI existentes".

"La asociación entre American Digital y Rimini Street está diseñada para ofrecer un ahorro de costos inmediato y cuantificable, al mismo tiempo que garantiza que las aplicaciones críticas estén totalmente cubiertas con soluciones flexibles y personalizadas que se adaptan a las necesidades únicas de cada cliente", afirmó Bob Panos, presidente de American Digital Corporation. "Juntos, estamos redefiniendo el servicio excepcional y obteniendo resultados reales desde el primer día", concluyó Panos.

Para saber cómo los líderes de TI y finanzas pueden autofinanciarse y acelerar sus objetivos de innovación, haga clic AQUÍ.

Acerca de Rimini Street, Inc.

Rimini Street, Inc. (Nasdaq: RMNI), una empresa Russell 2000®, es un proveedor mundial de soluciones integrales de soporte e innovación de software empresarial y el principal proveedor de soporte de terceros para software Oracle, SAP y VMware. La empresa ofrece una completa cartera de soluciones unificadas para ejecutar, gestionar, respaldar, personalizar, configurar, conectar, proteger, supervisar y optimizar aplicaciones empresariales, bases de datos y software tecnológico. La empresa ha firmado miles de contratos con organizaciones de Fortune Global 100, Fortune 500, del mercado medio, del sector público y gubernamentales que seleccionaron a Rimini Street como su proveedor de soluciones de software empresarial de misión crítica de confianza y probada y lograron mejores resultados operativos, obtuvieron miles de millones de dólares estadounidenses en ahorros y financiaron inversiones en IA y otras innovaciones.

Para obtener más información, visite www.riministreet.com, y comuníquese con Rimini Street en X, Facebook, Instagram y LinkedIn.

Acerca de American Digital

American Digital (www.americandigital.com) es un socio de soluciones de TI que tiene su sede en el Medio Oeste. Con 40 años de experiencia, diseñamos soluciones de TI modernas, integradas y preparadas para el futuro, en las que nuestros clientes confían como un componente fundamental de su estrategia empresarial. Como socio Platinum de Hewlett Packard Enterprise (HPE) y socio de Aruba, ofrecemos servicios personalizados de integración de sistemas y consultoría para toda la cartera de productos empresariales de HPE, que incluye servidores, almacenamiento y productos de red.

Nuestra práctica de SAP y servicios gestionados, en rápido crecimiento, se basa en soluciones personalizables que brindan soporte a aplicaciones empresariales críticas de forma segura y fiable. Consideramos a nuestros clientes como socios a largo plazo y reforzamos esa relación cada día a través de la coherencia, la fiabilidad y la responsabilidad.

En American Digital, su visión se convierte en nuestra misión. Diseñamos e implementamos un entorno digital que ofrece un nuevo nivel de continuidad, eficiencia y seguridad, tal y como usted lo había imaginado. Eso es lo que queremos decir cuando hablamos de diseñar soluciones de TI a su medida.

Declaraciones prospectivas

Algunas declaraciones que se incluyen en esta comunicación no son hechos históricos, sino declaraciones prospectivas a efectos de las disposiciones de salvaguardia de la Ley de Reforma de Litigios sobre Valores Privados de 1995. Las declaraciones prospectivas suelen ir acompañadas de palabras como "anticipar", "suponer", "creer", "continuar", "podría", "actualmente", "estimar", "esperar", "prever", "futuro", "pretender", "puede", "podría", "perspectiva", "planificar", "posible", "objetivo", "potencial", "predecir", "proyectar", "parecer", "buscar", "debería", "hará", "haría" u otras palabras, frases o expresiones similares. Estas declaraciones se basan en diversas hipótesis y en las expectativas actuales de la dirección, y no constituyen predicciones del rendimiento real ni declaraciones de hechos históricos. Estas declaraciones están sujetas a una serie de riesgos e incertidumbres que están relacionados con el negocio de Rimini Street, y los resultados reales pueden diferir de manera sustancial. Estos riesgos e incertidumbres incluyen, entre otros, litigios, acuerdos y órdenes judiciales que involucran a Oracle, la reducción gradual de los servicios de soporte para los productos de software PeopleSoft de Oracle y el impacto en los ingresos y los costos futuros relacionados con estas iniciativas. Cambios en el entorno empresarial en el que opera Rimini Street, incluido el impacto de las tendencias macroeconómicas, las tensiones geopolíticas y las variaciones en los tipos de cambio, así como las condiciones financieras, económicas, normativas y políticas generales que afectan al sector en el que trabajamos y a los sectores en los que trabajan nuestros clientes; la evolución del panorama de la gestión y el soporte de software empresarial y nuestra capacidad para atraer y retener clientes y penetrar aún más en nuestra base de clientes; la competencia significativa en el sector de los servicios de soporte de software y nuestras intenciones con respecto a nuestro modelo de precios; la adopción por parte de los clientes de nuestra cartera ampliada de productos y servicios y de los productos y servicios que esperamos introducir; nuestras expectativas con respecto a nuevas ofertas de productos, asociaciones y programas de alianza, que incluyen, entre otros, nuestra asociación con ServiceNow; nuestra capacidad para aumentar nuestros ingresos y pronosticar con precisión los ingresos, junto con los resultados de cualquier esfuerzo por gestionar los costos para alinearlos con las expectativas de ingresos y la expansión de nuestra oferta; el impacto previsto de las reducciones de plantilla durante el último ejercicio fiscal y el actual, así como los costos de reorganización asociados; las estimaciones de nuestro mercado potencial total y las expectativas de ahorro para los clientes en relación con el uso de otros proveedores; la variabilidad en los plazos de nuestro ciclo de ventas; los riesgos relacionados con las tasas de retención, incluida nuestra capacidad para predecir con precisión dichas tasas; la pérdida de uno o más miembros de nuestro equipo directivo; nuestra capacidad para atraer y retener personal cualificado adicional; nuestro plan de negocio y nuestra capacidad para crecer en el futuro, así como nuestra capacidad para alcanzar y mantener la rentabilidad; la volatilidad del precio de nuestras acciones; nuestra necesidad y capacidad para obtener financiación mediante capital o deuda en condiciones favorables, y nuestra capacidad para generar flujos de caja operativos que nos ayuden a financiar el aumento de la inversión en nuestras iniciativas de crecimiento; los riesgos asociados a las operaciones globales; nuestra capacidad para impedir el acceso no autorizado a nuestros sistemas de tecnología de la información y otras amenazas a la ciberseguridad; cualquier deficiencia asociada a las tecnologías de inteligencia artificial (IA) generativa que podamos utilizar nosotros o nuestros proveedores y prestadores de servicios externos; nuestra capacidad para proteger la información confidencial de nuestros empleados y clientes y para cumplir con la normativa en materia de privacidad; nuestra capacidad para mantener un sistema eficaz de control interno sobre la información financiera; nuestra capacidad para mantener, proteger y mejorar nuestra marca y propiedad intelectual; cambios en las leyes y normativas, incluidos cambios en las leyes fiscales o resultados desfavorables de las posiciones fiscales que adoptemos; costos arancelarios (incluidas las exenciones arancelarias o la capacidad de mitigar los aranceles, a la luz de los nuevos aranceles o del aumento de los aranceles impuestos por el gobierno de los Estados Unidos y la posibilidad de que los países afectados adopten medidas comerciales de represalia); nuestra incapacidad para establecer reservas fiscales adecuadas; acontecimientos adversos y costos asociados a la defensa de litigios pendientes o cualquier nuevo litigio; nuestra capacidad para obtener beneficios de nuestras pérdidas operativas netas; cualquier impacto negativo de cuestiones medioambientales, sociales y de gobernanza en nuestra reputación o negocio y la exposición de nuestro negocio a costos o riesgos adicionales derivados de nuestra información sobre dichas cuestiones; nuestra capacidad para mantener nuestra buena reputación ante el gobierno de los Estados Unidos y los gobiernos internacionales y conseguir nuevos contratos con entidades gubernamentales; las obligaciones de servicio de la deuda en curso de nuestra línea de crédito y los compromisos financieros y operativos de nuestro negocio y el riesgo de tipo de interés relacionado; la suficiencia de nuestro efectivo y equivalentes de efectivo para satisfacer nuestras necesidades de liquidez; el importe y el calendario de las recompras, si las hubiera, en virtud de nuestro programa de recompra de acciones y nuestra capacidad para aumentar el valor para los accionistas a través de dicho programa; la incertidumbre sobre el valor a largo plazo de los valores de renta variable de Rimini Street; los eventos catastróficos que perturben nuestro negocio o el de nuestros clientes; y los que se analizan en la sección "Factores de riesgo" del informe trimestral de Rimini Street en el formulario 10-Q que se presentó el 31 de julio de 2025, y que se actualizan de forma periódica en los futuros informes anuales de Rimini Street en el formulario 10-K, los informes trimestrales en el formulario 10-Q, los informes actuales en el formulario 8-K y otros documentos que presentó Rimini Street ante la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos. Además, las declaraciones prospectivas reflejan las expectativas, planes o previsiones de Rimini Street sobre eventos futuros y opiniones a la fecha de esta comunicación. Rimini Street prevé que los eventos y desarrollos posteriores provocarán cambios en las evaluaciones de Rimini Street. Sin embargo, aunque Rimini Street puede optar por actualizar estas declaraciones prospectivas en algún momento en el futuro, Rimini Street renuncia expresamente a cualquier obligación de hacerlo, salvo que lo exija la ley. No se debe confiar en estas declaraciones prospectivas como representativas de las evaluaciones de Rimini Street en cualquier fecha posterior a la fecha de esta comunicación.

© 2025 Rimini Street, Inc. Todos los derechos reservados. "Rimini Street" es una marca comercial registrada de Rimini Street, Inc. en Estados Unidos y otros países, y Rimini Street, el logotipo de Rimini Street y sus combinaciones, así como otras marcas marcadas con TM, son marcas comerciales de Rimini Street, Inc. Todas las demás marcas comerciales son propiedad de sus respectivos propietarios y, a menos que se especifique lo contrario, Rimini Street no reclama ninguna afiliación, respaldo o asociación con ninguno de los propietarios de dichas marcas comerciales u otras empresas mencionadas en el presente documento.

El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versión oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran como adaptación y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente, que es la única versión del texto que tendrá un efecto legal.

