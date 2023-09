Rimini Street se presenta en los eventos de Gartner® IT Symposium/Xpo™ en todo el mundo

Ejecutivos debatirán sobre estrategias para impulsar la innovación en TI y ERP en eventos en Orlando, Barcelona y Tokio

LAS VEGAS–(BUSINESS WIRE)–Rimini Street, Inc. (Nasdaq: RMNI), proveedor mundial de asistencia, productos y servicios integrales de software empresarial, el principal proveedor de asistencia de terceros para software Oracle y SAP, y socio de Salesforce y AWS, anunció hoy que la empresa participará en tres eventos mundiales Gartner IT Symposium/Xpo este otoño, tras la exposición y presentación en IT Symposium Gold Coast a principios de este mes.









Rimini Street dirigirá sesiones y organizará debates sobre cómo reequilibrar la innovación y la ejecución, comprender y activar las mejores prácticas para transformar la TI en un centro de beneficios, desarrollar estrategias para descubrir recursos ocultos para impulsar proyectos empresariales, y mucho más, en los Simposios de TI de Orlando, Barcelona y Tokio.

“Durante años, Rimini Street ha estado exponiendo y presentando en los Simposios de TI de Gartner, conectando con los principales CIO y ejecutivos de TI de todo el mundo para compartir nuevas perspectivas y acciones que pueden tomar para crear un valor empresarial medible”, aseguró Eric Helmer, vicepresidente ejecutivo y director de tecnología de Rimini Street. “Esperamos poder empoderar a la comunidad con información oportuna y de alto valor sobre cómo mejorar la innovación, la rentabilidad y la agilidad hoy y en el futuro”.

Gartner IT Symposium/Xpo Orlando

En octubre, Rimini Street visitará el Gartner IT Symposium/Xpo en Orlando, Florida, del 16 al 19 de octubre. El CEO de Rimini Street, Seth Ravin, asistirá para ofrecer más información sobre las operaciones de equilibrio y las innovaciones.

Únase a los ejecutivos de Rimini Street en las siguientes sesiones:

“Del centro de costos al centro de beneficios: Cómo convertir los sistemas informáticos en motores” , Eric Helmer vicepresidente sénior y director de Tecnología de Rimini Street. Lunes 16 de octubre, de 3:45 p. m. a 4:15 p. m.

, Eric Helmer vicepresidente sénior y director de Tecnología de Rimini Street. Lunes 16 de octubre, de 3:45 p. m. a 4:15 p. m. ”Estrategias probadas para proteger la rentabilidad y el crecimiento” , Eric Helmer. Martes 17 de octubre, de 10:00 a. m. a 10:20 a. m.

, Eric Helmer. Martes 17 de octubre, de 10:00 a. m. a 10:20 a. m. “Convierta las TI en un centro de beneficios y un motor de innovación” , Michael Perica, vicepresidente ejecutivo y director financiero de Rimini Street. Martes 17 de octubre, de 1:45 p. m. a 2:15 p. m.

, Michael Perica, vicepresidente ejecutivo y director financiero de Rimini Street. Martes 17 de octubre, de 1:45 p. m. a 2:15 p. m. “Lograr el equilibrio adecuado entre las operaciones de ERP y la innovación” , Seth Ravin, CEO, presidente y presidente de la Junta Directiva, Rimini Street. Martes 17 de octubre, de 3:45 p. m. a 4:15 p. m.

, Seth Ravin, CEO, presidente y presidente de la Junta Directiva, Rimini Street. Martes 17 de octubre, de 3:45 p. m. a 4:15 p. m. Asista a la cena de networking ejecutivo de Rimini Street en Il Mulino at Garden Grove el lunes 16 de octubre de 7:30 p. m. a 10:00 p. m.

Rimini Street estará disponible en el stand n.º 915. Visite el sitio web de Rimini Street para obtener más información sobre las presentaciones y la cena de networking ejecutivo, y para programar reuniones individuales con ejecutivos de Rimini Street en el Gartner IT Symposium/Xpo Orlando.

Gartner IT Symposium/Xpo Barcelona

A continuación, Rimini Street estará presente en el Gartner IT Symposium en Barcelona, España, del 6 al 9 de noviembre. Las sesiones de ponencias incluirán:

“Del centro de costos al centro de beneficios: Cómo convertir los sistemas de TI en motores” , Eric Helmer.

, Eric Helmer. “Convierta las TI en un centro de beneficios y un motor de innovación”, Emmanuelle Hose, vicepresidente general y Theatre GM, EMEA, Rimini Street.

Visite el sitio web de Rimini Street para obtener más información sobre las presentaciones y para programar reuniones individuales con ejecutivos de Rimini Street en el Gartner IT Symposium/Xpo Barcelona.

Gartner IT Symposium/Xpo Tokio

Por último, Rimini Street asistirá al Gartner IT Symposium en Tokio, Japón, del 13 al 15 de noviembre. Las sesiones de ponencias incluirán:

“Del centro de costos al centro de beneficios: Cómo convertir los sistemas de TI en motores” , Eric Helmer.

, Eric Helmer. “Convierta las TI en un centro de beneficios y un motor de innovación” , Nobutake Gohdo, director de Tecnología, Japón, Rimini Street .

, Nobutake Gohdo, director de Tecnología, Japón, Rimini Street “Estrategias probadas para proteger la rentabilidad y el crecimiento”, Yorio Wakisaka, vicepresidente general y director general regional, Japón, Rimini Street.

Visite el sitio web de Rimini Street para obtener más información sobre las presentaciones y para programar reuniones individuales con ejecutivos de Rimini Street en el Gartner IT Symposium/Xpo Tokio.

Los visitantes del Gartner Symposium/Xpo pueden mantenerse actualizados y unirse a los ejecutivos y compañeros de Rimini Street para compartir y aprender cómo impulsar el crecimiento y la rentabilidad a través de su estrategia de TI visitando esta página. Las reservas para las conversaciones individuales con los ejecutivos de Rimini Street se programarán por orden de llegada.

Acerca de Gartner IT Symposium/Xpo

Gartner IT Symposium/Xpo 2023 es el encuentro más importante en el mundo para CIO y otros ejecutivos de TI. Los ejecutivos de TI confían en estas conferencias para aprender cómo afrontar el momento y marcar la diferencia aportando la visión y los resultados necesarios para elevar sus organizaciones al siguiente nivel. Para obtener más información, visite https://www.gartner.com/en/conferences/na/symposium-us.

GARTNER es una marca registrada y una marca de servicio de Gartner, Inc. o sus filiales en EE. UU. y a nivel internacional, y se utiliza aquí con permiso. Todos los derechos reservados.

Acerca de Rimini Street, Inc.

Rimini Street, Inc. (Nasdaq: RMNI), una empresa Russell 2000®, es un proveedor mundial de asistencia, productos y servicios integrales de software empresarial, el principal proveedor de asistencia de terceros para software Oracle y SAP y un socio de Salesforce y AWS. La empresa opera en todo el mundo y ofrece una completa familia de soluciones unificadas para ejecutar, gestionar, dar soporte, personalizar, configurar, conectar, proteger, supervisar y optimizar aplicaciones empresariales, bases de datos y software tecnológico, y permite a los clientes lograr mejores resultados empresariales, reducir significativamente los costos y reasignar recursos para la innovación. Hasta la fecha, más de 5200 organizaciones de Fortune 500, Fortune Global 100, del mercado medio, del sector público y de otros sectores de una amplia gama de industrias han confiado en Rimini Street como su proveedor de confianza de soluciones de software empresarial. Para obtener más información, visite riministreet.com y conéctese con Rimini Street en Twitter, Instagram, Facebook y LinkedIn. (IR-RMNI)

