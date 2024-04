Rimini Street recibe dos prestigiosos premios Stevie® Awards 2024 en la categoría de servicio al cliente

Rimini Street fue reconocido con los premios Equipo de servicio al cliente de primera línea y Mujer del año en servicio al cliente

LAS VEGAS–(BUSINESS WIRE)–Rimini Street, Inc. (Nasdaq: RMNI), proveedor global de productos, servicios y soporte de software empresarial de extremo a extremo, que también es el principal proveedor de soporte de terceros para software Oracle y SAP, además de socio de Salesforce y AWS, fue galardonado con varias distinciones en los 18.º premios Stevie Awards para ventas y servicio al cliente anuales.









Como nombre destacado entre los 2300 nominaciones otorgadas a firmas de todo el mundo, Rimini Street recibió dos premios en dos categorías de servicio al cliente distintas:

Stevie de plata para Equipo de servicio al cliente de primera línea del año en la categoría Industrias tecnológicas, premio otorgado al Equipo de prestación de servicios. Este prestigioso reconocimiento pone de manifiesto el compromiso inquebrantable con la excelencia del equipo en el servicio al cliente y su dedicación para garantizar un soporte inigualable a clientes en todo el mundo.

en la categoría Industrias tecnológicas, premio otorgado al Equipo de prestación de servicios. Este prestigioso reconocimiento pone de manifiesto el compromiso inquebrantable con la excelencia del equipo en el servicio al cliente y su dedicación para garantizar un soporte inigualable a clientes en todo el mundo. Stevie de bronce para la Mujer del año en servicio al cliente otorgado a Robin Weiss, vicepresidenta de servicios de soporte de aplicaciones Oracle de Rimini Street. El liderazgo, los conocimientos y la pasión de Weiss por la satisfacción al cliente continúa allanando el camino para la innovación y el éxito, tanto para los clientes como para los colegas con quienes comparte este logro.

“Estamos profundamente agradecidos, una vez más, de recibir un reconocimiento por parte de la organización Stevie Awards”, afirmó Craig Mackereth, vicepresidente ejecutivo de prestación de servicios globales en Rimini Street. “Como empresa cuyo éxito se mide por el éxito de nuestros clientes, este premio sirve como testimonio del trabajo duro, la dedicación inquebrantable y el talento excepcional de nuestros colegas globales”.

“Las elevadas calificaciones otorgadas a las nominaciones ganadoras en la competición de este año son evidencia de los altos niveles de logros que representan”, agregó Maggie Miller, presidenta de Stevie Awards. “Nos unimos a los jueces y a todos los miembros de la comunidad de Stevie Awards al extender nuestras felicitaciones y celebrar los logros de los ganadores”.

Acerca de Rimini Street, Inc.

Rimini Street, Inc. (Nasdaq: RMNI), una empresa Russell 2000®, es un proveedor mundial de soporte, productos y servicios integrales de software empresarial, el principal proveedor de asistencia de terceros para software Oracle y SAP y un socio de Salesforce y AWS. La empresa opera en todo el mundo y ofrece una completa familia de soluciones unificadas para ejecutar, gestionar, dar soporte, personalizar, configurar, conectar, proteger, supervisar y optimizar aplicaciones empresariales, bases de datos y software tecnológico, y permite a los clientes lograr mejores resultados empresariales, reducir de manera significativa los costos y reasignar recursos para la innovación. Hasta la fecha, más de 5.500 organizaciones de Fortune 500, Fortune Global 100, del mercado medio, del sector público y de otros sectores de una amplia gama de industrias confiaron en Rimini Street como su proveedor de confianza de soluciones de software empresarial. Para obtener más información, visite riministreet.com, y comuníquese con Rimini Street en Twitter, Instagram, Facebook y LinkedIn. (IR-RMNI)

Acerca de Stevie® Awards

Los premios Stevie Awards se otorgan en nueve programas: Stevie Awards de Asia-Pacífico, Stevie Awards de Alemania, Stevie Awards de Oriente Medio y Norte de África, The American Business Awards®, The International Business Awards®, Stevie Awards para grandes empleadores, Stevie Awards para ventas y servicio al cliente, los nuevos Stevie Awards de excelencia tecnológica y Stevie Awards para Mujeres en los negocios. Las competiciones de Stevie Awards reciben más de 12.000 postulaciones cada año de organizaciones en más de 70 países. Más de 1000 profesionales en todo el mundo participan en el proceso de evaluación de Stevie Awards todos los años. Al distinguir a organizaciones de todo tipo y tamaño, y a las personas que están detrás de ellas, los Stevies reconocen desempeños excepcionales en lugares de trabajo de todo el mundo. Más información sobre los premios Stevie Awards en http://www.StevieAwards.com.

Declaraciones prospectivas

Ciertas declaraciones incluidas en este comunicado no son hechos históricos sino declaraciones prospectivas de acuerdo con las disposiciones de puerto seguro de la Ley de Reforma de Litigios sobre Títulos Privados de 1995. Las declaraciones prospectivas suelen estar acompañadas por palabras como “anticipa”, “cree”, “continúa”, “podría”, “actualmente”, “estima”, “espera”, “futuro”, “pretende”, “puede”, “quizás”, “panorama”, “plan”, “posible”, “potencial”, “predice”, “proyecta”, “parece”, “busca”, “debe”, “hará”, “haría” u otras palabras, frases o expresiones similares. Estas declaraciones prospectivas incluyen, entre otras, declaraciones relacionadas con nuestras expectativas de eventos futuros, oportunidades futuras, expansión global y otras iniciativas de crecimiento en estas iniciativas. Estas declaraciones se basan en distintos supuestos y en las expectativas actuales de la gerencia, y no constituyen predicciones de rendimiento real ni hechos históricos. Estas declaraciones están sujetas a una serie de riesgos e incertidumbres relacionados con el negocio de Rimini Street, y los resultados concretos pueden ser materialmente diferentes. Estos riesgos e incertidumbres incluyen, entre otros, una evolución adversa y costos relacionados con la defensa de litigios pendientes de resolución o cualquier litigio nuevo, incluido el rechazo de pedidos de apelación pendientes y cualquier demanda nueva; gastos adicionales en los que deberá incurrirse para cumplir con requerimientos judiciales contra algunas de nuestras prácticas comerciales y el impacto sobre futuros ingresos y costos del período; cambios en el panorama comercial en el cual opera Rimini Street, incluido el impacto sobre cualquier tendencia económica recesiva y las modificaciones en los tipos de cambio de moneda extranjera, además de las condiciones financieras, económicas, regulatorias y políticas generales que afectan la industria en la que operamos y las industrias en las que operan nuestros clientes; la evolución del panorama de la administración y el soporte de software empresarial y nuestra capacidad de atraer y conservar clientes y penetrar más en nuestra base de clientes; competencia significativa en la industria de servicios de soporte de software; la adopción de los clientes de nuestra cartera de productos y servicios ampliada y de los productos y servicios que pensamos lanzar; nuestra capacidad de sostener o lograr un crecimiento en los ingresos o la rentabilidad, gestionar nuestros costos de ingresos y de pronosticar correctamente nuestros ingresos; los estimados de nuestro mercado potencial total y las expectativas de ahorro de los clientes en relación con el predilección por otros proveedores; la variabilidad en la oportunidad de nuestro ciclo de ventas; riesgos relacionados con los índices de retención, incluida nuestra capacidad de predecir adecuadamente estos índices de retención; la pérdida de uno o varios miembros de nuestro equipo gerencial; nuestra capacidad de atraer y conservar personal cualificado adicional, incluido personal de ventas, y de conservar a personal clave; los desafíos de gestionar el crecimiento de forma rentable; nuestra necesidad y capacidad de emitir acciones o recurrir a financiamiento por deuda en términos favorables y nuestra capacidad de generar flujos de efectivo a partir de las operaciones para ayudar a financiar una mayor inversión en nuestro crecimiento; riesgos relacionados con nuestras operaciones globales; nuestra capacidad de impedir el acceso no autorizado a nuestros sistemas de tecnología de la información y otras amenazas de ciberseguridad, proteger la información confidencial de nuestros empleados y clientes, y de cumplir con las regulaciones de privacidad; nuestra capacidad de mantener un sistema efectivo de control interno sobre los informes financieros; nuestra capacidad de mantener, proteger y mejorar nuestra marca y propiedad intelectual; cambios en las leyes y las normativas, incluidos cambios en leyes impositivas o resultados desfavorables de posturas fiscales que asumamos, o nuestra incapacidad de establecer reservas impositivas adecuadas; el impacto de asuntos ambientales, sociales y de gobernanza (ASG); las obligaciones de servicio de deuda continuas de nuestro servicio de crédito y los convenios operativos y financieros sobre nuestra empresa y la tasa de interés relacionada, incluida la incertidumbre relacionada con la transición a la tasa de financiamiento a un día garantizada (SOFR) u otras referencias de tasa de interés; la suficiencia de nuestro efectivo y equivalentes de efectivo para satisfacer los requisitos de liquidez; el importe y el momento de las recompras, si las hubiere, en el marco de nuestro programa de recompra de acciones, y nuestra capacidad de agregar valor para nuestros accionistas a través de este programa; la incertidumbre en cuanto el valor a largo plazo de los valores de renta variable de Rimini Street; eventos catastróficos que alteran nuestro negocio o el de nuestros clientes; y los analizados en el encabezado “Factores de riesgo” en el informe anual de Rimini Street incluido en el Formulario 10-K presentado el 28 de febrero de 2024 y actualizado periódicamente en los futuros informes anuales de Rimini Street en Formularios 10-K, informes trimestrales en Formularios 10-Q, informes de actualidad en Formularios 8-K y otras presentaciones de Rimini Street ante la Comisión de Valores y Bolsa (Securities and Exchange Commission, SEC). Además, las declaraciones prospectivas representan las expectativas, los planes o los pronósticos de eventos futuros y las opiniones de Rimini Street a la fecha de este comunicado. Rimini Street anticipa que eventos y acontecimientos futuros provocarán que las evaluaciones de Rimini Street cambien. Aunque Rimini Street puede optar por actualizar estas declaraciones prospectivas en algún momento en el futuro, Rimini Street renuncia específicamente a cualquier obligación de hacerlo, excepto que la ley así lo requiera. No debe confiarse en que estas declaraciones prospectivas representen las evaluaciones de Rimini Street en cualquier fecha posterior a la de este comunicado.

© 2024 Rimini Street, Inc. Todos los derechos reservados. “Rimini Street” es una marca comercial registrada de Rimini Street, Inc. en los Estados Unidos y otros países. Rimini Street, el logotipo de Rimini Street, sus respectivas combinaciones y otras marcas identificadas con las letras TM son marcas comerciales de Rimini Street, Inc. El resto de las marcas comerciales siguen siendo propiedad de sus respectivos dueños y, a menos que se indique lo contrario, Rimini Street declara no poseer afiliación, patrocinio ni asociación con ninguno de estos dueños de marcas comerciales u otras empresas mencionadas en el presente.

El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versión oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran como adaptación y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente, que es la única versión del texto que tendrá un efecto legal.

Contacts

Janet Ravin



Vicepresidenta de comunicaciones globales



Rimini Street, Inc.



+1 702 285-3532



pr@riministreet.com