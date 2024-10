Rimini Street presentará sus resultados financieros del tercer trimestre de 2024 el 30 de octubre de 2024

LAS VEGAS--(BUSINESS WIRE)--Rimini Street, Inc. (Nasdaq: RMNI), proveedor mundial de soluciones integrales de soporte e innovación de software empresarial, ha anunciado hoy que presentará sus resultados después del cierre del mercado el 30 de octubre de 2024. La empresa organizará una conferencia telefónica y una transmisión web en esa fecha para comentar los resultados del tercer trimestre de 2024 y las perspectivas para el cuarto trimestre de 2024 a las 5:00 p.m. hora del Este / 2:00 p.m. hora del Pacífico.









Una transmisión web en vivo del evento estará disponible en el sitio de Relaciones con los Inversores de Rimini Street a través del enlace a eventos de Rimini Street IR y directamente mediante el enlace a la transmisión web. Los participantes pueden acceder a la conferencia marcando el 1-800-836-8184.

La transmisión estará disponible para su reproducción durante todo el año posterior al evento

Acerca de Rimini Street, Inc.

Rimini Street, Inc. (Nasdaq: RMNI), una empresa Russell 2000®, es un proveedor mundial de soluciones integrales de soporte e innovación de software empresarial y el principal proveedor de soporte de terceros para software Oracle, SAP y VMware. La empresa ofrece una completa cartera de soluciones unificadas para ejecutar, gestionar, respaldar, personalizar, configurar, conectar, proteger, supervisar y optimizar aplicaciones empresariales, bases de datos y software tecnológico. La empresa ha firmado miles de contratos con organizaciones de Fortune Global 100, Fortune 500, del mercado medio, del sector público y gubernamentales que seleccionaron a Rimini Street como su proveedor de soluciones de software empresarial de misión crítica de confianza y probada y lograron mejores resultados operativos, obtuvieron miles de millones de dólares estadounidenses en ahorros y financiaron inversiones en IA y otras innovaciones.

Para obtener más información, visite http://www.riministreet.com y conéctese con Rimini Street en X, Facebook y LinkedIn.

© 2024 Rimini Street, Inc. Todos los derechos reservados. «Rimini Street» es una marca registrada de Rimini Street, Inc. en Estados Unidos y en otros países y Rimini Street, el logotipo de Rimini Street y sus combinaciones, así como todas las marcas identificadas con TM son marcas comerciales de Rimini Street, Inc. Todas las demás marcas comerciales son propiedad de sus respectivos propietarios y salvo que se indique lo contrario, Rimini Street no reclama ninguna afiliación, respaldo o asociación con ninguno de los titulares de dichas marcas comerciales u otras empresas mencionadas en el presente documento.

El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versión oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran como adaptación y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente, que es la única versión del texto que tendrá un efecto legal.

Contacts

Contacto de Relaciones con los Inversores

Dean Pohl



Rimini Street, Inc.



+1 (925) 523-7636



IR@riministreet.com

Contacto de prensa

Janet Ravin



Rimini Street, Inc.



+1 (702) 285-3532



PR@riministreet.com