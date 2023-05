Rimini Street presenta resultados financieros y operativos del primer trimestre de 2023

Aspectos financieros más destacados:



Ingresos trimestrales de 105,5 millones de dólares, una suba interanual del 7,8 %



Margen bruto de 62,7 % en relación con el periodo anterior de 62,0 %



Ingresos netos de 5,6 millones de dólares, una suba interanual del 82,7 %

LAS VEGAS–(BUSINESS WIRE)–Rimini Street, Inc. (Nasdaq: RMNI), proveedor mundial de productos y servicios de software empresarial y proveedor líder de servicio técnico externo para productos de software Oracle y SAP, además de socio de Salesforce y AWS, dio a conocer hoy los resultados financieros y operativos del primer trimestre cerrado el 31 de marzo de 2023.

«Durante el primer trimestre de 2023, tuvimos el agrado tanto de concretar el lanzamiento de nuestra cartera de soluciones ampliada como de venderles la cartera completa a organizaciones de marca a nivel mundial. Con esta cartera ampliada, podremos satisfacer las necesidades de un mercado notablemente mayor de organizaciones con ingresos o presupuestos anuales de 200 millones de dólares o más», subrayó Seth A. Ravin, cofundador, director ejecutivo y presidente del Directorio de Rimini Street. «Una de las flamantes soluciones de primer nivel que presentamos en el primer trimestre fue nuestra oferta de subcontratación llave en mano, una solución integral denominada Rimini ONE™, para que las organizaciones puedan disponer de una solución de un proveedor único para responder a sus necesidades actuales y en evolución en cuanto a software empresarial y aprovechar el valor, la confiabilidad, la capacidad de respuesta y la capacidad de ingeniería únicas y líderes en la industria de Rimini Street. Ya hemos firmado contratos para Rimini ONE con más de 100 clientes y estamos convencidos de que nuestra cartera de soluciones, notablemente ampliada, aumentará las ventas a clientes nuevos y establecidos, mejorará las renovaciones y expansiones de los abonos y generará mayor valor en cuanto a la vida útil para el cliente».

«Estamos satisfechos con nuestro desempeño del primer trimestre en cuanto a ingresos, margen bruto, ingresos netos, EBITDA ajustado y tasa de retención de ingresos sobre ingresos de suscripción; además, superamos la proyección del primer trimestre de 2023», señaló al respecto Michael L. Perica, director financiero de Rimini Street. «Además, mantuvimos un balance sólido con efectivo y valores avalados por el gobierno de Estados Unidos de 135 millones de dólares y redujimos la deuda 10 millones de dólares de un año a otro, que pasó de 87 millones de dólares a 77 millones de dólares, con un resultado de efectivo neto al cierre del trimestre de 58 millones de dólares. También publicamos hoy las proyecciones para el segundo trimestre y ratificamos las previsiones para todo el ejercicio 2023, así como nuestro compromiso continuo de aumentar la rentabilidad y volver a acelerar el crecimiento de los ingresos».

Aspectos financieros destacados del primer trimestre de 2023

Los ingresos fueron de 105,5 millones de dólares en el primer trimestre de 2023, un aumento del 7,8 % en comparación con los 97,9 millones del mismo periodo del ejercicio anterior.

Los ingresos procedentes de Estados Unidos fueron de 53,4 millones de dólares, un aumento del 2,2 % en comparación con los 52,3 millones del mismo periodo del ejercicio anterior.

Los ingresos internacionales fueron de 52,1 millones de dólares, un aumento del 14,1 % en comparación con los 45,6 millones del ejercicio anterior.

El ingreso anual recurrente fue de 408,3 millones de dólares para el primer trimestre de 2023, es decir, un aumento del 6,1 % en comparación con los 384,9 millones del ejercicio anterior.

La tasa de retención de ingresos fue del 92 % para el periodo de 12 meses anteriores cerrado el 31 de marzo de 2023 y 94 % para el periodo comparable cerrado el 31 de marzo de 2022.

Ingresos por suscripción de 102,1 millones de dólares, que representaron el 96,8 % de los ingresos totales para el primer trimestre de 2023, en comparación con los ingresos por suscripción de 96,2 millones de dólares, que representaron el 98,3 % de los ingresos totales del mismo periodo del ejercicio anterior.

El margen bruto fue del 62,7 % para el primer trimestre de 2023, en comparación con el 62,0 % del ejercicio anterior.

El ingreso operativo fue de 10,7 millones de dólares en el primer trimestre de 2023, en comparación con los 5,9 millones del ejercicio anterior.

Los ingresos operativos independientes de los GAAP fueron de 15,4 millones de dólares en el primer trimestre de 2023, en comparación con los 12,1 millones del ejercicio anterior.

Los ingresos netos fueron de 5,6 millones de dólares en el primer trimestre de 2023, en comparación con los 3,1 millones de dólares del mismo periodo del ejercicio anterior.

Los ingresos netos independientes de los GAAP fueron de 10,4 millones de dólares en el primer trimestre de 2023, en comparación con los 9,2 millones de dólares del mismo periodo del ejercicio anterior.

El EBITDA ajustado del primer trimestre de 2023 fue de 16,6 millones de dólares, frente a los 12,9 millones del mismo periodo del ejercicio anterior.

El ingreso neto básico y diluido por acción atribuible a los accionistas ordinarios fue un resultado por acción de 0,06 dólares para el primer trimestre de 2023 en comparación con un ingreso neto por acción básica de 0,04 dólares y un ingreso neto por acción diluida de 0,03 dólares para el mismo periodo del ejercicio anterior.

Efectivo e inversiones a corto plazo de 135,0 millones de dólares al 31 de marzo de 2023, un descenso del 14,6 % en comparación con los 158,0 millones de dólares al 31 de marzo de 2022.

Las conciliaciones de las medidas financieras independientes de los GAAP (también denominadas «sin GAAP») proporcionadas en este comunicado de prensa con sus medidas financieras GAAP más directamente comparables se indican en los cuadros financieros presentados al final de este comunicado de prensa. La explicación de estas medidas, por qué consideramos que son significativas y cómo se calculan también aparece en el encabezado «Acerca de las medidas financieras sin GAAP y ciertas métricas clave».

Aspectos operativos destacados del primer trimestre de 2023

Proyecciones del negocio para 2023

La empresa mantiene sus previsiones de ingresos para el segundo trimestre de 2023 en el rango de 105,0 a 107,0 millones de dólares y para todo el año 2023 entre 420,0 y 430,0 millones de dólares. Asimismo, mantiene la previsión de EBITDA ajustado para todo el año 2023 entre 52 y 58 millones de dólares. Por otro lado, tiene previsto revisar sus previsiones para 2023 con la publicación de los resultados del segundo trimestre.

Información sobre la conferencia telefónica y las transmisiones web

Rimini Street organizará una conferencia telefónica y una retransmisión por Internet para exponer sobre los resultados del primer trimestre de 2023 y seleccionar los comentarios sobre el rendimiento del segundo trimestre de 2023 hasta la fecha, el día 3 de mayo de 2023 a las 17:00 horas, hora del este (14:00 horas, hora del Pacífico). Se podrá ver la transmisión en vivo del evento en el sitio de Relaciones con los Inversionistas de Rimini Street y en directo en el enlace a la transmisión web. Los participantes pueden acceder a la conferencia telefónica registrándose en este enlace. Se podrá escuchar la retransmisión web de la conferencia durante un año, a partir de la fecha del evento.

Uso de medidas financieras independientes de los GAAP por parte de la empresa

Este comunicado de prensa contiene ciertas «medidas financieras sin GAAP». Las medidas financieras independientes de los GAAP no se basan en un conjunto completo de normas o principios contables. Esta información independiente de los GAAP complementa y no pretende representar una medida del rendimiento de acuerdo con las divulgaciones requeridas por los principios contables generalmente aceptados de EE. UU., o GAAP. Las medidas financieras sin GAAP deben considerarse como adicionales, y no como sustituto o superior a, las medidas financieras determinadas de acuerdo con los GAAP. En las tablas financieras en este comunicado de prensa se incluye una conciliación de los resultados según los GAAP con los resultados sin GAAP. Se presenta bajo el encabezado “Acerca de medidas financieras sin GAAP y ciertas métricas clave” una descripción y explicación de nuestras medidas financieras independientes de los GAAP.

Acerca de Rimini Street, Inc.

Rimini Street, Inc. (Nasdaq: RMNI), una empresa que integra el índice Russell 2000®, es proveedor mundial de productos y servicios para software empresarial, además de proveedor líder de soporte externo para los productos de software de Oracle y SAP y socio de Salesforce y AWS. La empresa opera en todo el mundo y suministra una familia completa de soluciones unificadas para ejecutar, gestionar, brindar asistencia, personalizar, configurar, conectar, proteger, supervisar y optimizar aplicaciones empresariales, bases de datos y software tecnológico y les permite a los clientes lograr mejores resultados de negocios, reducir notablemente los costos y reasignar los recursos para facilitar la innovación. Hasta la fecha, más de 5100 organizaciones de las listas Fortune 500, Fortune Global 100, del mercado medio, del sector público y de otros sectores de una amplia gama de industrias han confiado en Rimini Street como su proveedor de confianza de soluciones de software empresarial. Para obtener más información, visite http://www.riministreet.com y conéctese con Rimini Street en Twitter, Facebook y LinkedIn. (IR-RMNI)

Declaraciones prospectivas

Algunas de las declaraciones presentadas en este comunicado no se refieren a hechos históricos, sino que constituyen previsiones a efectos de las disposiciones de aviso legal de la Ley estadounidense de Reforma de Litigios sobre Valores Privados de 1995. Las declaraciones prospectivas suelen ir acompañadas de palabras como «puede», «debería», «haría», «planea»”, «pretende», «anticipa», «cree», «estima», «predice», «potencial», «parece», «se propone», «continúa», «futuro», «hará», «espera», «perspectiva» u otras palabras, frases o expresiones similares. Estas afirmaciones de carácter prospectivo abarcan, entre otras, las relativas a nuestras expectativas sobre acontecimientos futuros, oportunidades futuras, expansión mundial y otras iniciativas de crecimiento, así como nuestras inversiones en dichas iniciativas. Estas afirmaciones se fundan en diversos supuestos y en las expectativas actuales de la gerencia y no son predicciones de resultados reales ni hechos históricos. Estas afirmaciones dependen de una serie de riesgos e incertidumbres en relación con el negocio de Rimini Street y los resultados reales pueden diferir sustancialmente. Estos riesgos e incertidumbres abarcan, entre otros, desarrollos adversos y costos asociados con la defensa de litigios pendientes o cualquier nuevo litigio, cambios en el entorno empresarial en el que opera Rimini Street, en particular, el impacto de cualquier tendencia económica recesiva y cambios en los tipos de cambio, así como condiciones generales financieras, económicas, regulatorias y políticas que afecten a la industria en la que operamos y a las industrias en las que operan nuestros clientes, la evolución del panorama de la gestión y el soporte de software empresarial y nuestra capacidad para atraer y retener clientes y penetrar aún más en nuestra base de clientes, la competencia significativa en la industria de servicios de soporte de software, la adopción por parte de los clientes de nuestra cartera ampliada de productos y servicios y de los productos y servicios que esperamos introducir, nuestra capacidad para mantener o lograr el crecimiento de los ingresos o la rentabilidad y gestionar nuestro coste de ingresos, las estimaciones de nuestro mercado potencial total y las expectativas de ahorro de los clientes en relación con el uso de otros proveedores, la variabilidad de los plazos en nuestro ciclo de ventas, y los riesgos relacionados con las tasas de retención, la pérdida de uno o más miembros de nuestro equipo directivo, nuestra capacidad para atraer y retener a empleados cualificados y personal clave, los retos de gestionar el crecimiento de forma rentable, nuestra necesidad y capacidad para obtener financiación adicional de capital o deuda en condiciones favorables y nuestra capacidad para generar flujos de caja de las operaciones para ayudar a financiar una mayor inversión en nuestro crecimiento, el impacto de los factores ambientales, sociales y de gobierno corporativo (ASG), las acciones en respuesta a cualquier impacto persistente de la pandemia de COVID-19 y sus repercusiones económicas, operativas y financieras en nuestro negocio, los riesgos asociados a las operaciones globales, nuestra capacidad para impedir el acceso no autorizado a nuestros sistemas de tecnología de la información y otras amenazas a la ciberseguridad, proteger la información confidencial de nuestros empleados y clientes y cumplir la normativa sobre privacidad, nuestra capacidad para mantener un sistema eficaz de control interno sobre los informes financieros, nuestra capacidad para mantener, proteger y mejorar nuestra marca y propiedad intelectual, los cambios en las leyes y reglamentos, en particular, los cambios en las leyes fiscales o los resultados desfavorables de las posiciones fiscales que tomamos, o un fracaso por nuestra parte para establecer reservas fiscales adecuadas, las obligaciones de servicio de la deuda en curso de nuestra línea de crédito y los pactos financieros y operativos sobre nuestro negocio y el riesgo de tipo de interés relacionado, en particular, la incertidumbre de la transición a SOFR u otros puntos de referencia de tipos de interés, la suficiencia de nuestro efectivo y equivalentes de efectivo para satisfacer nuestras necesidades de liquidez, el importe y el calendario de las recompras, en su caso, en el marco de nuestro programa de recompra de acciones y nuestra capacidad para aumentar el valor para los accionistas a través de dicho programa, la incertidumbre en cuanto al valor a largo plazo de los títulos de Rimini Street, los acontecimientos catastróficos que perturben nuestra actividad o la de nuestros clientes, y los analizados bajo el título “Factores de Riesgo” en el Informe Trimestral de Rimini Street en el Formulario 10-Q presentado el 3 de mayo de 2023 y según sean actualizados periódicamente por los futuros Informes Anuales de Rimini Street en el Formulario 10-K, Informes Trimestrales en el Formulario 10-Q, Informes Actuales en el Formulario 8-K y demás presentaciones de Rimini Street ante la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC). Asimismo, las declaraciones prospectivas indican las expectativas, planes o previsiones de Rimini Street sobre acontecimientos futuros y puntos de vista a fecha de esta comunicación. Rimini Street prevé que los acontecimientos y desarrollos posteriores harán que cambien las valoraciones de Rimini Street. Sin embargo, si bien Rimini Street puede optar por actualizar estas declaraciones prospectivas en algún momento en el futuro, Rimini Street renuncia específicamente a cualquier obligación de hacerlo, excepto en la medida de lo exigido por la ley. Estas declaraciones prospectivas no deben considerarse representativas de las valoraciones de Rimini Street en ninguna fecha posterior a la fecha de esta comunicación.

© 2023 Rimini Street, Inc. Todos los derechos reservados. «Rimini Street» es una marca registrada de Rimini Street, Inc. en Estados Unidos y en otros países y Rimini Street, el logotipo de Rimini Street y sus combinaciones, así como todas las marcas identificadas con TM son marcas comerciales de Rimini Street, Inc. Todas las demás marcas comerciales son propiedad de sus respectivos propietarios y salvo que se indique lo contrario, Rimini Street no reclama ninguna afiliación, respaldo o asociación con ninguno de los titulares de dichas marcas comerciales u otras empresas mencionadas en el presente documento.

RIMINI STREET, INC.



Balances generales consolidados condensados sin auditar



(en miles de dólares estadounidenses, excepto los importes por acción) ACTIVOS 31 de marzo de

2023 31 de diciembre de



2022 Activos corrientes: Efectivo y equivalentes de efectivo $ 116.169 $ 109.008 Efectivo restringido 426 426 Cuentas por cobrar, netas de la asignación de $745 y $723, respectivamente 89.317 116.093 Costos de contrato diferidos, actuales 17.184 17.218 Inversiones a corto plazo 18.785 20.115 Gastos prepagados y otros 19.910 18.846 Total de activos corrientes 261.791 281.706 Activos a largo plazo: Propiedad y equipo, neto de depreciación acumulada y amortización de $16.015 y $15.441, respectivamente 6554 6113 Activos de derecho de uso de arrendamiento operativo 6325 7142 Costos de contrato diferidos, no corrientes 22.115 23.508 Depósitos y otros 6619 7057 Impuestos sobre la renta diferidos, netos 64.700 65.515 Activos totales $ 368.104 $ 391.041 PASIVOS, ACCIONES PREFERENCIALES REEMBOLSABLES Y DÉFICIT DE LOS ACCIONISTAS Pasivos corrientes: Vencimientos corrientes de deuda a largo plazo $ 5349 $ 4789 Cuentas por pagar 5956 8040 Remuneraciones, beneficios y comisiones devengadas 31.375 37.459 Otros pasivos devengados 25.568 32.676 Pasivos de arrendamiento operativo, corrientes 4047 4223 Ingresos diferidos, corriente 257.329 265.840 Total de pasivos corrientes 329.624 353.027 Pasivos a largo plazo: Deuda a largo plazo, neto de vencimientos corrientes 68.558 70.003 Ingresos diferidos, no corrientes 30.052 34.081 Pasivos de arrendamiento operativo, no corrientes 8093 9094 Otros pasivos a largo plazo 1896 2006 Pasivos totales 438.223 468.211 Déficit de los accionistas: Acciones preferenciales por acción de $0,0001 a la par. 99.820 acciones autorizadas (excluyendo 180 acciones preferentes de la Serie A); no se ha designado ninguna otra serie — — Acciones ordinarias, valor nominal de $0,0001 a la par. 1.000.000 acciones autorizadas; emitidas y en circulación 88.883 y 88.517 acciones, respectivamente 9 9 Capital adicional pagado 158.449 156.401 Otra pérdida global acumulada (4831 ) (4195 ) Déficit acumulado (222.630 ) (228.269 ) Acciones de tesorería, a costo (1116 ) (1116 ) Déficit total de los accionistas (70.119 ) (77.170 ) Pasivos totales y déficit de los accionistas $ 368.104 $ 391.041

RIMINI STREET, INC.



Estados de operaciones consolidados condensados sin auditar



(en miles de dólares estadounidenses, excepto por los importes por acción) Trimestre cerrado el 31 de marzo de 2023 2022 Ingresos $ 105.512 $ 97.910 Costo de los ingresos 39.343 37.207 Beneficio bruto 66.169 60.703 Gastos operativos: Ventas y marketing 34.479 31.700 Generales y administrativos 18.227 19.951 Costos de reorganización 59 — Costos de litigio y recuperaciones relacionadas: Honorarios profesionales y otros costos relacionados con litigios 2719 3499 Costos y recuperaciones de seguros, netos — (389 ) Costos de litigio y recuperaciones relacionadas, neto 2719 3110 Gastos operativos totales 55.484 54.761 Ingresos operativos 10.685 5942 Ingresos no operativos y (gastos): Gastos por intereses (1339 ) (808 ) Otros ingresos (gastos), netos 528 209 Ingresos antes de impuestos sobre la renta 9874 5343 Impuestos sobre la renta (4235 ) (2256 ) Ingresos netos $ 5639 $ 3087 Utilidad neta atribuible a los accionistas ordinarios $ 5639 $ 3087 Utilidad neta por acción atribuible a los accionistas ordinarios: Básica $ 0,06 $ 0,04 Diluida $ 0,06 $ 0,03 Promedio ponderado de acciones ordinarias en circulación: Básico 88.690 87.124 Diluido 89.061 88.485

RIMINI STREET, INC.



Conciliaciones de cifras GAAP con cifras sin GAAP



(en miles de dólares estadounidenses) Trimestre cerrado el 31 de marzo de 2023 2022 Conciliación de ingresos operativos sin GAAP: Ingresos operativos $ 10.685 $ 5942 Ajustes sin GAAP: Costos de litigio y recuperaciones relacionadas, neto 2719 3110 Gastos de remuneración con acciones 1976 3051 Costos de reorganización 59 — Ingresos operativos sin GAAP $ 15.439 $ 12.103 Conciliación de ingresos netos sin GAAP: Ingresos netos $ 5639 $ 3087 Ajustes sin GAAP: Costos de litigio y recuperaciones relacionadas, neto 2719 3110 Gastos de remuneración con acciones 1976 3051 Costos de reorganización 59 — Ingresos netos sin GAAP $ 10.393 $ 9248 Conciliación EBITDA ajustada sin GAAP: Ingresos netos $ 5639 $ 3087 Ajustes sin GAAP: Gastos por intereses 1339 808 Impuestos sobre la renta 4235 2256 Gastos de depreciación y amortización 613 577 EBITDA 11.826 6728 Ajustes sin GAAP: Costos de litigio y recuperaciones relacionadas, neto 2719 3110 Gastos de remuneración con acciones 1976 3051 Gastos de reorganización 59 — EBITDA ajustado $ 16.580 $ 12.889 Facturaciones: Ingresos $ 105.512 $ 97.910 Ingresos diferidos, corrientes y no corrientes, al final del periodo 287.381 300.029 Ingresos diferidos, corrientes y no corrientes, al inicio del periodo 299.921 300.268 Cambio en los ingresos diferidos (12.540 ) (239 ) Facturaciones $ 92.972 $ 97.671

Contacts

Contacto para los inversores

Dean Pohl



Rimini Street, Inc.



+1 925-523-7636



dpohl@riministreet.com

Contacto para la prensa

Janet Ravin



Rimini Street, Inc.



+1 702-285-3532



pr@riministreet.com

