Rimini Street obtiene tres premios de oro Pillar World Awards® como uno de los Mejores Lugares de Trabajo del Año en los EE. UU., Asia Pacífico y América Latina

Reconocimiento obtenido por el desarrollo y la capacitación profesional, la cultura corporativa, la diversidad y la respuesta de la empresa a la pandemia de COVID-19

LAS VEGAS–(BUSINESS WIRE)–Rimini Street, Inc. (Nasdaq: RMNI), un proveedor global de productos y servicios de software empresarial, el proveedor líder de soporte independiente para los productos de software de Oracle y SAP, y socio de Salesforce, anunció hoy que ha sido reconocido con tres premios de oro en la 5.a edición de los premios anuales Pillar World Awards 2020, todos en la categoría “Mejores Lugares de Trabajo del Año” (“Great Workplace of the Year”), con un premio para cada una de las operaciones de la empresa en EE. UU., Asia Pacífico y América Latina. Rimini Street también recibió el premio “Grandes Ganadores” (Grand Winners) por ganar estos tres codiciados premios de oro. El programa Pillar World Awards honra a los mejores empleadores, empleados y logros de RR. HH., así como a profesionales de todo el mundo que ayudan a crear e impulsar los mejores lugares para trabajar. Los ganadores de Pillar World Awards fueron galardonados en una ceremonia virtual el 10 de diciembre de 2020.





Las actividades de Relaciones con los Empleados y Gestión de Talentos apoyan el crecimiento de la empresa

Rimini Street reconoce que el compromiso de los empleados y la cultura corporativa son clave en cualquier organización para apoyar el crecimiento y el éxito. Con más de 1,300 empleados en 20 países operativos, la empresa opera globalmente con total transparencia y fomenta una cultura de éxito compartido: lo que se construye en conjunto, se celebra en conjunto. Rimini Street obtuvo las designaciones de Mejor Lugar de Trabajo del Año gracias a una serie de iniciativas emprendidas por la empresa durante el último año, incluido el lanzamiento de su nuevo plan de estudios “Camino de liderazgo hacia el éxito” (Leadership Path to Success) para su equipo de liderazgo global, diseñado para capacitar a los gerentes de toda la organización y crear un lenguaje de liderazgo común, así como estrategias de participación de los empleados. La empresa también fue reconocida por su programa sabático por 10 años de servicio, un sólido paquete de beneficios y su Programa Global de Asistencia al Empleado, que ayuda a los empleados en momentos de crisis al brindarles apoyo para su bienestar mental, físico, social y financiero.

Los premios Pillar World Awards también reconocieron a Rimini Street por su compromiso inquebrantable con sus empleados tanto antes como durante la pandemia de COVID-19. Cuando la pandemia se hizo evidente, la empresa implementó cambios rápidamente para proteger a sus empleados mediante la transición a un entorno de trabajo casi 100 % remoto, al cerrar oficinas globales y asegurar que el negocio continuara sin interrupciones. Se distribuyeron bonos inmediatos a todos los empleados que ganaban menos de una determinada cantidad a fin de ayudar con los gastos y los costos de atención médica asociados con la pandemia. El programa benefició a alrededor del 30 % de los empleados de todo el mundo.

“Estamos orgullosos y nos sentimos honrados de ser reconocidos en tres de nuestras regiones por nuestra cultura en el lugar de trabajo, las oportunidades y el desarrollo profesional, y nuestro enfoque hacia la diversidad y la inclusión”, expresó Seth A. Ravin, Director Ejecutivo de Rimini Street. “Una buena cultura en el lugar de trabajo es la base del éxito y el crecimiento de la empresa. Nuestro negocio depende de nuestra gente, que es el corazón y el alma de lo que entregamos a nuestros clientes todos los días. Reconocer su valor y recompensar su arduo trabajo, incluso en tiempos difíciles, como la pandemia, garantiza que podamos marcar una diferencia real en sus vidas y en el éxito de nuestros clientes”.

Acerca de los premios Pillar World Awards

Los codiciados premios anuales Pillar World Awards® son el principal programa de premios del mundo que honra a los mejores empleadores, empleados y logros de RR. HH. Los premios reconocen a los mejores empleadores, empleados y profesionales, equipos y logros de Recursos Humanos del mundo, y a los productos, servicios, capacitaciones y consultores relacionados con RR. HH., que ayudan a crear e impulsar los mejores lugares para trabajar. Obtenga más información sobre los premios Pillar World Awards en https://pillarworldawards.com.

Acerca de Rimini Street, Inc.

Rimini Street, Inc. (Nasdaq: RMNI) es un proveedor global de productos y servicios para software empresarial, el proveedor líder de soporte independiente para los productos de software de Oracle y SAP, y socio de Salesforce. La empresa ofrece servicios de soporte y gestión de aplicaciones integrados, de primer nivel y gran capacidad de respuesta que permiten a los licenciatarios de software empresarial ahorrar costos significativos, liberar recursos para la innovación y lograr mejores resultados comerciales. Hasta la fecha, más de 3,700 organizaciones de Fortune 500, Fortune Global 100, empresas medianas y del sector público y otras organizaciones de una amplia gama de industrias han confiado en Rimini Street como su proveedor de servicios y productos de software empresarial de aplicaciones de confianza. Para obtener más información, ingrese a http://www.riministreet.com, siga a @riministreet a través de su cuenta de Twitter y encuentre a Rimini Street en Facebook y LinkedIn.

