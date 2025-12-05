Rimini Street lanza Rimini Agentic UX™ para llevar la innovación de la IA agentic a los procesos de planificación de recursos empresariales

Rimini Agentic UX ya se está implementando en numerosos proyectos de clientes, y ofrece automatización inteligente de procesos, mayor productividad impulsada por IA y una visibilidad integral de las operaciones, sin la necesidad de realizar actualizaciones costosas, migraciones ni incrementos de presupuesto.

LAS VEGAS--(BUSINESS WIRE)--Rimini Street, Inc. (Nasdaq: RMNI), la empresa líder en soporte de software y procesos de planificación de recursos empresariales con IA agentic (Software Support and Agentic AI ERP Company™), y el principal proveedor de soporte independiente para software de Oracle, SAP y VMware, anunció hoy el lanzamiento de Rimini Agentic UX™, una capa inteligente de interfaz de usuario impulsada por IA que optimiza la ejecución de los procesos de planificación de recursos empresariales con el objetivo de lograr una mayor eficiencia y reducir los costos. Esta solución ofrece automatización y mejoras de productividad para diferentes perfiles de usuario, sin necesidad de realizar costosas actualizaciones o migraciones de software de planificación de recursos empresariales.









Rimini Agentic UX redefine la ejecución de procesos de planificación de recursos empresariales

Rimini Agentic UX combina gestión impulsada por IA, automatización y principios del diseño UX para ofrecer una interfaz única que se puede personalizar para satisfacer las necesidades de los diferentes flujos de trabajo empresariales. Los clientes podrán disfrutar de una productividad mejorada por IA para cada perfil de usuario, así como de una mayor visibilidad de toda la operación, lo que les permitirá alcanzar nuevos niveles de eficiencia y agilidad operativa. Rimini Agentic UX se integra con los sistemas de planificación de recursos empresariales ya existentes y permite, a través de la automatización inteligente de la IA agentic, reducir la carga operativa, agilizar los flujos de trabajo y transformar la ejecución de los procesos de planificación en toda una empresa y a gran escala.

"El software de planificación de recursos empresariales tradicional está llegando a sus límites técnicos y funcionales, y carece de la agilidad que las empresas necesitan para responder con rapidez a un entorno que cambia constantemente", señaló Seth Ravin, presidente y director ejecutivo de Rimini Street. “Rimini Street está liderando este cambio gracias a Rimini Agentic UX™, y está llevando la IA agentic a la planificación de recursos empresariales en el mundo real. Con Rimini Agentic UX y nuestra metodología Rimini Smart Path™, podemos aprovechar al máximo el potencial de las soluciones existentes, incorporando el sistema de planificación de recursos empresariales con IA agentic al software actual para ahorrar dinero y generar valor en semanas —no meses— y sin aumentar el presupuesto".

El atajo hacia una planificación de recursos empresariales impulsada por IA agentic

Rimini Street ha ayudado a miles de organizaciones a maximizar el rendimiento de su portafolio de software gracias a un soporte independiente eficiente y a sus servicios de optimización, permitiendo que se reinviertan miles de millones de dólares para en innovación real y crecimiento acelerado. Rimini Smart Path™ , que cuenta con el respaldo de una amplia experiencia en planificación de recursos empresariales, es una metodología comprobada y confiable, utilizada por empresas de todo el mundo y de todas las industrias para alcanzar una innovación real más rápido y sin la necesidad de incrementar el presupuesto general.

"Si no fuera por Rimini Street, muchos de nuestros proyectos aún seguirían en la fase de propuesta”, señaló Kevin Khoo, director de Sistemas de Sunway. "En cambio, Rimini nos dio la posibilidad de empezar a ejecutar proyectos impulsados por IA y otras iniciativas tecnológicas clave que serán fundamentales para seguir siendo competitivos y ofrecer una experiencia al cliente de excelencia en el futuro".

Con Rimini Agentic UX y Rimini Smart Path, las organizaciones están logrando mejores resultados, reduciendo costos y ganando velocidad y agilidad en todos sus negocios. Comenzá acá.

Acerca de Rimini Street, Inc.

Rimini Street, Inc. (Nasdaq: RMNI), una empresa que integra el índice Russell 2000®, es un proveedor mundial de confianza y eficacia demostrada, que presta servicios de soporte integral para software empresarial de misión crítica, servicios gestionados y soluciones ERP innovadoras con IA agencial. Además, es el proveedor líder de soporte de terceros para el software de Oracle, SAP y VMware, con miles de contratos para prestar servicios de TI a las organizaciones de la Fortune Global 100, Fortune 500, del mercado medio, del sector público y gubernamentales que han aprovechado la metodología de Rimini Smart Path™ para lograr mejores resultados operativos, ahorrar miles de millones de dólares estadounidenses y financiar la IA y demás innovaciones.

Para obtener más información, visite www.riministreet.com, y comuníquese con Rimini Street en X, Facebook, Instagram y LinkedIn.

