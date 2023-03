Rimini Street lanza formalmente Rimini ONE™, una solución de subcontratación integral para aplicaciones empresariales, bases de datos y software tecnológico

Más de 100 clientes de todo el mundo ya están aprovechando Rimini ONE para mejorar y simplificar las operaciones del sistema, reducir el costo total de propiedad, eliminar los desafíos de contratación de personal, ampliar la vida útil de las versiones actuales hasta un máximo garantizado de 15 años adicionales sin actualizaciones requeridas por el proveedor de software y reasignar recursos a proyectos de mayor valor

LAS VEGAS–(BUSINESS WIRE)–Rimini Street, Inc. (Nasdaq: RMNI), proveedor mundial de soporte, productos y servicios integrales de software empresarial, principal proveedor de soporte de terceros para software Oracle y SAP, y socio de Salesforce y AWS, anunció hoy el lanzamiento oficial de Rimini ONE™, su programa de servicios de subcontratación diseñado para ofrecer un amplio conjunto de servicios unificados e integrados para ejecutar, gestionar, dar soporte, personalizar, configurar, conectar, proteger, supervisar y optimizar aplicaciones empresariales, bases de datos y software tecnológico.





“Desarrollamos Rimini ONE en respuesta a los clientes que solicitaban una solución totalmente subcontratada para su software empresarial con los compromisos y garantías de servicio probados y líderes en la industria, la capacidad global de más de 800 ingenieros de planta y la oferta integral solo disponible en Rimini Street”, afirmó Dave Rowe, director de productos y vicepresidente ejecutivo de transformación global de Rimini Street. “Al unificar nuestras soluciones únicas de soporte, producto y servicio en un programa integral al que es fácil hacer la transición, estamos ayudando a nuestros clientes a simplificar la complejidad de gestionar el software empresarial de misión crítica, ampliar su vida útil y valor, y permitir a los clientes acelerar la entrega de nuevas innovaciones para impulsar la ventaja competitiva y el crecimiento”.

Solución de subcontratación integral del socio de confianza ONE

Con Rimini ONE, los clientes pueden subcontratar completamente el soporte y la gestión de toda su pila de software empresarial a Rimini Street. Rimini ONE transfiere a Rimini Street toda la responsabilidad de la operación, el soporte, la seguridad y la integración del software empresarial de un cliente y permite que los clientes dediquen más presupuesto y recursos a proyectos de mayor valor que ofrezcan nuevas innovaciones y aceleren el valor comercial.

Rimini ONE reúne el conjunto completo y ampliado de asistencia, productos y servicios de Rimini Street para SAP, Oracle E-Business Suite, PeopleSoft, Siebel, JD Edwards y otras aplicaciones empresariales, bases de datos patentadas y de código abierto y software tecnológico como middleware, integración, seguridad, repositorio/lagos de datos, IA, informes y análisis.

Las soluciones integrales, unificadas e integradas de Rimini ONE disponibles de inmediato incluyen:

Rimini Support™: Asistencia galardonada y de misión crítica para Oracle, SAP, bases de datos y software de tecnología patentada y de código abierto: 24 horas al día, 7 días a la semana, 365 días al año, con un acuerdo de nivel de servicio (SLA, por sus siglas en inglés) de tiempo de respuesta garantizado de 10 minutos para casos críticos.

Asistencia galardonada y de misión crítica para Oracle, SAP, bases de datos y software de tecnología patentada y de código abierto: 24 horas al día, 7 días a la semana, 365 días al año, con un acuerdo de nivel de servicio (SLA, por sus siglas en inglés) de tiempo de respuesta garantizado de 10 minutos para casos críticos. Rimini Manage™: Servicios gestionados para software de aplicaciones y bases de datos prestados por ingenieros altamente cualificados, con solicitudes ilimitadas de asistencia técnica y SLA líderes en el sector que pueden resolver la escasez de personal/cualificaciones de TI y proporcionar un funcionamiento más fluido del sistema a un coste predecible, fijo y optimizado

Servicios gestionados para software de aplicaciones y bases de datos prestados por ingenieros altamente cualificados, con solicitudes ilimitadas de asistencia técnica y SLA líderes en el sector que pueden resolver la escasez de personal/cualificaciones de TI y proporcionar un funcionamiento más fluido del sistema a un coste predecible, fijo y optimizado Rimini Protect™: Soluciones innovadoras de seguridad gestionada para aplicaciones, bases de datos e infraestructuras tecnológicas diseñadas para bloquear de forma proactiva las amenazas no identificadas y proteger frente a las nuevas amenazas identificadas con mayor rapidez que otras opciones de seguridad, normalmente en cuestión de minutos, sin necesidad de modificar el código del software que se protege

Soluciones innovadoras de seguridad gestionada para aplicaciones, bases de datos e infraestructuras tecnológicas diseñadas para bloquear de forma proactiva las amenazas no identificadas y proteger frente a las nuevas amenazas identificadas con mayor rapidez que otras opciones de seguridad, normalmente en cuestión de minutos, sin necesidad de modificar el código del software que se protege Rimini Connect™: Soluciones de interoperabilidad gestionadas para navegadores, sistemas operativos y sistemas de correo electrónico que pueden permitir la utilización continuada y la integración con el software y la infraestructura existentes sin necesidad de costosas actualizaciones y migraciones de sistemas y software

Soluciones de interoperabilidad gestionadas para navegadores, sistemas operativos y sistemas de correo electrónico que pueden permitir la utilización continuada y la integración con el software y la infraestructura existentes sin necesidad de costosas actualizaciones y migraciones de sistemas y software Rimini Watch™: Soluciones de observabilidad que incluyen soluciones de supervisión y comprobación del estado del sistema diseñadas para supervisar el rendimiento y la ejecución de miles de procesos 24 horas al día, 7 días a la semana, 365 días al año, e identificar posibles problemas antes de que se produzcan, evitando así la posibilidad de que se produzcan paradas y repercusiones en el sistema

Soluciones de observabilidad que incluyen soluciones de supervisión y comprobación del estado del sistema diseñadas para supervisar el rendimiento y la ejecución de miles de procesos 24 horas al día, 7 días a la semana, 365 días al año, e identificar posibles problemas antes de que se produzcan, evitando así la posibilidad de que se produzcan paradas y repercusiones en el sistema Rimini Consult™: Servicios profesionales disponibles para la personalización, configuración, implementación, integración, interoperabilidad, migración, aumento de personal y otras necesidades de proyectos de software empresarial de los clientes

Mejorar y simplificar la operación del sistema

Los ejecutivos de TI se enfrentan a grandes desafíos al operar sus complejas pilas de software empresarial, que pueden consistir en múltiples capas de aplicaciones, bases de datos y tecnología, ubicadas localmente y en la nube, y su administración es costosa y requiere demasiado tiempo. Además, la carga de gestionar múltiples proveedores de servicios es ineficiente, costosa y genera fricción en el servicio y resultados deficientes.

Los ejecutivos de TI también deben abordar los riesgos significativos dentro de su panorama de software empresarial, incluida la escasez de recursos calificados disponibles, la disponibilidad impredecible de soporte completo del proveedor de software para las versiones de software existentes, las actualizaciones y migraciones forzadas del proveedor de software con un retorno de la inversión bajo o nulo, amenazas de seguridad en constante evolución, y cambiar la compatibilidad entre los componentes de la pila de software. Mitigar estos riesgos es costoso, requiere mucho tiempo de recursos y limita la capacidad de una organización para financiar y entregar proyectos de mayor valor que impulsen los resultados comerciales.

“El entorno de TI actual se encuentra en un punto de inflexión en términos de complejidad, y se vuelve cada vez más costoso y necesita más recursos para administrar y brindar soporte”, dijo Dion Hinchcliffe, vicepresidente y analista principal de Constellation Research. “Las organizaciones saben que para sobrevivir, evolucionar y prosperar, necesitan un acceso mejor y más rápido a servicios de TI empresariales más integrados y completos a una escala que les permita moverse rápidamente”.

Rimini ONE aborda estos desafíos con un programa integral fácil de adoptar a un precio competitivo del socio de confianza ONE, con los siguientes beneficios clave:

Simple: Un programa fácil de adoptar cambia todas las tareas y responsabilidades complejas de operación y soporte del sistema del personal del cliente al personal de Rimini Street y puede reducir significativamente la cantidad de diferentes proveedores de servicios de TI a UN socio de confianza

Un programa fácil de adoptar cambia todas las tareas y responsabilidades complejas de operación y soporte del sistema del personal del cliente al personal de Rimini Street y puede reducir significativamente la cantidad de diferentes proveedores de servicios de TI a UN socio de confianza Asegurado: Una solución “llave en mano” sin preocupaciones del líder de la industria en soporte de software empresarial con disponibilidad de servicio garantizada por hasta 15 años adicionales a partir de la contratación, con cientos de ingenieros expertos en el punto de servicio, en el idioma y zonas horarias locales e incluye soluciones para remediación de seguridad más rápida, interoperabilidad, preparación para el futuro y modernización

Una solución “llave en mano” sin preocupaciones del líder de la industria en soporte de software empresarial con disponibilidad de servicio garantizada por hasta 15 años adicionales a partir de la contratación, con cientos de ingenieros expertos en el punto de servicio, en el idioma y zonas horarias locales e incluye soluciones para remediación de seguridad más rápida, interoperabilidad, preparación para el futuro y modernización Estratégico: Un Rimini Smart Path™ personalizado que dedica un presupuesto y recursos de TI significativos para acelerar la innovación de TI y el valor comercial con planes de trabajo, estrategia y servicios profesionales incluidos que mejoran la ventaja competitiva y permiten el crecimiento

Rimini ONE aborda los desafíos actuales de los directores de experiencia del cliente y apoya sus iniciativas estratégicas

En una encuesta reciente patrocinada por Rimini Street de más de mil jefes de prensa y directores de tecnología, el 62 % de los encuestados está de acuerdo en que la transformación digital es una alta prioridad para 2023, citando el gasto en TI, la viabilidad de una implementación exitosa de inversiones en tecnología y la contratación y retención de talento. como sus tres principales desafíos de TI.

Rimini ONE resuelve estos y otros desafíos de los directores de experiencia del cliente:

Reduce el costo total de propiedad: Rimini ONE ofrece múltiples dimensiones de ahorros de costos significativos, incluidas las eficiencias de proceso y gestión logradas mediante la estandarización en un solo proveedor integral, ahorros en tarifas de soporte anual y elusión de costos de actualizaciones y migraciones innecesarias solo para conservar el soporte completo

Rimini ONE ofrece múltiples dimensiones de ahorros de costos significativos, incluidas las eficiencias de proceso y gestión logradas mediante la estandarización en un solo proveedor integral, ahorros en tarifas de soporte anual y elusión de costos de actualizaciones y migraciones innecesarias solo para conservar el soporte completo Elimina los desafíos de contratación de personal: Rimini ONE elimina la dificultad y el desafío de reclutar, capacitar y retener personal cada vez más costoso para funciones operativas y de soporte de software empresarial difíciles de encontrar. Con Rimini ONE, Rimini Street maneja todo el personal para el alcance acordado de soporte, productos y servicios. Además, al brindar oportunidades para que el personal de TI del cliente se concentre en ofrecer nueva innovación, Rimini ONE les permite disfrutar de nuevos desafíos y oportunidades que reducen la rotación.

Rimini ONE elimina la dificultad y el desafío de reclutar, capacitar y retener personal cada vez más costoso para funciones operativas y de soporte de software empresarial difíciles de encontrar. Con Rimini ONE, Rimini Street maneja todo el personal para el alcance acordado de soporte, productos y servicios. Además, al brindar oportunidades para que el personal de TI del cliente se concentre en ofrecer nueva innovación, Rimini ONE les permite disfrutar de nuevos desafíos y oportunidades que reducen la rotación. Extiend la vida útil de las versiones actuales sin necesidad de actualizaciones de proveedores: Rimini ONE extiende la vida y el valor de las versiones de software actuales y estables para satisfacer las necesidades específicas de los clientes por hasta 5, 10 o 15 años adicionales garantizados, o más, en las versiones de software empresarial actuales sin actualizaciones ni migraciones requeridas por el proveedor, para garantizar que las inversiones existentes en software robusto brinden un ROI completo y puedan continuar sirviendo como una base sólida para las operaciones comerciales centrales durante muchos años

Rimini ONE extiende la vida y el valor de las versiones de software actuales y estables para satisfacer las necesidades específicas de los clientes por hasta 5, 10 o 15 años adicionales garantizados, o más, en las versiones de software empresarial actuales sin actualizaciones ni migraciones requeridas por el proveedor, para garantizar que las inversiones existentes en software robusto brinden un ROI completo y puedan continuar sirviendo como una base sólida para las operaciones comerciales centrales durante muchos años Migración y gestión de la nube: Rimini ONE proporciona planificación de migración a la nube y gestión de proyectos para reducir aún más los costos operativos totales al eliminar el hardware y el personal del centro de datos. Rimini Street también proporcionará servicios de gestión de la nube para garantizar el máximo ahorro de costos al tiempo que ofrece un excelente rendimiento y confiabilidad del sistema en el proveedor de la nube que elija el cliente

Rimini ONE proporciona planificación de migración a la nube y gestión de proyectos para reducir aún más los costos operativos totales al eliminar el hardware y el personal del centro de datos. Rimini Street también proporcionará servicios de gestión de la nube para garantizar el máximo ahorro de costos al tiempo que ofrece un excelente rendimiento y confiabilidad del sistema en el proveedor de la nube que elija el cliente Reasignar recursos a proyectos de mayor valor: Rimini ONE permite a los clientes reasignar los ahorros de costos del programa y liberar recursos para entregar proyectos de innovación de mayor valor que impulsan la ventaja competitiva y el crecimiento, sin tener que contratar personal de TI adicional

Resultados probados de los clientes de Rimini ONE

Rimini ONE ya está disponible y ya lo utilizan con éxito más de 100 clientes de Rimini Street, incluidos MYOB, una plataforma empresarial líder que ofrece soluciones empresariales, financieras y contables integrales.

“Rimini ONE nos permite administrar de manera óptima una plataforma crítica completa, sin tener que tratar con múltiples proveedores y generar numerosas asistencias. Esto permite que nuestro equipo de desarrollo se concentre en brindar resultados más estratégicos para MYOB, a medida que continuamos con la evolución de nuestra plataforma de administración comercial para empresas locales de Australia y Nueva Zelanda”, afirmó Stefan Vargheese, gerente de ingeniería de MYOB. “Cambiar a Rimini ONE ha abierto más oportunidades para nuestra organización y ha empoderado al equipo para trabajar de manera más eficiente y flexible, además de ahorrar costos. Rimini ONE proporciona una solución verdaderamente única que es imprescindible para las organizaciones modernas”.

Explore la familia integral, confiable y comprobada de soluciones unificadas de Rimini ONE para optimizar, evolucionar y transformar su organización y software empresarial para respaldar la ventaja competitiva, la rentabilidad y el crecimiento. Mire el video del lanzamiento formal de Rimini ONE aquí.

Rimini Street, Inc. (Nasdaq: RMNI), una empresa Russell 2000® , es un proveedor global de productos y servicios de software empresarial, el principal proveedor de soporte de terceros para productos de software Oracle y SAP y un socio de Salesforce. La empresa ofrece servicios de soporte y gestión de aplicaciones integrados, de alta calidad y con gran capacidad de respuesta, que permiten a los licenciatarios de software empresarial ahorrar costos significativos, liberar recursos para la innovación y lograr mejores resultados empresariales. Hasta la fecha, más de 5000 organizaciones de Fortune 500, Fortune Global 100, del mercado medio, del sector público y de otros sectores han confiado en Rimini Street como su proveedor de productos y servicios de software empresarial de aplicaciones de confianza. Para obtener más información, visite http://www.riministreet.com, y conéctese con Rimini Street en Twitter, Facebook y LinkedIn. (IR-RMNI)

