Rimini Street Korea ocupa el 8.o puesto en el ranking nacional de Best Workplaces™ Corea y ha sido galardonada con los premios Best Workplaces™ para Progenitores y al Director Ejecutivo más Respetado

La empresa sigue a la cabeza del sector por su extraordinaria cultura del trabajo y la capacitación de sus empleados.

LAS VEGAS–(BUSINESS WIRE)–Rimini Street, Inc. (Nasdaq: RMNI), un proveedor global de soporte, productos y servicios integrales de software empresarial, el principal proveedor de soporte de terceros para software de Oracle y SAP, y un socio de Salesforce y AWS, anuncia con orgullo que obtuvo el octavo puesto en el ranking nacional de Best Workplaces™ en Corea, junto con cuatro premios adicionales Great Place to Work® 2024 Corea. Este reconocimiento se suma a los múltiples premios y certificaciones en materia de cultura de Rimini Street en todo el mundo.









Great Place to Work® es la autoridad mundial en cultura del lugar de trabajo, experiencia de los empleados y comportamientos de liderazgo que han demostrado ofrecer ingresos líderes en el mercado, retención de empleados y mayor innovación. Los premios Best Workplaces™ se conceden tras la revisión del detallado Culture Brief™, que se compara con las empresas homólogas del sector y de la región.

“El reconocimiento de Rimini Street en los premios Best Workplaces™ de Great Place to Work® Corea es un hito importante, que refleja la búsqueda incesante de la empresa de la excelencia en el lugar de trabajo”, declaró Hyungwook (Kevin) Kim, director general regional para Corea. “Ser reconocido como el 8.º Best Places to Work® de Corea refuerza la posición de Rimini Street como líder en la creación de un entorno en el que los empleados se sienten valorados, apoyados y capacitados”.

Los empleados de Rimini Street Corea lideran la creación de un lugar de trabajo integrador e inspirador

Otros premios destacados:

Best Workplaces™ para Progenitores en Corea: Rimini Street se compromete a crear un entorno de trabajo flexible e híbrido para padres, con un 72 % de su plantilla formada por progenitores empleados.

Madre Trabajadora Orgullosa en Corea: Hyun-Sook Lim, directora de marketing, Corea, reconocida como líder que impulsa el éxito con resultados sobresalientes para la empresa, y mantiene un sólido equilibrio entre la vida laboral y personal que sirve de ejemplo positivo para los demás.

Premio al Pionero de Great Place to Work®: Eun-Joo Lee, directora regional de tecnología para Asia Pacífico, galardonada por su dedicación a liderar una cultura organizativa altamente comprometida.

Líder en Innovación de Great Place to Work®: Seunghee (Sunny) Kang, directora sénior de la oficina de Corea, galardonada como impulsora de la cultura y orquestadora de la región.

Director Ejecutivo más Respetado de Corea: Hyungwook (Kevin) Kim, director general regional para Corea, aclamado por su destacado liderazgo y su compromiso de dirigir con empatía y visión inspiradora.

“Rimini Street reconoce y aprecia las aspiraciones y necesidades únicas de nuestros diversos trabajadores. Para apoyar el desarrollo y el éxito de nuestros empleados, ofrecemos oportunidades de desarrollo profesional, beneficios sólidos, flexibilidad de horarios de trabajo remotos e híbridos y programas de compromiso que nos unen más”, señaló Seth A. Ravin, presidente y director ejecutivo de Rimini Street. “Agradezco a nuestro equipo en Corea que ejemplifica lo que significa ser lo mejor de lo mejor, con todos contribuyendo a hacer de Rimini Street un lugar destacado en la comunidad”.

¡Estamos contratando!

Haga crecer su carrera en una empresa que pone a su gente en primer lugar e invierte en la comunidad. Visite la página de empleo de Rimini Street en: https://www.riministreet.com/company/careers/

Acerca de Rimini Street, Inc.

Rimini Street, Inc. (Nasdaq: RMNI), una empresa Russell 2000®, es un proveedor mundial de soporte, productos y servicios integrales de software empresarial, el principal proveedor de asistencia de terceros para software Oracle y SAP y un socio de Salesforce y AWS. La empresa opera en todo el mundo y ofrece una completa familia de soluciones unificadas para ejecutar, gestionar, dar soporte, personalizar, configurar, conectar, proteger, supervisar y optimizar aplicaciones empresariales, bases de datos y software tecnológico, y permite a los clientes lograr mejores resultados empresariales, reducir de manera significativa los costos y reasignar recursos para la innovación. Hasta la fecha, más de 5300 organizaciones de Fortune 500, Fortune Global 100, del mercado medio, del sector público y de otros sectores de una amplia gama de industrias confiaron en Rimini Street como su proveedor de confianza de soluciones de software empresarial. Para obtener más información, visite riministreet.com , y comuníquese con Rimini Street en Twitter , Instagram , Facebook y LinkedIn . (IR-RMNI)

Declaraciones prospectivas

Algunas de las afirmaciones que se incluyen en esta comunicación no son hechos históricos, sino previsiones a efectos de las disposiciones de salvaguardia de la Ley de Reforma de Litigios sobre Valores Privados de 1995. Las declaraciones prospectivas suelen ir acompañadas de palabras como “anticipar”, “creer”, “continuar”, “podría”, “actualmente”, “estimar”, “esperar”, “futuro”, “pretender”, “puede”, “podría”, “perspectiva”, “planear”, “posible”, “potencial”, “predecir”, “proyectar”, “parecer”, “buscar”, “debería”, “hará”, “haría” u otras palabras, frases o expresiones similares. Estas afirmaciones de carácter prospectivo incluyen, entre otras, las relativas a nuestras expectativas sobre eventos futuros, oportunidades futuras, expansión global y otras iniciativas de crecimiento, así como nuestras inversiones en tales iniciativas. Estas afirmaciones se basan en diversas suposiciones y en las expectativas actuales de la dirección, y no son predicciones de resultados reales ni hechos históricos. Estas declaraciones están sujetas a una serie de riesgos e incertidumbres en relación con el negocio de Rimini Street, y los resultados reales pueden diferir sustancialmente. Estos riesgos e incertidumbres incluyen, pero no se limitan a, desarrollos adversos y costos asociados con la defensa de litigios pendientes o cualquier nuevo litigio, incluida la disposición de mociones de apelación pendientes y cualquier nueva demanda; gastos adicionales en los que incurrir para cumplir con las medidas cautelares contra algunas de nuestras prácticas empresariales y el impacto en los ingresos y costos de futuros periodos; los cambios en el entorno empresarial en el que opera Rimini Street, incluido el impacto de cualquier tendencia económica recesiva y las variaciones en los tipos de cambio, así como las condiciones financieras, económicas, normativas y políticas generales que afectan a la industria en la que operamos y a las industrias en las que operan nuestros clientes; la evolución del panorama de gestión y soporte de software empresarial y nuestra capacidad para atraer y retener clientes y penetrar aún más en nuestra base de clientes; la competencia significativa en el sector de los servicios de soporte de software; la adopción por parte de los clientes de nuestra cartera ampliada de productos y servicios y de los productos y servicios que esperamos introducir; nuestra capacidad para mantener o lograr el crecimiento de los ingresos o la rentabilidad, gestionar nuestro costo de ingresos y prever con precisión los ingresos; las estimaciones de nuestro mercado total accesible y las expectativas de ahorro de los clientes en relación con el uso de otros proveedores; la variabilidad de los plazos en nuestro ciclo de ventas; los riesgos relacionados con los índices de retención, incluida nuestra capacidad para predecir con exactitud los índices de retención; la pérdida de uno o más miembros de nuestro equipo directivo; nuestra capacidad para atraer y retener a empleados cualificados y personal clave; los retos de gestionar el crecimiento de forma rentable; nuestra necesidad y capacidad para obtener financiación adicional de capital o deuda en condiciones favorables y nuestra capacidad para generar flujos de caja de las operaciones para ayudar a financiar una mayor inversión en nuestro crecimiento; el impacto de las cuestiones medioambientales, sociales y de gobernanza (ESG); los riesgos asociados a las operaciones globales; nuestra capacidad para impedir el acceso no autorizado a nuestros sistemas de tecnología de la información y otras amenazas a la ciberseguridad, proteger la información confidencial de nuestros empleados y clientes y cumplir la normativa sobre privacidad; nuestra capacidad para mantener un sistema eficaz de control interno sobre la información financiera; nuestra capacidad para mantener, proteger y mejorar nuestra marca y propiedad intelectual; los cambios en las leyes y reglamentos, incluidos los cambios en las leyes fiscales o los resultados desfavorables de las posiciones fiscales que tomamos, o el hecho de que no establezcamos las reservas fiscales adecuadas; las obligaciones de servicio de la deuda en curso de nuestra línea de crédito y los pactos financieros y operativos sobre nuestro negocio y el riesgo de tipo de interés relacionado, incluida la incertidumbre de la transición a SOFR u otros puntos de referencia de tipos de interés; la suficiencia de nuestro efectivo y equivalentes de efectivo para satisfacer nuestras necesidades de liquidez; el monto y el momento de las recompras, si las hubiera, en virtud de nuestro programa de recompra de acciones y nuestra capacidad para aumentar el valor para los accionistas a través de dicho programa; la incertidumbre en cuanto al valor a largo plazo de los valores de renta variable de Rimini Street; los eventos catastróficos que perturben nuestro negocio o el de nuestros clientes; y aquellos que se discuten bajo el título “Factores de riesgo” en el Informe Trimestral de Rimini Street en el Formulario 10-Q que se presentó el 1 de noviembre de 2023, y según sean actualizados ocasionalmente por los futuros Informes Anuales de Rimini Street en el Formulario 10-K, Informes Trimestrales en el Formulario 10-Q, Informes Actuales en el Formulario 8-K, y otras presentaciones de Rimini Street ante la Comisión de Bolsa y Valores. Además, las declaraciones prospectivas proporcionan las expectativas, planes o previsiones de Rimini Street sobre eventos futuros y puntos de vista a fecha de esta comunicación. Rimini Street prevé que los eventos y desarrollos posteriores harán que cambien las valoraciones de Rimini Street. Sin embargo, aunque Rimini Street puede decidir actualizar estas declaraciones prospectivas en algún momento en el futuro, Rimini Street renuncia específicamente a cualquier obligación de hacerlo, excepto cuando lo exija la ley. Estas declaraciones prospectivas no deben considerarse representativas de las valoraciones de Rimini Street en ninguna fecha posterior a la fecha de esta comunicación.

© 2024 Rimini Street, Inc. Todos los derechos reservados. «Rimini Street» es una marca registrada de Rimini Street, Inc. en Estados Unidos y en otros países y Rimini Street, el logotipo de Rimini Street y sus combinaciones, así como todas las marcas identificadas con TM son marcas comerciales de Rimini Street, Inc. Todas las demás marcas comerciales son propiedad de sus respectivos propietarios y salvo que se indique lo contrario, Rimini Street no reclama ninguna afiliación, respaldo o asociación con ninguno de los titulares de dichas marcas comerciales u otras empresas mencionadas en el presente documento.

