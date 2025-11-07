Rimini Street anuncia su calendario de eventos para inversores en 2025

LAS VEGAS--(BUSINESS WIRE)--Rimini Street, Inc. (Nasdaq: RMNI), proveedor global de soporte de software empresarial de extremo a extremo, servicios gestionados y soluciones innovadoras de ERP con IA agéntica, y proveedor líder de soporte de terceros para software de Oracle, SAP y VMware, anunció hoy el siguiente calendario de eventos para inversores en 2025.









Conferencias para inversores:

Michael L. Perica, director financiero, y Dean Pohl, vicepresidente, tesorero y responsable de relaciones con los inversores, se reunirán con los inversores individualmente y en reuniones de grupos reducidos en las siguientes conferencias para inversores.

18 de noviembre de 2025: Craig-Hallum 16th Annual Alpha Select Conference, NYC

16th Annual Alpha Select Conference, NYC 19 de noviembre de 2025: Roth Capital 14th Annual Technology, NYC

Rimini Street Investor Day 2025:

Además, únase al CEO Seth Ravin y su equipo directivo sénior, quienes compartirán su visión, estrategia, modelo de ventas y ejecución, modelo financiero y directrices. Clientes de todo el mundo participarán en un panel de discusión, y se compartirán detalles sobre nuevos motores de crecimiento, como las nuevas soluciones ERP de IA agéntica de la compañía, impulsadas por ServiceNow.

3 de diciembre de 2025: Rimini Street Investor Day 2025, NYC



Regístrese: Investor Day 2025 - webinar.net, o comuníquese con Rimini Street IR escribiendo a IR@riministreet.com si desea asistir en persona.

Para programar una reunión, comuníquese con su vendedor o con Rimini Street IR a IR@riministreet.com. Visite el sitio de Relaciones con Inversores de Rimini Street para obtener información adicional sobre la Compañía y los próximos eventos.

Acerca de Rimini Street, Inc.

Rimini Street, Inc. (Nasdaq: RMNI), compañía que forma parte del índice Russell 2000®, es un proveedor global de confianza y con amplia experiencia en soporte integral de software empresarial de misión crítica, servicios gestionados y soluciones ERP innovadoras con IA. Además, es el proveedor líder de soporte de terceros para software de Oracle, SAP y VMware. La compañía ha firmado miles de contratos de servicios de TI con empresas Fortune Global 100, Fortune 500, empresas medianas, organizaciones del sector público y gubernamentales que han aprovechado la metodología Rimini Smart Path™ para lograr mejores resultados operativos, ahorros de miles de millones de dólares y financiar la IA y otras innovaciones. Para obtener más información, visite https://www.riministreet.com y conéctese con Rimini Street en X, Facebook , Instagram y LinkedIn. (IR-RMNI)

© 2025 Rimini Street, Inc. Todos los derechos reservados. "Rimini Street" es una marca registrada de Rimini Street, Inc. en los Estados Unidos y otros países, y Rimini Street, el logotipo de Rimini Street, y sus combinaciones, y otras marcas marcadas con TM son marcas registradas de Rimini Street, Inc. Todas las demás marcas comerciales son propiedad de sus respectivos propietarios y, a menos que se especifique lo contrario, Rimini Street no reclama ninguna afiliación, respaldo o asociación con ninguno de los titulares de dichas marcas comerciales u otras empresas a las que se hace referencia en este documento.

El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versión oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran como adaptación y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente, que es la única versión del texto que tendrá un efecto legal.

Contacts

Inversores

Dean Pohl



Rimini Street, Inc.



+1 925 523-7636



dpohl@riministreet.com

Prensa

Janet Ravin



Rimini Street, Inc.



+1 702 285-3532



pr@riministreet.com