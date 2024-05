Rimini Street anuncia resultados operativos y financieros del primer trimestre fiscal de 2024

LAS VEGAS–(BUSINESS WIRE)–Rimini Street, Inc.(Nasdaq: RMNI), un proveedor global de soporte, productos y servicios de software empresarial de extremo a extremo, el proveedor líder de soporte externo para software Oracle y SAP, y socio de Salesforce y AWS, anunció hoy los resultados del primer trimestre fiscal que finalizó el 31 de marzo de 2024.









Seleccione los aspectos financieros más destacados del primer trimestre de 2024

Los ingresos fueron de 106.7 millones de dólares para el primer trimestre de 2024, un aumento del 1.2% en comparación con los 105.5 millones de dólares del mismo período del año pasado.

Los ingresos en Estados Unidos fueron de 53.8 millones de dólares para el primer trimestre de 2024, un aumento del 0.7% en comparación con los 53.4 millones de dólares del mismo período del año pasado.

Los ingresos internacionales fueron de 52.9 millones de dólares para el primer trimestre de 2024, un aumento del 1.6% en comparación con los 52.1 millones de dólares del mismo período del año pasado.

Los ingresos recurrentes anualizados fueron de $415.8 millones para el primer trimestre de 2024, un aumento del 1.8% en comparación con los $408.3 millones para el mismo período del año pasado.

Los Clientes Activos al 31 de marzo de 2024 fueron 3,040, un aumento del 1.1% en comparación con los 3,007 Clientes Activos al 31 de marzo de 2023.

La tasa de retención de ingresos fue del 89 % durante los últimos doce meses finalizados el 31 de marzo de 2024 y del 92 % durante el período comparable finalizado el 31 de marzo de 2023.

Los ingresos por suscripción fueron de 103.9 millones de dólares, lo que representó el 97.4 % de los ingresos totales para el primer trimestre de 2024, en comparación con los ingresos por suscripción de 102.1 millones de dólares, que representaron el 96.8 % de los ingresos totales durante el mismo período del año pasado.

El margen bruto fue del 59.8% para el primer trimestre de 2024 en comparación con el 62.7% del mismo período del año pasado.

Los ingresos operativos fueron de 3.4 millones de dólares para el primer trimestre de 2024, en comparación con los 10.7 millones de dólares para el mismo período del año pasado.

Los ingresos operativos no-GAAP fueron de 8.8 millones de dólares para el primer trimestre de 2024 en comparación con los 15.4 millones de dólares para el mismo período del año pasado.

Los ingresos netos fueron de 1.3 millones de dólares para el primer trimestre de 2024, en comparación con los 5.6 millones de dólares del mismo período del año pasado.

Los ingresos netos no-GAAP fueron de $6.8 millones para el primer trimestre de 2024 en comparación con los $10.4 millones para el mismo período del año pasado.

El EBITDA ajustado para el primer trimestre de 2024 fue de 10.7 millones de dólares en comparación con los 16.6 millones de dólares del mismo período del año pasado.

Las ganancias por acción básicas y diluidas atribuibles a los accionistas comunes fueron de 0.01 dólares para el primer trimestre de 2024, en comparación con los 0.06 dólares para el mismo período del año pasado.

Efectivo e inversiones a corto plazo de $129.0 millones al 31 de marzo de 2024 en comparación con los $135.0 millones al 31 de marzo de 2023.

Eventos subsecuentes

El 30 de abril de 2024, la Compañía refinanció su Línea de Crédito Original, que tenía un saldo principal pendiente de $ 70.9 millones, con una nueva línea de crédito senior garantizada a cinco años (“Línea de Crédito 2024”) que consiste en un préstamo a plazo de $ 75.0 millones y una línea de crédito renovable de $ 35.0 millones. Para el préstamo a plazo, la Compañía puede elegir entre tasas de interés entre (a) SOFR y (b) una Tasa Base (como se define en la Línea de Crédito 2024), en cada caso más un margen aplicable. El margen aplicable se basa en el Ratio de Apalancamiento Total Consolidado de la Compañía (según se define en la Línea de Crédito de 2024) y si la Compañía elige el SOFR (que oscila entre el 2.75% y el 3.5%) o la Tasa Base (que oscila entre el 1.75% y el 2.5%). La línea de crédito renovable genera intereses sobre la parte no utilizada de la línea de crédito a tasas de 25 a 40 puntos básicos, dependiendo del índice de apalancamiento total consolidado de la Compañía. Los pagos mínimos anuales de capital durante el plazo de cinco años para la Línea de Crédito 2024 son del 5%, 5%, 7,5%, 7,5% y 10%, respectivamente, y el saldo restante se pagará al final del plazo original. Capital One lideró la financiación que incluye a los prestamistas US Bank y TD Bank.

Tras el trimestre y la contratación de nuestro nuevo Director General para el Teatro EMEA, Martyn Hoogakker, que se unió a nosotros procedente de Adobe, anunciamos la contratación de nuestro nuevo Director de Ingresos, Steven Hershkowitz, quien se unió a nosotros luego de una amplia experiencia en estrategia de ventas y liderazgo con HP, Cisco y otras empresas.

Seleccione los aspectos operativos destacados del primer trimestre de 2024

Perspectivas empresariales para 2024

La Compañía continúa suspendiendo la orientación hasta que haya más claridad sobre los impactos de la actividad litigiosa actual ante los tribunales federales de EE.UU. en el litigio en curso de la Compañía con Oracle.

Información sobre Webcast y Conferencia telefónica

Rimini Street organizará una conferencia telefónica y un webcast para discutir los resultados del primer trimestre de 2024 y potencialmente seleccionar comentarios sobre el desempeño hasta la fecha del segundo trimestre de 2024 a las 5:00 p.m. Hora del Este / 2:00 p.m. Hora del Pacífico el 2 de mayo de 2024. Un webcast en vivo del evento estará disponible en el sitio de Relaciones con los Inversores de Rimini Street en enlace de eventos IR de Rimini Street directamente a través del enlace del webcast. Los participantes que acceden por teléfono pueden acceder a la conferencia telefónica marcando el 1-800-836-8184. Una repetición del webcast estará disponible durante un año después del evento.

Uso por parte de la empresa de medidas financieras no-GAAP

Este comunicado de prensa contiene ciertas “medidas financieras no-GAAP”. Las medidas financieras no-GAAP no se basan en un conjunto integral de reglas o principios contables. Esta información no-GAAP complementa y no pretende representar una medida de desempeño de acuerdo con las divulgaciones requeridas por los principios de contabilidad generalmente aceptados de EE.UU., o GAAP. Las medidas financieras no-GAAP deben considerarse complementarias, y no como sustitutorias o superiores a las medidas financieras determinadas de acuerdo con los GAAP. En los cuadros financieros de este comunicado de prensa se incluye una conciliación de los resultados GAAP con los no-GAAP. Bajo el título “Acerca de las medidas financieras no-GAAP y ciertas métricas clave” se presenta una descripción y explicación de nuestras medidas financieras no-GAAP.

En los cuadros financieros que figuran al final del presente comunicado de prensa se recogen las conciliaciones de las medidas financieras no-GAAP que figuran en el presente comunicado de prensa con las medidas financieras más directamente comparables a los GAAP. Una explicación de estas medidas, por qué creemos que son significativas y cómo se calculan también se incluye bajo el título “Acerca de las medidas financieras no-GAAP y ciertas métricas clave”.

Acerca de Rimini Street, Inc.

Rimini Street, Inc. (Nasdaq: RMNI), una empresa Russell 2000®, es un proveedor mundial de soporte, productos y servicios integrales de software empresarial, el principal proveedor de asistencia de terceros para software Oracle y SAP y un socio de Salesforce y AWS. La empresa opera en todo el mundo y ofrece una completa familia de soluciones unificadas para ejecutar, gestionar, dar soporte, personalizar, configurar, conectar, proteger, supervisar y optimizar aplicaciones empresariales, bases de datos y software tecnológico, y permite a los clientes lograr mejores resultados empresariales, reducir de manera significativa los costos y reasignar recursos para la innovación. Hasta la fecha, más de 5.500 organizaciones de Fortune 500, Fortune Global 100, del mercado medio, del sector público y de otros sectores de una amplia gama de industrias confiaron en Rimini Street como su proveedor de confianza de soluciones de software empresarial. Para obtener más información, visite riministreet.com, y comuníquese con Rimini Street en Twitter, Instagram, Facebook y LinkedIn. (IR-RMNI)

Declaraciones prospectivas

Ciertas declaraciones incluidas en esta comunicación no son hechos históricos, sino declaraciones prospectivas a los efectos de las disposiciones de puerto seguro bajo la Ley de Reforma de Litigios sobre Valores Privados de 1995. Las declaraciones prospectivas generalmente van acompañadas de palabras como “anticipar”, “creer”, “continuar”, “podría”, “actualmente”, “estimar”, “esperar”, “futuro”, “pretender”, “podría”, “podría”, “perspectiva”, “plan”, “posible”, “potencial”, “predecir”, “proyectar”, “parecer”, “buscar”, “debería”, “hará”, “haría” u otros palabras, frases o expresiones similares. Estas declaraciones prospectivas incluyen, pero no se limitan a, declaraciones sobre nuestras expectativas de eventos futuros, oportunidades futuras, expansión global y otras iniciativas de crecimiento y nuestras inversiones en tales iniciativas. Estas declaraciones se basan en diversos supuestos y en las expectativas actuales de la administración y no son predicciones del desempeño real, ni son declaraciones de hechos históricos. Estas declaraciones están sujetas a una serie de riesgos e incertidumbres con respecto al negocio de Rimini Street, y los resultados reales pueden diferir significativamente. Estos riesgos e incertidumbres incluyen, pero no se limitan a, desarrollos adversos y costos asociados con la defensa de litigios pendientes o cualquier nuevo litigio, incluida la disposición de mociones de apelación pendientes y cualquier reclamo nuevo; gastos adicionales en los que se incurrirá para cumplir con las medidas cautelares contra ciertas de nuestras prácticas comerciales y el impacto en los ingresos y costos del período futuro; cambios en el entorno empresarial en el que opera Rimini Street, incluido el impacto de cualquier tendencia económica recesiva y cambios en los tipos de cambio, así como condiciones financieras, económicas, regulatorias y políticas generales que afectan la industria en la que operamos y las industrias en las que operan nuestros clientes; la evolución de la gestión de software empresarial y el panorama de soporte y nuestra capacidad para atraer y retener clientes y penetrar aún más en nuestra base de clientes; competencia significativa en la industria de servicios de soporte de software; adopción por parte de los clientes de nuestra cartera ampliada de productos y servicios, y productos y servicios que esperamos presentar; nuestra capacidad para sostener o lograr un crecimiento de ingresos o rentabilidad, gestionar nuestro costo de ingresos y pronosticar con precisión los ingresos; estimaciones de nuestro mercado total al que nos dirigimos y expectativas de ahorro de los clientes en relación con el uso de otros proveedores; variabilidad de los tiempos en nuestro ciclo de ventas; riesgos relacionados con las tasas de retención, incluida nuestra capacidad para predecir con precisión las tasas de retención; la pérdida de uno o más miembros de nuestro equipo directivo; nuestra capacidad para atraer y retener personal cualificado adicional, incluido personal de ventas, y retener personal clave; desafíos de gestionar el crecimiento de manera rentable; nuestra necesidad y capacidad de recaudar capital adicional o financiamiento de deuda en términos favorables y nuestra capacidad de generar flujos de efectivo de las operaciones para ayudar a financiar una mayor inversión en nuestro crecimiento; riesgos asociados con operaciones globales; nuestra capacidad para evitar el acceso no autorizado a nuestros sistemas de tecnología de la información y otras amenazas de ciberseguridad, proteger la información confidencial de nuestros empleados y clientes y cumplir con las normas de privacidad; nuestra capacidad para mantener un sistema eficaz de control interno sobre la información financiera; nuestra capacidad para mantener, proteger y mejorar nuestra marca y propiedad intelectual; cambios en las leyes y regulaciones, incluidos cambios en las leyes tributarias o resultados desfavorables de las posiciones tributarias que tomamos, o nuestra incapacidad para establecer reservas tributarias adecuadas; el impacto de las cuestiones ambientales, sociales y de gobernanza (ESG); las obligaciones de servicio de deuda vigentes de nuestra línea de crédito y los convenios financieros y operativos sobre nuestro negocio y el riesgo de tasa de interés relacionado, incluida la incertidumbre de la transición a SOFR u otros índices de referencia de tasas de interés; la suficiencia de nuestro efectivo y equivalentes de efectivo para cumplir con nuestros requisitos de liquidez; el monto y el momento de las recompras, si las hubiera, según nuestro programa de recompra de acciones y nuestra capacidad para mejorar el valor para los accionistas a través de dicho programa; incertidumbre en cuanto al valor a largo plazo de los títulos de renta variable de Rimini Street; eventos catastróficos que interrumpan nuestro negocio o el de nuestros clientes; y aquellos analizados bajo el título “Factores de riesgo” en el Informe trimestral de Rimini Street en el Formulario 10-Q presentado el 2 de mayo de 2024, y actualizado periódicamente por los futuros informes anuales de Rimini Street en el Formulario 10-K, Informes trimestrales en el Formulario 10-Q, Informes actuales en el formulario 8-K y otras presentaciones de Rimini Street ante la Comisión de Bolsa y Valores. Además, las declaraciones prospectivas proporcionan las expectativas, planes o pronósticos de Rimini Street sobre eventos y puntos de vista futuros a la fecha de esta comunicación. Rimini Street anticipa que los eventos y desarrollos posteriores harán que las evaluaciones de Rimini Street cambien. Sin embargo, aunque Rimini Street puede optar por actualizar estas declaraciones prospectivas en algún momento en el futuro, Rimini Street renuncia específicamente a cualquier obligación de hacerlo, excepto según lo exija la ley. No se debe confiar en que estas declaraciones prospectivas representan las evaluaciones de Rimini Street en cualquier fecha posterior a la fecha de esta comunicación.

© 2024 Rimini Street, Inc. Todos los derechos reservados. «Rimini Street» es una marca registrada de Rimini Street, Inc. en Estados Unidos y en otros países y Rimini Street, el logotipo de Rimini Street y sus combinaciones, así como todas las marcas identificadas con TM son marcas comerciales de Rimini Street, Inc. Todas las demás marcas comerciales son propiedad de sus respectivos propietarios y salvo que se indique lo contrario, Rimini Street no reclama ninguna afiliación, respaldo o asociación con ninguno de los titulares de dichas marcas comerciales u otras empresas mencionadas en el presente documento.

RIMINI STREET, INC. Balances Generales Consolidados Condensados No Auditados (En miles, excepto cantidades por acción) ACTIVOS March 31,

2024 December 31,



2023 Activos circulantes: Efectivo y equivalentes de efectivo $ 129,005 $ 115,424 Efectivo restringido 428 428 Cuentas por cobrar, netas de provisión de $629 y $656, respectivamente 78,785 119,430 Costos de contrato diferidos, corrientes 17,215 17,934 Inversiones a corto plazo — 9,826 Gastos prepagados y otros 22,948 25,647 Total de activos corrientes 248,381 288,689 Activos a largo plazo: Propiedad y equipo, neto de depreciación acumulada y amortización de $19,030 y $18,231, respectivamente 10,713 10,496 Activos por derecho de uso en arrendamiento operativo 5,257 5,941 Costos de contratos diferidos, no corrientes 21,769 23,559 Depósitos y otros 5,506 6,109 Impuestos a la renta diferidos, neto 59,569 59,002 Total activos $ 351,195 $ 393,796 PASIVOS, ACCIONES PREFERENCIALES REDIMIBLES Y DÉFICIT DE ACCIONISTAS Pasivo circulante: Vencimientos corrientes de deuda a largo plazo $ 5,914 $ 5,912 Cuentas por pagar 3,612 5,997 Compensaciones, beneficios y comisiones devengadas 31,005 38,961 Otros pasivos acumulados 17,959 18,128 Pasivos por arrendamiento operativo, corrientes 4,357 4,321 Ingresos diferidos, corrientes 229,988 263,115 Total pasivos corrientes 292,835 336,434 Pasivos a largo plazo: Deuda a largo plazo, neta de vencimientos corrientes 62,781 64,228 Ingresos diferidos, no corrientes 24,318 23,859 Pasivos por arrendamiento operativo, no corrientes 5,815 6,841 Otros pasivos a largo plazo 1,758 1,930 Total pasivo 387,507 433,292 Déficit de los accionistas: Acciones preferentes, valor nominal de $0.0001 por acción. 99,820 acciones autorizadas (excluidas 180 acciones preferentes de la serie A); no se ha designado ninguna otra serie — — Acciones ordinarias, valor nominal de $0.0001. Autorizadas 1,000,000 de acciones; emitidas y en circulación 89,931 y 89,595 acciones, respectivamente 9 9 Pago adicional en capital 170,546 167,988 Otras pérdidas globales acumuladas (4,858 ) (4,167 ) Déficit acumulado (200,893 ) (202,210 ) Acciones propias, al costo (1,116 ) (1,116 ) Déficit total de accionistas (36,312 ) (39,496 ) Total pasivo y déficit de los accionistas $ 351,195 $ 393,796

RIMINI STREET, INC. Estados de operaciones consolidados condensados no auditados (En miles, excepto cantidades por acción) Tres meses terminados 31 de marzo, 2024 2023 Ingresos $ 106,745 $ 105,512 Costo de los ingresos 42,914 39,343 Beneficio bruto 63,831 66,169 Gastos de explotación: Ventas y marketing 39,141 34,479 Generales y administrativos 18,401 18,227 Costos de reorganización — 59 Costos del litigio y recuperaciones relacionadas: Honorarios profesionales y otros costos de litigios 2,926 2,719 Costos de litigios y recuperaciones relacionadas, neto 2,926 2,719 Total gastos de explotación 60,468 55,484 Ingresos de explotación 3,363 10,685 Ingresos y (gastos) no operativos: Gastos por intereses (1,341 ) (1,339 ) Otros ingresos (gastos), neto 964 528 Ingresos antes de Ingresos antes de impuestos sobre la renta 2,986 9,874 Impuestos sobre la renta (1,669 ) (4,235 ) Ingresos netos $ 1,317 $ 5,639 Ingresos netos atribuibles a accionistas comunes $ 1,317 $ 5,639 Ingresos netos por acción atribuibles a los accionistas comunes: Básico $ 0.01 $ 0.06 Diluido $ 0.01 $ 0.06 Número promedio ponderado de acciones ordinarias en circulación: Básico 89,754 88,690 Diluido 90,560 89,061

RIMINI STREET, INC. Conciliaciones entre GAAP y no-GAAP (En miles) Tres meses terminados 31 de marzo, 2024 2023 Conciliación de ingresos de explotación no-GAAP: Ingresos de explotación $ 3,363 $ 10,685 Ajustes no-GAAP: Costos de litigios y recuperaciones relacionadas, neto 2,926 2,719 Gasto de compensación basado en acciones 2,558 1,976 Costos de reorganización — 59 Ingresos de explotación no-GAAP $ 8,847 $ 15,439 Conciliación de ingresos netos no-GAAP: Ingresos netos $ 1,317 $ 5,639 Ajustes no-GAAP: Costos de litigios y recuperaciones relacionadas, neto 2,926 2,719 Gasto de compensación basado en acciones 2,558 1,976 Costos de reorganización — 59 Ingresos netos no-GAAP $ 6,801 $ 10,393 Conciliación de EBITDA ajustado no-GAAP: Ingresos netos $ 1,317 $ 5,639 Ajustes no-GAAP: Gastos por intereses 1,341 1,339 Impuestos sobre la renta 1,669 4,235 Gasto de depreciación y amortización 873 613 EBITDA 5,200 11,826 Ajustes no-GAAP: Costos de litigios y recuperaciones relacionadas, neto 2,926 2,719 Gasto de compensación basado en acciones 2,558 1,976 Costos de reorganización — 59 EBITDA ajustado $ 10,684 $ 16,580 Facturación calculada: Ingresos $ 106,745 $ 105,512 Ingresos diferidos, corrientes y no corrientes, final del período 254,306 287,381 Ingresos diferidos, corrientes y no corrientes, inicio del período 286,974 299,921 Cambio en ingresos diferidos (32,668 ) (12,540 ) Facturaciones calculadas $ 74,077 $ 92,972

Acerca de las medidas financieras sin GAAP y ciertas métricas clave

Para brindarles a los inversores y a otras personas información adicional sobre los resultados de Rimini Street, hemos decidido presentar las siguientes medidas financieras sin GAAP y ciertas métricas clave. A continuación hemos descrito los Clientes activos, los Ingresos recurrentes anualizados y la Tasa de retención de ingresos, cada uno de los cuales es una métrica operativa clave para nuestro negocio. Además, hemos divulgado las siguientes medidas financieras sin GAAP: ingresos de explotación sin GAAP, ingresos netos sin GAAP, EBITDA, EBITDA ajustado y facturación. Rimini Street ha proporcionado en las tablas anteriores una conciliación de cada medida financiera sin arreglo a los PCGA utilizada en este comunicado de resultados con la medida financiera según los PCGA que se le puede comparar más directamente. Debido a una provisión de valoración para nuestros activos fiscales diferidos, no hubo efectos fiscales asociados con ninguno de nuestros ajustes sin GAAP.

