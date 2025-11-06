Rimini Street anuncia los resultados financieros y operativos del tercer trimestre de 2025

Entre los aspectos financieros destacados del tercer trimestre se encuentran los siguientes:



Obligaciones de rendimiento pendientes (RPO) por valor de USD 611,2 millones, lo que supone un aumento del 6,4 % con respecto al año anterior



La facturación calculada ajustada fue de USD 63,9 millones, lo que registra una suba del 6,7 % con respecto al año pasado



Un total de 3.155 clientes activos, lo que representa una suba del 1,9 % en comparación con el año anterior

Resultados financieros seleccionados del tercer trimestre de 2025

Los ingresos fueron de USD 103,4 millones para el tercer trimestre de 2025, con una baja del 1,2 % respecto de los USD 104,7 millones del mismo período del año pasado, salvo por la finalización gradual de los servicios de soporte para los productos de software PeopleSoft de Oracle, los ingresos aumentaron un 2,5 %.

Los ingresos en los Estados Unidos fueron de USD 46,3 millones para el tercer trimestre de 2025, lo que representa una baja del 10,3 % respecto de los USD 51,6 millones del mismo período del año pasado; salvo por la finalización gradual de los servicios de soporte para los productos de software PeopleSoft de Oracle, los ingresos en los Estados Unidos disminuyeron un 4,4 %.

Los ingresos internacionales fueron de USD 57,2 millones para el tercer trimestre de 2025, lo que señala un aumento del 7,7 % respecto de los USD 53,1 millones del mismo período del año pasado; salvo por la finalización gradual de los servicios de soporte para los productos de software PeopleSoft de Oracle, los ingresos internacionales aumentaron un 8,6 %.

Los ingresos por suscripciones fueron de USD 97,8 millones, que representaron el 94,5 % de los ingresos totales para el tercer trimestre de 2025, respecto de los ingresos por suscripciones de USD 100,4 millones, que representaron el 95,9 % de los ingresos totales para el mismo período del año pasado; salvo por la finalización gradual de los servicios de soporte para los productos de software PeopleSoft de Oracle, los ingresos por suscripciones fueron de USD 93,4 millones, o 94,6 % de los ingresos totales, correspondientes al tercer trimestre de 2025 comparados con USD 92,5 millones, o 96 % de los ingresos totales, del mismo período del año pasado.

Los ingresos recurrentes anualizados fueron de USD 391 millones para el tercer trimestre de 2025, una baja del 2,6 % respecto de los USD 401,5 millones del mismo período del año pasado; salvo por la finalización gradual de los servicios de soporte para los productos de software PeopleSoft de Oracle, los ingresos recurrentes anualizados fueron de USD 373,7 millones para el tercer trimestre de 2025, lo que representó una suba del 1 % en comparación con los USD 370,1 millones del mismo período del año pasado.

Los clientes activos al 30 de septiembre de 2025 fueron 3.155, lo que indica un aumento del 1,9 % respecto de los 3.097 clientes activos al 30 de septiembre de 2024.

La tasa de retención de ingresos fue del 89 % para los doce meses anteriores al 30 de septiembre de 2025 y 30 de septiembre de 2024, respectivamente.

La facturación calculada fue de USD 66,5 millones para el tercer trimestre de 2025, con una suba del 2 % respecto de los USD 65,2 millones del mismo período del año anterior.

La facturación calculada ajustada, que excluye la facturación calculada relacionada con la finalización gradual de los servicios de soporte para los productos de software PeopleSoft de Oracle, fue de USD 63,9 millones para el tercer trimestre de 2025, lo que marca un aumento del 6,7 % respecto de los USD 59,9 millones del mismo período del año pasado.

Las obligaciones de rendimiento pendientes (RPO) alcanzaron un récord de USD 611,2 millones al 30 de septiembre de 2025, lo que indica un aumento del 6,4 % en comparación con los USD 574,6 millones al 30 de septiembre de 2024; salvo por la finalización gradual de los servicios de soporte para los productos de software PeopleSoft de Oracle, las RPO ascendieron a USD 599,0 millones al 30 de septiembre de 2025, lo que representa un aumento del 9,3 % en comparación con los USD 547,8 millones al 30 de septiembre de 2024.

El margen bruto fue del 59,9 % para el tercer trimestre de 2025, respecto del 60,7 % para el mismo período del año pasado.

Los ingresos operativos fueron de USD 4,4 millones para el tercer trimestre de 2025, respecto de una pérdida operativa de USD 49,6 millones para el mismo período del año pasado.

Los ingresos operativos sin GAAP fueron de USD 8,5 millones para el tercer trimestre de 2025, en comparación con los USD 13,4 millones para el mismo período del año pasado.

Los ingresos netos fueron de USD 2,8 millones para el tercer trimestre de 2025, en comparación con pérdidas netas de USD 43,1 millones para el mismo período del año pasado.

Los ingresos netos sin GAAP fueron de USD 6,9 millones para el tercer trimestre de 2025, comparados con los ingresos netos sin GAAP de USD 19,9 millones para el mismo período del año anterior.

El EBITDA ajustado fue de USD 10,1 millones para el tercer trimestre de 2025, respecto de USD 13,7 millones para el mismo período del año pasado.

Los ingresos básicos y diluidos por acción atribuibles a accionistas ordinarios fueron de USD 0,03 para el tercer trimestre de 2025, comparados con una pérdida básica y diluida por acción de USD (0,47) registrada en el mismo período del año anterior.

El efectivo y los equivalentes de efectivo fueron de USD 108,7 millones al 30 de septiembre de 2025, respecto de USD 119,5 millones al 30 de septiembre de 2024.

Se recompraron 0,9 millones de acciones ordinarias por aproximadamente USD 3,8 millones a un precio promedio de $4,23 por acción durante el tercer trimestre de 2025.

Se canceló el pago de USD 10 millones que estaban pendientes en nuestra línea de crédito renovable, lo que dejó USD 70,3 millones pendientes en virtud de nuestro préstamo a plazo al 30 de septiembre de 2025.

Resultados operativos seleccionados del tercer trimestre de 2025

Anunciamos los nuevos clientes representativos que suscribieron o los clientes existentes que ampliaron sus acuerdos con Rimini Street, entre ellos los siguientes: KBS, la cadena pública de televisión de Corea, eligió a Rimini Support™ para SAP ECC 6.0, lo que representa una medida estratégica que ha servido para reinvertir los ahorros de costos a fin de acelerar su visión de IA. Idemitsu Kosan, un líder fabricante y minorista japonés de petróleo, se asoció con Rimini Street para respaldar e implementar su estrategia y hoja de ruta de TI a largo plazo basada en su actual sistema SAP ECC 6.0. Suntory, fabricante global de bebidas emblemáticas y productos alimenticios, y actual cliente de soporte, eligió a Rimini Consult™ para desarrollar y lanzar una nueva plataforma de interacción con los clientes basada en sus sistemas Oracle.

Se agregó a la Agenda de Programación Múltiple de la Administración de Servicios Generales (GSA) de Estados Unidos como proveedor autorizado de servicios de soporte y seguridad para Oracle, SAP y productos de software VMware. Los gobiernos tribales, locales, estatales y federales de Estados Unidos ahora pueden obtener los servicios de Rimini Street directamente desde la Programación de la GSA.

Anunció una alianza estratégica con American Digital, proveedor líder de soluciones de TI que se especializa en soluciones personalizadas para centros de datos basadas en infraestructura HPE, a fin de brindar una solución integral, mientras Rimini Street provee servicios de soporte y gestionados. La alianza incluye colaborar de manera conjunta en aras de ayudar a los clientes a modernizar las soluciones de IA e implementar la automatización del flujo de trabajo, sin necesidad de recurrir a actualizaciones o migraciones obligatorias por parte de los proveedores de software ERP.

Anunció un nuevo hito con un cliente, al superar los 100 contratos de soporte de VMware celebrados hasta la fecha. Los clientes de todo el mundo se benefician a través de la oferta única de soporte de primer nivel, seguridad de hipervisor exclusiva y la vida útil ampliada para licencias perpetuas con tecnología de Rimini Support™ para VMware.

Cerró más de 6.500 casos de soporte y entregó más de 4.500 actualizaciones impositivas, legales y regulatorias a clientes en 28 países, además de lograr una puntuación de satisfacción de cliente promedio en los servicios de soporte de entrega y onboarding de la empresa de 4,9 sobre 5,0 (donde 5,0 es una puntuación de excelencia).

Enfoque empresarial

La empresa planea presentar orientación prospectiva en su Día del Analista e Inversor el 3 de diciembre de 2025, donde el equipo ejecutivo planea trazar metas de oportunidad de mercado, soluciones, estrategia de comercialización y financieras. El evento abrirá sus puertas al público a través de un registro y un enlace de la transmisión en directo por Internet. La repetición de la transmisión por Internet estará disponible durante un año luego del evento en el sitio web de la empresa.

¿Información sobre la transmisión por Internet y la conferencia telefónica

Rimini Street realizará una llamada en conferencia y una transmisión por Internet para analizar los resultados del tercer trimestre de 2025 y, posiblemente, ciertas métricas de rendimiento hasta la fecha del cuarto trimestre de 2025 el 30 de octubre de 2025 a las 5:00 p. m. (hora del Este)/2:00 p. m. (hora del Pacífico). Una transmisión en directo por Internet del evento estará disponible en el sitio de relaciones con los inversores de Rimini Street, en el enlace de eventos de Rimini Street y directamente a través del enlace de la transmisión por Internet. Quienes participen por teléfono pueden acceder a la conferencia telefónica llamando al 1-800-836-8184 . La repetición de la transmisión por Internet estará disponible durante un año luego del evento en el sitio web de la empresa.

Uso de medidas financieras sin GAAP por parte de la empresa

Este comunicado de prensa contiene algunas “medidas financieras sin GAAP”. Las medidas financieras sin GAAP no se basan en un conjunto integral de reglas o principios contables. Esta información sin GAAP es complementaria y no tiene el objetivo de representar una medida de rendimiento de acuerdo con las divulgaciones requeridas por los principios contables generalmente aceptados (GAAP) de los Estados Unidos. Las medidas financieras sin GAAP deben considerarse de manera adicional, y no como reemplazo o superiores a las medidas financieras determinadas de acuerdo con GAAP.

Las conciliaciones de las medidas financieras sin GAAP incluidas en este comunicado de prensa y descritas a continuación en relación con sus medidas financieras GAAP más directamente comparables se describen en las tablas financieras incluidas al final de este comunicado de prensa. También se incluye una explicación de estas medidas, por qué consideramos que son importantes y cómo se calculan en el párrafo “Acerca de las medidas financieras sin GAAP y ciertas métricas clave”.

Acerca de Rimini Street, Inc.

Rimini Street, Inc. (Nasdaq: RMNI), una empresa que integra el índice Russell 2000®, es un proveedor mundial de confianza y eficacia demostrada, que presta servicios de soporte integral para software empresarial de misión crítica, servicios gestionados y soluciones ERP innovadoras con IA agencial. Además, es el proveedor líder de soporte de terceros para el software de Oracle, SAP y VMware, con miles de contratos para prestar servicios de TI a las organizaciones de la Fortune Global 100, Fortune 500, del mercado medio, del sector público y gubernamentales que han aprovechado la metodología de Rimini Smart Path™ para lograr mejores resultados operativos, ahorrar miles de millones de dólares estadounidenses y financiar la IA y demás innovaciones.

Para obtener más información, visite www.riministreet.com y comuníquese con Rimini Street en X, Facebook, Instagram y LinkedIn.

Declaraciones prospectivas

Ciertas afirmaciones incluidas en este comunicado de prensa no son hechos históricos sino declaraciones prospectivas a los fines de las disposiciones de protección legal según la Ley de Reforma de Litigios Sobre Valores Privados de 1995. Las declaraciones prospectivas generalmente están acompañadas de palabras como “anticipar”, “asumir”, “creer”, “continuar”, “podría”, “actualmente”, “estimar”, “esperar”, “pronosticar”, “futuro”, “aspirar”, “puede,” “quizás”, “panorama”, “planea”, “posible”, “objetivo”, “potencial”, “predecir”, “proyectar”, “parecer,” “buscar”, “debe”, “debería”, “deberá” u otras palabras, frases o expresiones similares. Estas declaraciones prospectivas incluyen, entre otras, afirmaciones relacionadas con nuestras expectativas de eventos futuros, oportunidades futuras, expansión global y otras iniciativas de crecimiento y nuestras inversiones en esas iniciativas. Estas afirmaciones se basan en distintos supuestos y en las expectativas actuales de los directores, y no son predicciones de rendimiento real ni afirmaciones de hechos históricos. Estas afirmaciones están sujetas a una serie de riesgos e incertidumbres relacionadas con el negocio de Rimini Street, y los resultados reales pueden ser sustancialmente diferentes. Estos riesgos e incertidumbres pueden ser, entre otros, litigios, acuerdos y resoluciones judiciales que involucren a Oracle, la discontinuación de los servicios de soporte para productos de software PeopleSoft de Oracle y el impacto sobre ingresos de períodos futuros y los costos incurridos en relación con estos esfuerzos; cambios en el ambiente empresarial donde opera Rimini Street, incluido el impacto de tendencias macroeconómicas, tensiones geopolíticas y cambios en tipos de cambio extranjeros, además de condiciones financieras, económicas, regulatorias y políticas que afectan al sector donde operamos y los sectores donde operan nuestros clientes; la evolución del panorama de soporte y gestión de software empresarial y nuestra capacidad de atraer y conservar clientes, y de penetrar más en nuestra base de clientes; la competencia significativa en el sector de servicios de soporte de software y nuestras intenciones respecto de nuestro modelo de precios; la adopción por parte de los clientes de nuestra cartera ampliada de productos y servicios que esperamos lanzar; nuestras expectativas acerca de las nuevas ofertas de productos, colaboraciones y programas de alianzas, incluidas, entre otras, nuestra alianza con ServiceNow; nuestra capacidad de hacer crecer nuestros ingresos y pronosticarlos correctamente, junto con los resultados de todos los esfuerzos por gestionar los costos para que estén alineados con las expectativas de ingresos y la expansión de nuestra oferta de productos; el impacto esperado de las reducciones de nuestra fuerza laboral durante el último año fiscal y el corriente, y los costos de reorganización relacionados; los estimados de nuestro mercado total objetivo y las expectativas de ahorros de los clientes relacionadas al uso de otros proveedores; la variabilidad de los tiempos en nuestro ciclo de ventas; riesgos relacionados con las tasas de retención, incluida nuestra capacidad de predecir correctamente las tasas de retención; la pérdida de uno o varios miembros de nuestro equipo directivo; nuestra capacidad de atraer y retener personal calificado adicional; nuestro plan de negocios y la capacidad de crecer en el futuro, y la capacidad de lograr y mantener la rentabilidad; la volatilidad del precio de nuestras acciones; nuestra necesidad y capacidad de obtener capital o financiamiento mediante deuda en condiciones favorables, y nuestra capacidad de generar flujos de efectivo a partir de operaciones para ayudar a financiar mayores inversiones en iniciativas de crecimiento; riesgos asociados con operaciones globales; nuestra capacidad de prevenir el acceso no autorizado a nuestros sistemas de tecnología de la información y otras amenazas de ciberseguridad; cualquier deficiencia relacionada con tecnologías de inteligencia artificial (IA) generativa potencialmente utilizadas por nosotros o nuestros distribuidores y proveedores de servicios independientes; nuestra capacidad de proteger la información confidencial de nuestros empleados y clientes, y de cumplir con las normativas de seguridad; nuestra capacidad de mantener un sistema efectivo de control interno sobre los informes financieros; nuestra capacidad de mantener, proteger y potenciar nuestra marca y propiedad intelectual; cambios en leyes y normativas, incluidos cambios en leyes fiscales o resultados desfavorables de posiciones impositivas que adoptemos; costos de aranceles (incluidas exenciones arancelarias o la capacidad de mitigar aranceles, a la luz de aranceles nuevos o más altos impuestos por el gobierno de los Estados Unidos, y las potenciales medidas comerciales de represalia tomadas por los países afectados); nuestra incapacidad de establecer reservas impositivas adecuadas; acontecimientos adversos en y costos asociados con la defensa de litigios pendientes o nuevos; nuestra capacidad de obtener beneficios a partir de nuestras pérdidas operativas netas; cualquier impacto negativo de asuntos medioambientales, sociales o de gobernanza sobre nuestra reputación o empresa, y la exposición de nuestra empresa a costos o riesgos adicionales de nuestra comunicación de estos asuntos; nuestra capacidad de mantener buenas relaciones con el gobierno de los Estados Unidos y gobiernos de otros países, y de obtener nuevos contratos con organismos gubernamentales; las obligaciones de servicio de deuda en curso de nuestra línea de crédito y las condiciones financieras y operativas para con nuestra empresa y el riesgo de tasa de interés relacionada; la suficiencia de nuestro efectivo y equivalentes de efectivo para satisfacer nuestros requisitos de liquidez; el importe y el momento de las recompras, si las hubiere, en el marco de nuestro programa de recompra de acciones, y nuestra capacidad de mejorar el valor para los accionistas a través de ese programa; la incertidumbre relacionada con el valor a largo plazo de las acciones de Rimini Street; eventos catastróficos que alteren nuestra actividad comercial o la de nuestros clientes; y los descritos en el parágrafo “Factores de riesgo” en el informe trimestral de Rimini Street incluido en el Formulario 10-Q presentado el 30 de octubre de 2025, y su actualización periódica en los informes anuales futuros de Rimini Street incluidos en el Formulario 10-K, informes trimestrales en el Formulario 10-Q, informes actuales en el Formulario 8-K y otras presentaciones realizadas por Rimini Street ante la Comisión de Valores y Bolsa de los Estados Unidos. Además, las declaraciones prospectivas ofrecen las expectativas, los planes o las proyecciones de eventos futuros de Rimini Street, además de sus opiniones a la fecha de este comunicado. Rimini Street anticipa que los eventos y los acontecimientos posteriores provocarán que las evaluaciones de Rimini Street se modifiquen. No obstante, y aunque Rimini Street puede optar por actualizar estas declaraciones prospectivas en algún momento en el futuro, se exime específicamente de cualquier obligación de hacerlo, excepto que la ley así lo disponga. Estas declaraciones prospectivas no deben interpretarse como representativas de las opiniones de Rimini Street en cualquier fecha posterior a la de este comunicado.

© 2025 Rimini Street, Inc. Todos los derechos reservados. "Rimini Street" es una marca registrada de Rimini Street, Inc. en los Estados Unidos y otros países, y Rimini Street, el logotipo de Rimini Street, y sus combinaciones, y otras marcas marcadas con TM son marcas registradas de Rimini Street, Inc. Todas las demás marcas comerciales son propiedad de sus respectivos propietarios y, a menos que se especifique lo contrario, Rimini Street no reclama ninguna afiliación, respaldo o asociación con ninguno de los titulares de dichas marcas comerciales u otras empresas a las que se hace referencia en este documento.

RIMINI STREET, INC. Balances generales consolidados resumidos no auditados (en miles, excepto los importes por acción) ACTIVOS 30 de septiembre de

2025 31 de diciembre de



2024 Activos corrientes: Efectivo y equivalentes de efectivo USD 108.721 USD 88.792 Efectivo restringido 432 430 Cuentas a cobrar, neto de asignación de USD 877 y USD 653, respectivamente 82.540 130.784 Costos de contratos diferidos, corrientes 16.933 17.076 Gastos pagados por adelantado y otros 25.325 19.194 Activos corrientes totales 233.951 256.276 Activos a largo plazo: Efectivo restringido a largo plazo 773 — Propiedades y equipos, neto de amortización y depreciación acumulada de USD 23.400 y USD 21.305, respectivamente 10.699 9.891 Arrendamiento operativo de activos por derecho de uso 21.114 7.161 Costos de contratos diferidos, no corrientes 21.908 22.084 Depósitos y otros 5.476 5.068 Impuestos sobre la renta diferidos, netos 58.939 68.583 Activos totales USD 352.860 USD 369.063 PASIVOS, ACCIONES PREFERIDAS REDIMIBLES Y DÉFICIT DE ACCIONISTAS Pasivos corrientes: Vencimientos corrientes de deuda a largo plazo USD 3.562 USD 3.093 Cuentas a pagar 4.715 5.275 Compensaciones, beneficios y comisiones acumulados 36.383 33.586 Otros pasivos acumulados 19.156 20.688 Pasivos de arrendamiento operativos, corrientes 4.606 3.967 Ingresos diferidos, corrientes 206.880 257.983 Pasivos corrientes totales 275.302 324.592 Pasivos a largo plazo: Deuda a largo plazo, neta de vencimientos a corto plazo 64.397 82.187 Ingresos diferidos, no corrientes 19.119 23.214 Pasivos de arrendamiento operativos, no corrientes 19.348 7.064 Otros pasivos a largo plazo 1.977 1.451 Pasivos totales 380.143 438.508 Déficit de accionistas: Acciones preferidas, USD 0,0001 valor nominal por acción. 99.820 acciones autorizadas (no se incluyen 180 acciones preferidas serie A); no se designaron otras series — — Acciones ordinarias, USD 0,0001 valor nominal. 1.000.000 de acciones autorizadas; se emitieron y están en circulación 91.719 y 91.120 acciones, respectivamente 9 9 Capital pagado adicional 182.185 177.533 Otro resultado integral acumulado (6.253 ) (7.389 ) Déficit acumulado (202.108 ) (238.482 ) Acciones propias (1.116 ) (1.116 ) Déficit de accionistas total (27.283 ) (69.445 ) Pasivos totales y déficit de accionistas USD 352.860 USD 369.063

RIMINI STREET, INC. Declaraciones de operaciones consolidadas resumidas no auditadas (en miles, excepto los importes por acción) Trimestre finalizado el Nueve meses finalizados el 30 de septiembre de 30 de septiembre de 2025 2024 2025 2024 Ingresos USD 103.428 USD 104.672 USD 311.746 USD 314.540 Costo de los ingresos 41.490 41.135 123.421 126.230 Beneficios brutos 61.938 63.537 188.325 188.310 Gastos operativos: Ventas y marketing 37.939 35.781 110.214 112.299 Generales y administrativos 18.241 16.528 52.617 54.460 Costos de reorganización 752 1.431 1.936 4.639 Costos de litigio y recuperaciones relacionadas Conciliación de litigios — 58.512 (36.196 ) 58.512 Honorarios profesionales y otros costos de litigio 621 879 4.810 5.406 Costos de litigio y recuperaciones relacionadas, netos 621 59.391 (31.386 ) 63.918 Gastos operativos totales 57.553 113.131 133.381 235.316 Ingresos operativos (pérdidas) 4.385 (49.594 ) 54.944 (47.006 ) Ingresos (y gastos) no operativos: Gastos por intereses (1.446 ) (1.577 ) (4.750 ) (4.401 ) Otros ingresos (gastos), netos 531 (642 ) 1.686 1.814 Ingresos (pérdidas) antes de impuestos 3.470 (51.813 ) 51.880 (49.593 ) Impuestos sobre la renta (704 ) 8.713 (15.506 ) 6.662 Ingresos (pérdidas) netos USD 2.766 USD (43.100 ) USD 36.374 USD (42.931 ) Ingresos (pérdidas) netos por acción atribuible a accionistas comunes: Básicos USD 0,03 USD (0,47 ) USD 0,40 USD (0,48 ) Diluidos USD 0,03 USD (0,47 ) USD 0,39 USD (0,48 ) Número de acciones ordinarias promedio ponderado en circulación: Básicas 92.177 90.776 91.851 90.343 Diluidas 95.291 90.776 94.333 90.343

