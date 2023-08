Rimini Street anuncia los resultados financieros y operativos del segundo trimestre fiscal de 2023

Entre los aspectos financieros más destacados del segundo trimestre se incluyen los siguientes:



Ingresos de $106,4 millones, un 5,2 % más que el año anterior



Margen bruto del 63,0 % frente al 63,1 % del año anterior



Ingresos netos de $4,3 millones, frente a los $0,1 millones del año anterior

LAS VEGAS–(BUSINESS WIRE)–Rimini Street, Inc. (Nasdaq: RMNI), proveedor mundial de soporte, productos y servicios integrales de software empresarial, el principal proveedor de soporte de terceros para software Oracle y SAP y socio de Salesforce y AWS, anunció hoy los resultados financieros y operativos del segundo trimestre finalizado el 30 de junio de 2023.





“ En el segundo trimestre de 2023, tuvimos el placer de haber alcanzado la mayor facturación total de ventas del segundo trimestre en la historia de Norteamérica, lo que creemos que es uno de los varios datos que indican que nuestro plan actualizado de ventas y comercialización sigue ganando terreno. La facturación de nuevos clientes y la cartera de pedidos mejoraron secuencialmente y año tras año y estamos observando un crecimiento continuo de las ventas en toda nuestra nueva cartera de productos”, declaró Seth A. Ravin, cofundador, presidente, director ejecutivo y presidente de la junta directiva de Rimini Street. “ Como líder mundial en apoyo a la producción de sistemas de misión crítica, seguimos aumentando nuestra plantilla y nuestras capacidades para ofrecer nuestra cartera completa de soluciones a nivel mundial, respaldada por la innovación y la tecnología que proporciona un impulso adicional para aumentar la rentabilidad con el crecimiento. Creemos que nuestra cartera de soluciones, significativamente ampliada, aumentará las ventas a clientes nuevos y existentes, mejorará las renovaciones y ampliaciones de las suscripciones y ampliará el valor del contrato de por vida”.

“ Hemos tenido un trimestre sólido en casi todos nuestros indicadores operativos clave”, declaró Michael L. Perica, director financiero de Rimini Street. “ Además de aumentar de manera significativa los ingresos netos en comparación con el año anterior, mantuvimos un sólido balance con un efectivo neto al final del trimestre de $64,7 millones. También volvimos a comprar $1,0 millones de nuestras acciones ordinarias en circulación en el trimestre a un precio medio de $4,09 por acción”.

Selección de los datos financieros más destacados del segundo trimestre de 2023

Los ingresos del segundo trimestre de 2023 ascendieron a $106,4 millones, un 5,2 % más que los $101,2 millones del mismo periodo del año anterior.

Los ingresos en Estados Unidos ascendieron a $54,0 millones, un 0,1 % más que los $53,9 millones del mismo periodo del año anterior.

Los ingresos internacionales ascendieron a $52,4 millones, un 10,9 % más que los $47,3 millones del mismo periodo del año anterior.

Los Ingresos recurrentes anualizados ascendieron a $410,1 millones en el segundo trimestre de 2023, un 3,4 % más que los $396,7 millones del mismo periodo del año anterior.

El Índice de retención de ingresos fue del 94 % en los doce meses anteriores al 30 de junio de 2023 y del 95 % en el periodo comparable que finalizó el 30 de junio de 2022.

Los ingresos por suscripciones ascendieron a $102,5 millones, que representaron el 96,3 % de los ingresos totales del segundo trimestre de 2023, frente a los $99,2 millones de ingresos por suscripciones, que representaron el 98,0 % de los ingresos totales del mismo periodo del año anterior.

La facturación ascendió a $104,4 millones, un 2,8 % más que los $101,6 millones del mismo periodo del año anterior.

El margen bruto fue del 63,0 % en el segundo trimestre de 2023, frente al 63,1 % del mismo periodo del año anterior.

Los ingresos operativos ascendieron a $10,3 millones en el segundo trimestre de 2023, frente a los $5,7 millones del mismo periodo del año anterior.

Los ingresos operativos sin GAAP fueron de $14,9 millones en el segundo trimestre de 2023, frente a los $11,9 millones del mismo periodo del año anterior.

Los ingresos netos del segundo trimestre de 2023 ascendieron a $4,3 millones, frente a los $0,1 millones del mismo periodo del año anterior.

El ingreso neto sin GAAP fue de $8,8 millones en el segundo trimestre de 2023, frente a los $6,4 millones del mismo periodo del año anterior.

El EBITDA ajustado del segundo trimestre de 2023 fue de $15,8 millones, frente a los 11,0 millones del mismo periodo del año anterior.

El ingreso neto básico y diluido por acción atribuible a los accionistas ordinarios fue de $0,05 en el segundo trimestre de 2023, frente a un ingreso neto básico y diluido por acción de $0,00 en el mismo periodo del año anterior.

Efectivo e inversiones a corto plazo de $140,7 millones al 30 de junio de 2023, frente a los $160,2 millones al 30 de junio de 2022.

Las reconciliaciones de las medidas financieras sin GAAP que se proporcionan en este comunicado de prensa con sus medidas financieras GAAP más directamente comparables se proporcionan en las tablas financieras que se incluyen al final de este comunicado de prensa. Debajo del título “ Acerca de las medidas financieras sin GAAP y ciertas métricas clave” también se incluye una explicación de estas medidas, por qué creemos que son significativas y cómo se calculan.

Selección de los datos operativos más destacados del segundo trimestre de 2023

Evento posterior

En octubre de 2014, la empresa interpuso una demanda judicial, Rimini Street Inc. contra Oracle Int’l Corp. (“Rimini II”) en el Tribunal de Distrito de EE. UU. Pocos días antes de que comenzara el juicioen el litigio Rimini II, Oracle retiró todos sus reclamos contra Rimini Street y su CEO, Seth A. Ravin, por compensación monetaria de cualquier tipo bajo cualquier teoría legal en el litigio. Luego del juicio que se celebró a finales de 2022, el 24 de julio de 2023, el Tribunal de Distrito emitió sus conclusiones de hecho y de derecho en Rimini II, acompañadas de una orden judicial permanente contra la empresa (la “Orden judicial Rimini II”).

La empresa se impuso en una serie de puntos legales, incluida una parte significativa de las demandas de infracción de Oracle y el Tribunal de Distrito de EE. UU. sostuvo que las licencias de software pertinentes no prohíben a los clientes de Oracle contratar a un tercero como Rimini Street para realizar actualizaciones o correcciones en la misma medida en que el cliente de Oracle podría hacerlo por sí mismo en virtud de la licencia pertinente. Sin embargo, la empresa discrepa respetuosamente con otras conclusiones, resultados, comentarios y sentencias del Tribunal de Distrito de EE. UU. y el 25 de julio de 2023, la empresa presentó una notificación de apelación de los resultados y conclusiones legales de Rimini II y de la Orden judicial Rimini II y el 28 de julio de 2023, presentó una moción de emergencia para suspender la ejecución de la Orden judicial Rimini II a la espera de los resultados de la apelación. El 30 de julio de 2023, el Tribunal de Distrito emitió una orden mediante la cual se establecía un calendario de información acelerado para la moción de suspensión de emergencia de Rimini, con la respuesta de Oracle para el 7 de agosto de 2023 y la respuesta de la empresa para el 11 de agosto de 2023.

La Orden judicial Rimini II se dirige principalmente al producto de software PeopleSoft de Oracle. La Orden judicial Rimini II limita actualmente, pero no prohíbe en su totalidad, los servicios de asistencia que la empresa puede prestar a sus clientes que utilizan el producto de software PeopleSoft de Oracle. El porcentaje de ingresos derivados de los servicios de soporte que la empresa presta exclusivamente para el producto de software PeopleSoft de Oracle fue de aproximadamente el 8 % de los ingresos totales de la empresa durante el segundo trimestre fiscal de 2023.

Para obtener más información sobre el litigio de la Compañía con Oracle, consulte el informe trimestral de la empresa en el formulario 10-Q presentado el 2 de agosto de 2023 ante la Comisión del Mercado de Valores de Estados Unidos.

Perspectivas de negocio para 2023

La empresa prevé que los ingresos del tercer trimestre de 2023 se sitúen entre $105,5 y 107,5 millones y suspende las previsiones de ingresos y EBITDA ajustado para todo el año 2023 hasta que haya más claridad sobre las repercusiones de la actividad litigiosa actual ante los tribunales federales de EE. UU. en el litigio de la empresa con Oracle (consulte la sección “Evento posterior”).

Información sobre la transmisión por internet y la conferencia telefónica

Rimini Street organizará una conferencia telefónica y una transmisión por internet para analizar los resultados del segundo trimestre de 2023 y algunos comentarios sobre el rendimiento del tercer trimestre de 2023 hasta la fecha a las 5:00 p. m. hora del este / 2:00 p. m. hora del Pacífico el 2 de agosto de 2023. Se podrá acceder a una retransmisión en directo del acto a través del sitio web de relaciones con los inversores de Rimini Street en el enlace de actos de Rimini Street IR y directamente a través del enlace de retransmisión por Internet. Los participantes con acceso telefónico pueden acceder a la conferencia registrándose desde el enlace de registro telefónico. La retransmisión estará disponible durante un año después del evento.

Uso de parte de la empresa de medidas financieras no ajustadas a los PCGA

Este comunicado de prensa contiene ciertas “medidas financieras sin GAAP”. Las medidas financieras sin GAAP no se basan en un conjunto exhaustivo de normas o principios contables. Esta información sin GAAP complementa y no pretende representar una medida de rendimiento de acuerdo con las revelaciones requeridas por los principios de contabilidad generalmente aceptados en EE. UU. o GAAP. Las medidas financieras sin GAAP deben considerarse complementarias, y no como sustitutivas o superiores, a las medidas financieras determinadas de acuerdo con los PCGA. En las tablas financieras de este comunicado de prensa se incluye una conciliación de los resultados GAAP con los resultados sin GAAP. En el apartado “ Acerca de las medidas financieras sin GAAP y ciertas métricas clave” se describen y explican nuestras medidas financieras no ajustadas a los PCGA.

Acerca de Rimini Street, Inc.

Rimini Street, Inc. (Nasdaq: RMNI), una empresa Russell 2000®, es un proveedor mundial de soporte, productos y servicios integrales de software empresarial, el principal proveedor de soporte de terceros para software Oracle y SAP y un socio de Salesforce y AWS. La empresa opera en todo el mundo y ofrece una completa familia de soluciones unificadas para ejecutar, gestionar, dar soporte, personalizar, configurar, conectar, proteger, supervisar y optimizar aplicaciones empresariales, bases de datos y software tecnológico y permite a los clientes lograr mejores resultados empresariales, reducir costos de forma significativa y reasignar recursos para la innovación. Hasta la fecha, más de 5200 organizaciones de Fortune 500, Fortune Global 100, del mercado medio, del sector público y de otros sectores de una amplia gama de industrias han confiado en Rimini Street como su proveedor de confianza de soluciones de software empresarial. Para obtener más información, visite riministreet.com y comuníquese con Rimini Street en Twitter, Instagram, Facebook y LinkedIn. (IR-RMNI)

Declaraciones prospectivas

Algunas de las afirmaciones que se incluyen en este comunicado no son hechos históricos, sino previsiones a efectos de las disposiciones de salvaguardia de la Ley de Reforma de Litigios sobre Valores Privados de 1995. Las declaraciones prospectivas suelen ir acompañadas de palabras como “anticipar”, “creer”, “continuar”, “podría”, “actualmente”, “estimar”, “esperar”, “futuro”, “pretender”, “puede”, “podría”, “perspectiva”, “planear”, “posible”, “potencial”, “predecir”, “proyectar”, “parecer”, “buscar”, “debería”, “hará”, “haría” u otras palabras, frases o expresiones similares. Estas afirmaciones de carácter prospectivo incluyen, entre otras, las relativas a nuestras expectativas sobre eventos futuros, oportunidades futuras, expansión global y otras iniciativas de crecimiento, así como nuestras inversiones en tales iniciativas. Estas afirmaciones se basan en diversas suposiciones y en las expectativas actuales de la dirección y no son predicciones de resultados reales, ni tampoco son afirmaciones de hechos históricos. Estas afirmaciones están sujetas a una serie de riesgos e incertidumbres relacionados con el negocio de Rimini Street y los resultados reales pueden diferir materialmente. Estos riesgos e incertidumbres incluyen, entre otros, la evolución adversa y los costos asociados a la defensa de litigios pendientes o de cualquier nuevo litigio, incluida la resolución de las mociones de apelación pendientes; los gastos adicionales en los que se incurra para cumplir las medidas cautelares contra algunas de nuestras prácticas empresariales y el impacto en los costos de períodos futuros; los cambios en el entorno empresarial en el que opera Rimini Street, incluido el impacto de cualquier tendencia económica recesiva y las variaciones en los tipos de cambio, así como las condiciones financieras, económicas, normativas y políticas generales que afectan a la industria en la que operamos y a las industrias en las que operan nuestros clientes; la evolución del panorama de la gestión y soporte de software empresarial y nuestra capacidad para atraer y retener clientes y penetrar aún más en nuestra base de clientes; la competencia significativa en la industria de servicios de soporte de software; la adopción por parte de los clientes de nuestra cartera ampliada de productos y servicios y los productos y servicios que esperamos introducir; nuestra capacidad para mantener o alcanzar el crecimiento o la rentabilidad de los ingresos y gestionar el costo de estos; las estimaciones de nuestro mercado potencial total y las expectativas de ahorro de los clientes en relación con el uso de otros proveedores; la variabilidad de los plazos en nuestro ciclo de ventas y los riesgos relacionados con las tasas de retención; la pérdida de uno o más miembros de nuestro equipo directivo; nuestra capacidad para atraer y retener a empleados cualificados y personal clave; los retos de gestionar el crecimiento de forma rentable; nuestra necesidad y capacidad para obtener financiación adicional de capital o deuda en condiciones favorables y nuestra capacidad para generar flujos de efectivo de las operaciones para ayudar a financiar una mayor inversión en nuestro crecimiento; el impacto de las cuestiones medioambientales, sociales y de gobernanza (ESG); los riesgos asociados a las operaciones globales; nuestra capacidad para evitar el acceso no autorizado a nuestros sistemas de tecnología de la información y otras amenazas a la ciberseguridad, proteger la información confidencial de nuestros empleados y clientes y cumplir la normativa sobre privacidad; nuestra capacidad para mantener un sistema eficaz de control interno sobre la información financiera; nuestra capacidad para mantener, proteger y mejorar nuestra marca y propiedad intelectual; los cambios en las leyes y reglamentos, incluidos los cambios en las leyes fiscales o los resultados desfavorables de las posiciones fiscales que tomamos, o el hecho de que no establezcamos las reservas fiscales adecuadas; las obligaciones continuas de servicio de la deuda de nuestra línea de crédito y los convenios financieros y operativos sobre nuestro negocio y el riesgo de tasa de interés relacionado, incluida la incertidumbre de la transición a SOFR u otros puntos de referencia de tasas de interés; la suficiencia de nuestro efectivo y equivalentes de efectivo para cumplir con nuestros requisitos de liquidez; el monto y el momento de las recompras, si las hubiera, en virtud de nuestro programa de recompra de acciones y nuestra capacidad para mejorar el valor para los accionistas a través de dicho programa; incertidumbre en cuanto al valor a largo plazo de los valores de capital de Rimini Street; eventos catastróficos que interrumpan nuestro negocio o el de nuestros clientes; y aquellos que se analizan bajo el título “Factores de riesgo” en el Informe trimestral de Rimini Street en el Formulario 10-Q que se presentó el 2 de agosto de 2023 y según sean actualizados ocasionalmente por los futuros Informes anuales de Rimini Street en el Formulario 10-K, Informes trimestrales en el Formulario 10-Q, Informes actuales en el Formulario 8-K y otras presentaciones de Rimini Street ante la Comisión de Bolsa y Valores. Además, las declaraciones prospectivas proporcionan las expectativas, planes o previsiones de Rimini Street sobre eventos futuros y puntos de vista a la fecha de este comunicado. Rimini Street prevé que los eventos y desarrollos posteriores harán que cambien las valoraciones de Rimini Street. Sin embargo, aunque Rimini Street puede optar por actualizar estas declaraciones prospectivas en algún momento en el futuro, Rimini Street renuncia específicamente a cualquier obligación de hacerlo, excepto según lo exija la ley. Estas declaraciones prospectivas no deben considerarse representativas de las valoraciones de Rimini Street en ninguna fecha posterior a la fecha de este comunicado.

© 2023 Rimini Street, Inc. Todos los derechos reservados. «Rimini Street» es una marca registrada de Rimini Street, Inc. en Estados Unidos y en otros países y Rimini Street, el logotipo de Rimini Street y sus combinaciones, así como todas las marcas identificadas con TM son marcas comerciales de Rimini Street, Inc. Todas las demás marcas comerciales son propiedad de sus respectivos propietarios y salvo que se indique lo contrario, Rimini Street no reclama ninguna afiliación, respaldo o asociación con ninguno de los titulares de dichas marcas comerciales u otras empresas mencionadas en el presente documento.

RIMINI STREET, INC. Balance consolidado resumido no auditado (En miles, salvo los importes por acción) ACTIVO 30 de junio de

2023 31 de diciembre de



2022 Activo corriente: Efectivo y equivalentes de efectivo $ 123.543 $ 109.008 Fondos de disponibilidad restringida 427 426 Cuentas por cobrar, netas de provisión de $737 y $723, respectivamente 85.065 116.093 Costos contractuales diferidos, corrientes 17.590 17.218 Inversiones a corto plazo 17.130 20.115 Gastos anticipados y otros 21.239 18.846 Total activo corriente 264.994 281.706 Activo a largo plazo: Planta y equipo, neto de depreciación y amortización acumuladas de $16.670 y $15.441, respectivamente 7134 6113 Activos por derecho de uso en arrendamiento operativo 7138 7142 Costos contractuales diferidos, no corrientes 22.516 23.508 Depósitos y otros 8156 7057 Impuestos diferidos, netos 60.919 65.515 Total activo $ 370.857 $ 391.041 PASIVO, ACCIONES PREFERENTES RESCATABLES Y DÉFICIT DE ACCIONISTAS Pasivo corriente: Vencimientos corrientes de la deuda a largo plazo $ 5912 $ 4789 Cuentas por pagar 4632 8040 Remuneración, prestaciones y comisiones devengadas 33.694 37.459 Otros pasivos devengados 21.669 32.676 Pasivo por arrendamiento operativo, corriente 4219 4223 Ingresos diferidos, corrientes 259.102 265.840 Total pasivo corriente 329.228 353.027 Pasivo a largo plazo: Deuda a largo plazo, neta de vencimientos corrientes 67.113 70.003 Ingresos diferidos, no corrientes 26.222 34.081 Pasivo por arrendamiento operativo, no corrientes 8532 9094 Otros pasivos a largo plazo 1823 2006 Total pasivo 432.918 468.211 Déficit de accionistas: Acciones preferentes, $0,0001 de valor nominal. Acciones autorizadas 99.820 (excluidas 180 acciones preferentes de la serie A); no se ha designado ninguna otra serie — — Acciones ordinarias, $0,0001 de valor nominal. Acciones autorizadas 1.000.000; emitidas y en circulación 89.085 y 88.517 acciones, respectivamente 9 9 Capital adicional pagado 161.391 156.401 Otras pérdidas globales acumuladas (3983 ) (4195 ) Déficit acumulado (218.362 ) (228.269 ) Acciones de tesorería, al costo (1116 ) (1116 ) Total del déficit de accionistas (62.061 ) (77.170 ) Total pasivo y déficit de accionistas $ 370.857 $ 391.041

RIMINI STREET, INC. Estados de operaciones consolidados resumidos no auditados (En miles, salvo los importes por acción) Tres meses finalizados Seis meses finalizados 30 de junio de 30 de junio de 2023 2022 2023 2022 Ingresos $ 106.421 $ 101.200 $ 211.933 $ 199.110 Costo de ingresos 39.348 37.344 78.691 74.551 Beneficios brutos 67.073 63.856 133.242 124.559 Gastos operativos: Venta y comercialización 37.284 36.205 71.763 67.905 Generales y administrativos 18.865 18.862 37.092 38.813 Costos de reorganización — — 59 — Costos de litigios y recuperaciones relacionadas: Honorarios profesionales y otros gastos de litigio 629 3193 3348 6692 Gastos y cobros de seguros, netos — (92 ) — (481 ) Costos de litigios y recuperaciones conexas, netos 629 3101 3348 6211 Total gastos operativos 56.778 58.168 112.262 112.929 Ingreso operativo 10.295 5688 20.980 11.630 Ingreso no operativo y (gastos): Gastos de interés (1387 ) (999 ) (2726 ) (1807 ) Otros ingresos (gastos), neto 280 (1577 ) 809 (1368 ) Ingresos antes de impuestos 9188 3112 19.063 8455 Impuestos por ingresos (4920 ) (3002 ) (9156 ) (5258 ) Ingreso neto $ 4268 $ 110 $ 9907 $ 3197 Ingreso neto atribuible a accionistas ordinarios $ 4268 $ 110 $ 9907 $ 3197 Ingreso neto por acción atribuible a los accionistas ordinarios: Básico $ 0,05 $ — $ 0,11 $ 0,04 Diluido $ 0,05 $ — $ 0,11 $ 0,04 Número promedio ponderado de acciones ordinarias en circulación: Básico 88.903 87.225 88.797 87.175 Diluido 89.274 89.339 89.251 88.940

