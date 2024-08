Rimini Street anuncia los resultados financieros y operativos del segundo trimestre fiscal 2024

LAS VEGAS–(BUSINESS WIRE)–Rimini Street, Inc. (Nasdaq: RMNI), proveedor mundial de soporte, productos y servicios integrales de software empresarial, el principal proveedor de soporte de terceros externo para software Oracle y SAP, y socio de Salesforce y AWS, anunció hoy los resultados para el segundo trimestre fiscal que finalizó el 30 de junio de 2024.









Aspectos financieros destacados del segundo trimestre 2024

En el segundo trimestre de 2024, los ingresos fueron de $103,1 millones, una disminución del 3,1 % en comparación con los $106,4 millones para el mismo período del año pasado.

Los ingresos para EE. UU. fueron de $51,5 millones para el segundo trimestre de 2024, una disminución del 4,7 % en comparación con los $54,0 millones del mismo período del año pasado.

Los ingresos internacionales fueron de $51,7 millones para el segundo trimestre de 2024, una disminución del 1,5 % en comparación con los $52,4 millones del mismo período del año pasado.

Los ingresos recurrentes anualizados fueron de $399,4 millones para el segundo trimestre de 2024, una disminución del 2,6 % en comparación con los $410,1 millones del mismo período del año pasado.

Los clientes activos al 30 de junio de 2024 fueron 3007, una disminución del 0,6 % en comparación con los 3026 clientes activos al 30 de junio de 2023.

La tasa de retención de ingresos fue del 88 % para los últimos doce meses finalizados el 30 de junio de 2024 y del 94 % para el período comparable finalizado el 30 de junio de 2023.

Los ingresos por suscripción fueron de $99,9 millones, lo que representó el 96,8 % de los ingresos totales para el segundo trimestre de 2024, en comparación con los ingresos por suscripción de 102,5 millones de dólares, que representaron el 96,3 % de los ingresos totales durante el mismo período del año pasado.

El margen bruto fue del 59,1 % para el segundo trimestre de 2024 en comparación con el 63,0 % del mismo período del año pasado.

El resultado de los ingresos operativos (pérdidas) fue una pérdida operativa de $(0,8) millones de dólares para el segundo trimestre de 2024 en comparación con los ingresos operativos de $10,3 millones para el mismo período del año pasado.

Los ingresos operativos no GAAP fueron de $6,4 millones para el segundo trimestre de 2024, en comparación con los $14,9 millones del mismo período del año pasado.

La utilidad neta (pérdida) fue una pérdida neta de $(1,1) millones para el segundo trimestre de 2024 en comparación con la utilidad neta de $4,3 millones para el mismo período del año pasado.

Los ingresos netos no GAAP fueron de $6,1 millones para el segundo trimestre de 2024, en comparación con los $8,8 millones del mismo período del año pasado.

EBITDA ajustado para el segundo trimestre de 2024 fue de $8,8 millones en comparación con los $15,8 millones del mismo período del año pasado.

Las ganancias por acción básicas y diluidas (pérdidas) atribuibles a los accionistas comunes fueron una pérdida por acción de $(0,01) para el segundo trimestre de 2024 en comparación con las ganancias por acción de $0,05 para el mismo período del año pasado.

Efectivo e inversiones a corto plazo de $134,2 millones al 30 de junio de 2024 en comparación con $140,7 millones al 30 de junio de 2023.

Se incurrieron en costos de reorganización de $3,2 millones durante el segundo trimestre de 2024 cuando la Compañía comenzó un proceso para evaluar y optimizar su estructura de costos mediante una reducción de personal. La Compañía espera incurrir en costos de reorganización adicionales durante el tercer trimestre de 2024. Durante el segundo trimestre de 2024, la Compañía pagó 0,3 millones de los costos de reorganización.

Asimismo, después de una consideración atenta, la Compañía decidió cerrar la oferta de servicios para los productos Oracle PeopleSoft. Esto incluye los servicios Rimini Support™, Rimini Manage™ y Rimini Consult™ de la empresa. Dado que la Compañía brinda servicios para productos Oracle PeopleSoft a clientes en todo el mundo, se espera que el proceso de liquidación se lleve a cabo en varias fases y probablemente tome un año o más antes de que la Compañía pueda dejar de brindar todos los servicios de Oracle PeopleSoft. Los ingresos relacionados con la prestación de servicios para productos Oracle PeopleSoft representaron aproximadamente $36,1 millones, o el 8 %, de los ingresos del año fiscal 2023 y $16,6 millones, o el 8 %, de los ingresos del primer semestre de 2024, respectivamente.

Aspectos operativos destacados del segundo trimestre de 2024

Perspectiva comercial 2024

La Compañía continúa con la suspensión de la orientación hasta que haya más claridad sobre los impactos de la actividad litigiosa actual ante los tribunales federales de EE. UU. en el litigio en curso de la Compañía con Oracle.

Información sobre webcast y conferencias telefónicas

Rimini Street organizará una conferencia telefónica y un webcast para analizar los resultados del segundo trimestre de 2024 y, potencialmente, seleccionar comentarios sobre el desempeño hasta la fecha del tercer trimestre de 2024 a las 5:00 p.m. Hora del Este / 2:00 p.m. Hora del Pacífico, el 31 de julio de 2024. Una transmisión web en vivo del evento estará disponible en el sitio de Relaciones con Inversores de Rimini Street en Rimini Street IR events link y directamente a través del enlace del webcast. Los participantes que acceden por teléfono pueden acceder a la conferencia telefónica marcando el 1-800-836-8184. Una repetición del webcast estará disponible durante un año después.

Uso de la Compañía de medidas financieras sin GAAP

Este comunicado de prensa contiene ciertas “medidas financieras sin GAAP”. Las medidas financieras sin GAAP no se basan en un conjunto integral de reglas o principios contables. Esta información sin GAAP es complementaria y no pretende representar una medida de desempeño de acuerdo con las divulgaciones requeridas por los principios de contabilidad generalmente aceptados de EE. UU., o GAAP. Las medidas financieras sin GAP deben considerarse adicionales, y no como sustitutos o superiores, a las medidas financieras determinadas de acuerdo con GAAP. En las tablas financieras de este comunicado de prensa se incluye una conciliación de los resultados GAAP con los sin GAAP. Bajo el título “Acerca de las medidas financieras sin GAAP y ciertas métricas clave” se encuentra una descripción y explicación de nuestras medidas financieras sin GAAP.

Las conciliaciones de las medidas financieras sin GAAP proporcionadas en este comunicado de prensa, con sus medidas financieras GAAP más directamente comparables, se proporcionan en las tablas financieras incluidas al final de este comunicado de prensa. También se incluye una explicación de estas medidas, por qué creemos que son significativas y cómo se calculan en el apartado “Acerca de las medidas financieras no GAAP y ciertas métricas clave”.

Acerca de Rimini Street, Inc.

Rimini Street, Inc. (Nasdaq: RMNI), una empresa Russell 2000®, es proveedor mundial de soporte, productos y servicios integrales de software empresarial, el principal proveedor de soporte de terceros para software Oracle y SAP, y un socio de Salesforce y AWS. La empresa opera en todo el mundo y ofrece una completa familia de soluciones unificadas para ejecutar, gestionar, dar soporte, personalizar, configurar, conectar, proteger, supervisar y optimizar aplicaciones empresariales, bases de datos y software tecnológico, y permite a los clientes lograr mejores resultados empresariales, reducir significativamente los costes y reasignar recursos para la innovación. Hasta la fecha, más de 5600 empresas de Fortune 500, Fortune Global 100, del mercado medio, del sector público y otras organizaciones de una amplia gama de industrias han confiado en Rimini Street como su proveedor de confianza de soluciones de software empresarial. Para obtener más información, visite riministreet.com, y conéctese con Rimini Street en X (anteriormente, denominado Twitter), Instagram, Facebook y LinkedIn. (IR-RMNI)

Declaraciones prospectivas

Ciertas declaraciones incluidas en este comunicado no constituyen hechos históricos, sino declaraciones prospectivas a los efectos de las disposiciones de puerto seguro en conformidad con la Ley de Reforma de Litigios sobre Valores Privados de 1995. Las declaraciones prospectivas generalmente van acompañadas de palabras como “anticipar”, “creer”, “continuar”, “podría”, “actualmente”, “estimar”, “esperar”, “futuro”, “pretender”, “puede”, “pudiera”, “perspectiva”, “planificar”, “posible”, ”potencial”, ”predecir”, “proyectar”, “parecer”, “buscar”, “debería”, “voluntad”, “haría” u otras palabras, frases o expresiones similares. Estas declaraciones prospectivas incluyen, entre otras, declaraciones sobre nuestras expectativas de eventos futuros, oportunidades futuras, expansión global y otras iniciativas de crecimiento, y nuestras inversiones en dichas iniciativas. Estas declaraciones se basan en diversas suposiciones y en las expectativas actuales de la administración y no son predicciones del desempeño real, ni declaraciones de hechos históricos. Estas declaraciones están sujetas a una serie de riesgos e incertidumbres con respecto al negocio de Rimini Street, y los resultados reales pueden diferir significativamente. Estos riesgos e incertidumbres incluyen, entre otros, desarrollos adversos y costos asociados con la defensa de litigios pendientes o cualquier litigio nuevo, incluida la disposición de mociones de apelación pendientes y cualquier reclamo nuevo; gastos adicionales en los que se incurrirá para cumplir con las medidas cautelares contra ciertas de nuestras prácticas comerciales y el impacto en los ingresos y costos del período futuro; cambios en el entorno empresarial en el que opera Rimini Street, incluido el impacto de cualquier tendencia económica recesiva y las modificaciones en los tipos de cambio, así como condiciones financieras, económicas, regulatorias y políticas generales que afectan la industria en la que operamos y las industrias en las que operamos y en las que operan nuestros clientes; la evolución del panorama de soporte y gestión de software empresarial y nuestra capacidad para atraer y retener clientes y penetrar aún más en nuestra base de clientes; la competencia significativa en la industria de servicios de soporte de software; la adopción por parte de los clientes de nuestra cartera ampliada de productos y servicios, y productos y servicios que esperamos presentar; nuestra capacidad para aumentar nuestros ingresos, gestionar nuestro costo de ingresos y pronosticar con precisión los ingresos; el impacto esperado de las reducciones recientes y futuras previstas en nuestra fuerza laboral y los costos de reorganización asociados; las estimaciones de nuestro mercado total al que nos dirigimos y expectativas de ahorro de los clientes en relación con el uso de otros proveedores; la variabilidad de tiempos en nuestro ciclo de ventas; los riesgos relacionados con las tasas de retención, incluida nuestra capacidad para predecir con precisión las tasas de retención; la pérdida de uno o más miembros de nuestro equipo directivo; nuestra capacidad para atraer y retener personal calificado adicional, incluido personal de ventas, y retener personal clave; nuestro plan de negocios, nuestra capacidad de crecer en el futuro y nuestra capacidad de lograr y mantener la rentabilidad; nuestros planes de reducir la oferta de servicios para los productos Oracle PeopleSoft; nuestra necesidad y capacidad de obtener financiamiento de capital o deuda en términos favorables y nuestra capacidad de generar flujos de efectivo de las operaciones para ayudar a financiar una mayor inversión en nuestras iniciativas de crecimiento; riesgos asociados con operaciones globales; nuestra capacidad para evitar el acceso no autorizado a nuestros sistemas de tecnología de la información y otras amenazas de ciberseguridad, proteger la información confidencial de nuestros empleados y clientes y cumplir con las normas de privacidad; nuestra capacidad para mantener un sistema eficaz de control interno sobre la información financiera; nuestra capacidad para mantener, proteger y mejorar nuestra marca y propiedad intelectual; los cambios en las leyes y regulaciones, incluidos cambios en las leyes tributarias o resultados desfavorables de las posiciones tributarias que tomamos, o nuestra incapacidad para establecer reservas tributarias adecuadas; el impacto de las cuestiones ambientales, sociales y de gobernanza (ESG); las obligaciones de servicio de deuda vigentes de nuestra línea de crédito y los convenios financieros y operativos sobre nuestro negocio y el riesgo de tasa de interés relacionado, incluida la incertidumbre de la transición a SOFR u otros índices de referencia de tasas de interés; la suficiencia de nuestro efectivo y equivalentes de efectivo para cumplir con nuestros requisitos de liquidez; el monto y el momento de las recompras, si las hubiera, según nuestro programa de recompra de acciones y nuestra capacidad para mejorar el valor para los accionistas a través de dicho programa; la incertidumbre en cuanto al valor a largo plazo de los títulos de renta variable de Rimini Street; eventos catastróficos que interrumpan nuestro negocio o el de nuestros clientes; y aquellos analizados bajo el título “Factores de riesgo” en el Informe trimestral de Rimini Street en el Formulario 10-Q presentado el 31 de julio de 2024, y actualizado periódicamente por los futuros informes anuales de Rimini Street en el Formulario 10-K, los Informes trimestrales en el Formulario 10-Q, los Informes actuales en el formulario 8-K y otras presentaciones de Rimini Street ante la Comisión de Bolsa y Valores. Además, las declaraciones prospectivas brindan las expectativas, planes o pronósticos de Rimini Street sobre eventos y puntos de vista futuros a la fecha de esta comunicación. Rimini Street anticipa que los eventos y desarrollos posteriores harán que las evaluaciones de Rimini Street cambien. Sin embargo, si bien Rimini Street puede optar por actualizar estas declaraciones prospectivas en algún momento en el futuro, Rimini Street renuncia específicamente a cualquier obligación de hacerlo, excepto según lo exija la ley. No se debe confiar en que estas declaraciones prospectivas representan las evaluaciones de Rimini Street en cualquier fecha posterior a la fecha de esta comunicación.

© 2024 Rimini Street, Inc. Todos los derechos reservados. «Rimini Street» es una marca registrada de Rimini Street, Inc. en Estados Unidos y en otros países y Rimini Street, el logotipo de Rimini Street y sus combinaciones, así como todas las marcas identificadas con TM son marcas comerciales de Rimini Street, Inc. Todas las demás marcas comerciales son propiedad de sus respectivos propietarios y salvo que se indique lo contrario, Rimini Street no reclama ninguna afiliación, respaldo o asociación con ninguno de los titulares de dichas marcas comerciales u otras empresas mencionadas en el presente documento.

RIMINI STREET, INC. Estado financiero consolidado consensado sin auditar (en miles, exceptuando valores por acción) ACTIVOS 30 de junio de

2024 31 de diciembre de



2023 Activos actuales: Caja y equivalentes de caja $ 134 197 $ 115 424 Fondos de disponibilidad restringida 429 428 Cuentas por cobrar, neto de provisión de $1000 y $656, respectivamente 86 961 119 430 Costos de contrato diferidos, corrientes 16 686 17 934 Inversiones a corto plazo — 9 826 Gastos prepagados y otros 24 644 25 647 Total de activos corrientes 262 917 288 689 Activos a largo plazo: Bienes y equipos, neto de depreciación y amortización acumuladas de $19 764 y $18 231, respectivamente 10 667 10 496 Arrendamiento operativo de activos con derecho de uso 7 477 5 941 Costos de contrato diferidos, no corrientes 20 621 23 559 Depósitos y otros 4 152 6 109 Impuestos diferidos por ingresos, neto 61 535 59 002 Total de activos $ 367 369 $ 393 796 PASIVOS, ACCIONES PREFERENCIALES AMORTIZABLES Y PÉRDIDAS ACUMULADAS DE ACCIONISTAS Pasivos corrientes: Plazos corrientes de deuda a largo plazo $ 3093 $ 5912 Cuentas por pagar 4523 5997 Compensaciones, beneficios y comisiones acumulados 32 109 38 961 Otros pasivos acumulados 18 559 18 128 Pasivos de arrendamiento operativo, corrientes 4504 4321 Ingreso diferido, corriente 240 448 263 115 Total de pasivos corrientes 303 236 336 434 Pasivos a largo plazo: Deuda a largo plazo, neto de plazos corrientes 68 731 64 228 Ingreso diferido, no corriente 22 345 23 859 Pasivos de arrendamiento operativo, no corriente 7526 6841 Otro pasivos a largo plazo 1650 1930 Total de pasivos 403 488 433 292 Pérdidas acumuladas de accionistas: Acción preferencial, $0.0001 de valor nominal por acción. Autorización de 99 820 acciones (exclusión de 180 acciones preferidas Serie A); no se han designado otras series — — Acción ordinaria, $0.0001 valor nominal por acción. Acciones autorizadas: 1 000 000; acciones emitidas y en circulación: 90 698 y 89 595, respectivamente 9 9 Capital suscripto adicional 172 951 167 988 Otra pérdida total acumulada (5922 ) (4167 ) Pérdidas acumuladas (202 041 ) (202 210 ) Acciones de tesorería, al costo (1116 ) (1116 ) Total de pérdidas acumuladas por accionistas (36 119 ) (39 496 ) Total de pasivos y pérdidas acumuladas por accionistas $ 367 369 $ 393 796

RIMINI STREET, INC. Estados de operaciones consolidadas sin auditar (en miles, exceptuando valores por acción) A tres meses A seis meses 30 de junio de 30 de junio de 2024 2023 2024 2023 Ingresos $ 103 123 $ 106 421 $ 209 868 $ 211 933 Costo de ingresos 42 180 39 348 85 095 78 691 Beneficio bruto 60 943 67 073 124 773 133 242 Gastos operativos: Comercialización y ventas 37 377 37 284 76 518 71 763 Generales y administrativos 19 531 18 865 37 933 37 092 Costos de reorganización 3208 — 3208 59 Costos de litigios y recuperaciones asociadas: Honorarios profesionales y otros costos judiciales 1602 629 4527 3348 Costos de litigios y recuperaciones asociadas, netos 1602 629 4527 3348 Total de gastos operativos 61 718 56 778 122 186 112 262 Ingresos operativos (pérdida) (775 ) 10 295 2587 20 980 Ingresos no operativos (gastos): Gastos por intereses (1483 ) (1387 ) (2824 ) (2726 ) Otros ingresos (gastos), netos 1492 280 2457 809 Income (loss) before income taxes (766 ) 9188 2220 19 063 Impuestos por ingresos (382 ) (4920 ) (2051 ) (9156 ) Ingreso neto (pérdida) $ (1148 ) $ 4268 $ 169 $ 9907 Ingreso neto (pérdida) atribuible a accionistas ordinarios $ (1148 ) $ 4268 $ 169 $ 9907 Ingreso neto (pérdida) por acción per share atribuible a accionistas ordinarios: Básica $ (0,01 ) $ 0,05 $ — $ 0,11 De valor reducido $ (0,01 ) $ 0,05 $ — $ 0,11 Promedio ponderado de las acciones ordinarias en circulación: Básica 90 495 88 903 90 125 88 797 Valor reducido 90 495 89 274 90 822 89 251

RIMINI STREET, INC. Conciliaciones GAAP a sin GAAP (en miles) A tres meses A seis meses 30 de junio de 30 de junio de 2024 2023 2024 2023 Conciliación de ingresos operativos sin GAAP: Ingresos operativos (pérdida) $ (775 ) $ 10 295 $ 2587 $ 20 980 Ajustes sin GAAP: Costos de litigios y recuperaciones relacionadas, netos 1602 629 4527 3348 Gasto de compensación en base a acciones 2405 3948 4963 5925 Costos de reorganización 3208 — 3208 59 Ingresos operativos sin GAAP $ 6440 $ 14 872 $ 15 285 $ 30 312 Reconciliación de ingresos netos sin GAAP: Ingresos netos (pérdida) $ (1148 ) $ 4268 $ 169 $ 9907 Ajustes sin GAAP: Costos de litigios y recuperaciones relacionadas, netos 1602 629 4527 3348 Gasto de compensación en base a acciones 2405 3948 4963 5925 Costos de reorganización 3208 — 3208 59 Ingresos netos sin GAAP $ 6067 $ 8845 $ 12 867 $ 19 239 Reconciliación de EBITDA ajustado sin GAAP: Ingreso neto (pérdida) $ (1148 ) $ 4268 $ 169 $ 9907 Ajustes sin GAAP: Gasto de intereses 1483 1387 2824 2726 Impuestos a ganancias 382 4920 2051 9156 Gasto de depreciación y amortización 860 636 1733 1249 EBITDA 1577 11 211 6777 23 038 Ajustes sin GAAP: Costos de litigios y recuperaciones relacionadas, netos 1602 629 4527 3348 Gasto de compensación en base a acciones 2405 3948 4963 5925 Costos de reorganización 3208 — 3208 59 EBITDA ajustado $ 8792 $ 15 788 $ 19 475 $ 32 370 Facturaciones calculadas: Ingresoo $ 103 123 $ 106 421 $ 209 868 $ 211 33 Ingreso diferido, corriente y no corriente, fin del período 262 793 285 324 262 793 285 324 Ingreso diferido, corriente y no corriente, inicio del período 254 306 287 381 286 974 299 921 Cambio en el ingreso diferido 8487 (2057 ) (24 181 ) (14 597 ) Facturaciones calculadas $ 111 610 $ 104 364 $ 185 687 $ 197 336

