Rimini Street anuncia los resultados financieros del tercer trimestre fiscal de 2020

Ingresos trimestrales de 82.5 millones de USD, un aumento del 19.3 % año tras año

Facturación calculada trimestralmente de 68.3 millones de USD, un aumento del 33.3 % año tras año

2365 clientes activos hasta el 30 de septiembre de 2020, un aumento del 16.4 % año tras año

LAS VEGAS–(BUSINESS WIRE)–Rimini Street, Inc. (Nasdaq: RMNI), un proveedor global de productos y servicios de software empresarial, el proveedor líder de soporte externo para productos de software Oracle y SAP, y un socio de Salesforce, anunció hoy los resultados del tercer trimestre finalizado el 30 de septiembre de 2020.





“ Para el tercer trimestre, continuamos ejecutando bien nuestro plan de crecimiento estratégico. Logramos ingresos trimestrales récord por encima de las directrices, facturación y acumulación de nuevas ventas récord, crecimiento de facturación calculado del 33.3 % año tras año, margen bruto trimestral por encima de la directriz, mantuvimos una tasa de retención de ingresos superior al 90 por ciento, produjimos otro trimestre consecutivo de ingresos netos, fortalecimos aún más el balance general con un récord total de efectivo de 83.7 USD millones de USD al final del trimestre y generamos 31.8 millones de USD en flujo de caja operativo en lo que va de año, una mejora del 51.7 % año tras año” indicó Seth A. Ravin, cofundador de Rimini Street, Director ejecutivo y presidente de la junta. “ También continuamos invirtiendo para aprovechar la creciente demanda global de soluciones de soporte de Rimini Street, incluidos nuestros nuevos servicios AMS, y la demanda adicional impulsada por la pandemia y los desafíos económicos globales. Hoy estamos emitiendo una guía para los ingresos del cuarto trimestre, elevando el rango de la guía de ingresos para todo el año 2020 y reafirmando nuestro compromiso continuo con los objetivos a largo plazo de mejorar el flujo de caja libre y aumentar la rentabilidad de los GAAP”.

Aspectos financieros destacados del tercer trimestre de 2020

Los ingresos fueron de 82.5 millones de USD en el tercer trimestre de 2020, un aumento del 19.3 % en comparación con los 69.2 millones de USD del mismo periodo del año pasado.

El ingreso anual recurrente fue de 327 millones de USD para el tercer trimestre de 2020, un aumento del 18.6 % en comparación con los 275 millones de USD del mismo periodo del año pasado.

Los clientes activos hasta el 30 de septiembre de 2020 fueron 2365, un aumento del 16.4 % en comparación con los 2032 clientes activos a 30 de septiembre de 2019.

La tasa de retención de ingresos fue del 92 % tanto para el periodo de 12 meses anteriores finalizado el 30 de septiembre de 2020, como para el periodo comparable finalizado el 30 de septiembre de 2019.

El margen bruto fue del 61.2 % para el tercer trimestre de 2020, en comparación con el 62.5 % del mismo periodo del año pasado.

El ingreso operativo fue de 4.5 millones de USD en el tercer trimestre de 2020, en comparación con los 2.2 millones de USD del mismo periodo del año pasado.

Los ingresos operativos sin GAAP fueron de 10.5 millones de USD en el tercer trimestre de 2020, en comparación con los 7.1 millones de USD del mismo periodo del año pasado.

Los ingresos netos fueron de 3.3 millones de USD en el tercer trimestre de 2020, en comparación con los 1.4 millones de USD del mismo periodo del año pasado.

Los ingresos netos sin GAAP fueron de 9.3 millones de USD en el tercer trimestre de 2020, en comparación con los 6.3 millones de USD del mismo periodo del año pasado.

El EBITDA ajustado para el tercer trimestre de 2020 fue de 11.0 millones de USD en comparación con los 7.3 millones de USD del mismo periodo del año pasado.

El resultado neto básico y diluido (pérdida) por acción atribuible a accionistas comunes fue una pérdida neta por acción de (0.05 USD) para el tercer trimestre de 2020 en comparación con una pérdida neta de (0.08 USD) para el mismo periodo del año pasado.

La cantidad de empleados hasta el 30 de septiembre de 2020 fue de 1384, un aumento año tras año del 13 %.

Posteriormente al cierre del tercer trimestre, la Empresa volvió a comprar 5 millones de USD en valor nominal de acciones preferentes de la Serie A con un descuento aproximado del 10 % sobre el valor nominal (par); no se requería ningún pago por adquisición completa y se retiraron las acciones preferentes adquiridas.

Las conciliaciones de las medidas financieras sin GAAP proporcionadas en este comunicado de prensa con sus medidas financieras GAAP más directamente comparables se proporcionan en las tablas financieras incluidas al final de este comunicado de prensa. La explicación de estas medidas, por qué creemos que son significativas y cómo se calculan también se incluye en el encabezado “ Acerca de las medidas financieras sin GAAP y Ciertas métricas clave”.

Aspectos destacados de la empresa del tercer trimestre de 2020

Se completó una oferta pública de continuación de aproximadamente 6.1 millones de acciones de acciones ordinarias de la Empresa, con ingresos netos de aproximadamente 25.1 millones de USD.

de aproximadamente 6.1 millones de acciones de acciones ordinarias de la Empresa, con ingresos netos de aproximadamente 25.1 millones de USD. El 1 de octubre de 2020, se anunció el nombramiento del experimentado líder financiero Michael L. Perica como vicepresidente ejecutivo y director financiero para apoyar la siguiente fase del crecimiento de la empresa.

como vicepresidente ejecutivo y director financiero para apoyar la siguiente fase del crecimiento de la empresa. Se anunciaron varios éxitos de clientes con clientes nuevos y existentes que cambiaron de Oracle o SAP a Rimini Street Support o aumentaron sus servicios de suscripción con Rimini Street, incluyendo: Hyundai-Kia Motors , uno de los principales fabricantes de automóviles del mundo, que amplió su acuerdo de soporte con la Empresa para incluir todas sus sucursales y filiales internacionales en todo el mundo; Vedacit , un fabricante líder de productos de construcción con sede en Brasil; FP Corporation , el mayor fabricante de envases de plástico para alimentos y materiales de empaque de Japón; Green Cargo , el operador sueco de logística ferroviaria estatal, que renovó su acuerdo de soporte; Rassini NHK Automotive , un fabricante de piezas y accesorios en Brasil; y Elders , una empresa agropecuaria líder en Australia.

Cerró más de 8300 casos de soporte en 46 países y proporcionó más de 14,000 actualizaciones fiscales, legales y normativas a los clientes en 38 países, al mismo tiempo que logró una calificación promedio de satisfacción del cliente en la prestación de soporte de la empresa de más de 4.8 de 5.0 (donde 5.0 es una calificación excelente).

Anunció la mejora adicional de la garantía de respuesta de servicio líder en el sector de la empresa para los clientes, con nuevos SLA reducidos de 15 minutos a 10 minutos para casos críticos de Prioridad 1, y de 30 minutos a 15 minutos para casos graves de Prioridad 2.

reducidos de 15 minutos a 10 minutos para casos críticos de Prioridad 1, y de 30 minutos a 15 minutos para casos graves de Prioridad 2. Ganó ocho premios por excelencia en servicio al cliente e innovaciones en el compromiso de los empleados y productos de la empresa, incluidos los premios Gold Stevie a la Empresa del año, Empleador del año e Innovación del año.

a la Empresa del año, Empleador del año e Innovación del año. Fue presentado en 15 eventos virtuales de CIO, CFO y líderes de TI y compras en todo el mundo, incluidos CXOsync en Washington, D.C., Future IT de IDG en Boston y MIT Sloan CIO Digital Learning Series.

Donó a 32 organizaciones benéficas de todo el mundo a través de la Rimini Street Foundation.

Guía de ingresos de 2020

La empresa proporciona una previsión de ingresos para el cuarto trimestre de 2020 que se situará en el rango de 82.5 millones a 83.5 millones de USD. La empresa también aumentó la previsión de ingresos anuales para que se sitúe en el rango de 321.5 millones de USD a 322.5 millones de USD, un aumento de 314 millones de USD a 320 millones de USD.

Información de llamada de conferencia y transmisiones web

El 5 de noviembre de 2020, Rimini Street realizará una conferencia telefónica y una transmisión web para analizar los resultados del tercer trimestre de 2020 y comentarios sobre el rendimiento del cuarto trimestre de 2020 hasta la fecha, a las 5:00 p. m. hora del este / 2:00 p. m. hora del Pacífico. Habrá una transmisión web en vivo del evento disponible en el sitio de Relaciones con los inversionistas de Rimini Street en https://investors.riministreet.com. Los participantes pueden acceder a la llamada de conferencia llamando al (800) 708-4540 en EE. UU. y Canadá e introduciendo el código 49989778. Estará disponible una repetición de la retransmisión por Internet durante un mínimo de 90 días después del evento.

Uso de medidas financieras sin GAAP por parte de la empresa

Este comunicado de prensa contiene ciertas “medidas financieras sin GAAP”. Las medidas financieras sin GAAP no se basan en un conjunto completo de normas o principios contables. Esta información sin GAAP complementa y no pretende representar una medida del rendimiento de acuerdo con las divulgaciones requeridas por los principios contables generalmente aceptados de EE. UU., o GAAP. Las medidas financieras sin GAAP deben considerarse como adicionales, y no como sustituto o superior a, las medidas financieras determinadas de acuerdo con GAAP. En las tablas financieras incluidas en este comunicado de prensa se incluye una conciliación de los resultados GAAP con los resultados sin GAAP. Se presenta bajo el encabezado “ Acerca de medidas financieras sin GAAP y Ciertas métricas clave” es una descripción y explicación de nuestras medidas financieras sin GAAP.

Acerca de Rimini Street, Inc.

Rimini Street, Inc. (Nasdaq: RMNI) es un proveedor global de productos y servicios para software empresarial, el proveedor líder de soporte independiente para los productos de software Oracle y SAP, y socio de Salesforce. La empresa ofrece servicios de soporte y gestión de aplicaciones integrados, de primer nivel y gran capacidad de respuesta que permiten a los licenciatarios de software empresarial ahorrar costos significativos, liberar recursos para la innovación y lograr mejores resultados comerciales. Hasta la fecha, más de 3700 organizaciones de Fortune 500, Fortune Global 100, empresas medianas y del sector público y otras organizaciones de una amplia gama de industrias han confiado en Rimini Street como su proveedor de servicios y productos de software empresarial de aplicaciones de confianza. Para obtener más información, ingrese a http://www.riministreet.com, siga a @riministreet a través de su cuenta de Twitter y encuentre a Rimini Street en Facebook y LinkedIn. (IR-RMNI)

Declaraciones a futuro

Ciertas declaraciones incluidas en este comunicado de prensa no son hechos históricos sino declaraciones a futuro para los propósitos de las disposiciones de puerto seguro de la Ley de Reforma de Litigios Sobre Títulos Valores Privados (Private Securities Litigation Reform Act) de 1995. Las declaraciones a futuro generalmente van acompañadas de palabras como “puede”, “debería”, “podría”, “planea”, “prevé”, “anticipa”, “cree”, “considera”, “predice”, “supone”, “parece”, “busca”, “continúa”, “creerá”, “podrá”, “espera”, “planifica” u otras palabras, frases o expresiones similares. Estas declaraciones prospectivas incluyen, entre otras, declaraciones sobre nuestras expectativas de eventos futuros, oportunidades futuras, expansión global y otras iniciativas de crecimiento y nuestras inversiones en dichas iniciativas. Estas declaraciones se basan en diversas suposiciones y en las expectativas actuales de la dirección y no son predicciones del rendimiento real, ni son declaraciones de hechos históricos. Estas declaraciones están sujetas a una serie de riesgos e incertidumbres con respecto a los negocios de Rimini Street, y los resultados reales pueden diferir materialmente. Entre estos riesgos e incertidumbres se incluyen, entre otras, la duración y el impacto económico, operativo y financiero de la pandemia de la COVID-19 en los negocios de Rimini Street, así como las medidas tomadas por las autoridades gubernamentales, los clientes u otros en respuesta a la pandemia de la COVID-19; los eventos catastróficos que interrumpan nuestros negocios o los de sus clientes actuales y futuros, los cambios en el entorno comercial en el que opera Rimini Street, incluida la inflación y las tasas de interés, y las condiciones financieras, económicas, regulatorias y políticas generales que afectan a la industria en la que opera Rimini Street; los desarrollos adversos en litigios pendientes o en investigaciones del gobierno o cualquier nuevo litigio; la capacidad y necesidad de Rimini Street de recaudar capital adicional o financiamiento de deuda en términos favorables y la capacidad de Rimini Street de generar flujos de caja a partir de sus operaciones para ayudar a financiar una mayor inversión en las iniciativas de crecimiento de Rimini Street; la suficiencia de Rimini Street de efectivo y equivalentes de efectivo para cumplir con sus requisitos de liquidez; los términos y el impacto de las Acciones preferentes de Serie A pendientes al 13.00 % de Rimini Street; los cambios en impuestos, leyes y regulaciones; la actividad de precios y productos competitivos; las dificultades que supone una gestión rentable del crecimiento; la adopción por parte de los clientes de productos y servicios introducidos recientemente por Rimini Street, incluidos sus servicios de gestión de aplicaciones (Application Management Services, AMS), las soluciones de seguridad avanzada de datos (Advanced Database Security) y los servicios para los productos de Sales Cloud y Service Cloud de Salesforce, junto con otros productos y servicios que Rimini Street planea introducir en un futuro próximo; la pérdida de uno o más miembros del equipo de gerencia de Rimini Street; la incertidumbre sobre el valor a largo plazo de los valores de capital de Rimini Street; y todos los riesgos adicionales analizados en la sección “Factores de Riesgo” del Informe trimestral 10-Q de Rimini Street presentado el 5 de noviembre de 2020 y actualizado ocasionalmente por mediante los reportes anuales en el reporte 10-K, informes trimestrales en la forma 10-Q, informes actuales en la forma 8-K, y otras presentaciones de Rimini Street ante la Comisión de Bolsa y Valores. Además, estas declaraciones a futuro reflejan las expectativas, planes o pronósticos sobre las ideas y eventos futuros que tiene Rimini Street a la fecha de este comunicado de prensa. Rimini Street anticipa que futuros eventos y desarrollos producirán cambios en sus valoraciones. Sin embargo, a pesar de que con el tiempo Rimini Street puede optar por actualizar estas declaraciones a futuro, Rimini Street renuncia específicamente a cualquier obligación de hacerlo, excepto cuando lo requiera la ley. Estas declaraciones a futuro no deben ser consideradas como la representación de las evaluaciones de Rimini Street al referirse a este comunicado de prensa en una fecha posterior a la de su publicación.

© 2020 Rimini Street, Inc. Todos los derechos reservados. “Rimini Street” es una marca comercial registrada de Rimini Street, Inc. en los Estados Unidos y otros países, y Rimini Street, el logotipo de Rimini Street y sus combinaciones, y otras marcas que contengan el símbolo TM son marcas comerciales registradas de Rimini Street, Inc. Todas las marcas comerciales adicionales continúan siendo propiedad de sus respectivos dueños y, a menos que se especifique lo contrario, Rimini Street no declara ninguna afiliación, respaldo o asociación con el titular de dichas marcas comerciales u otras compañías mencionadas en este documento.

RIMINI STREET, INC. Balances generales consolidados condensados no auditados (En miles, excepto por cantidades de acciones) ACTIVOS 30 de septiembre,

2020 31 de diciembre,



2019 Activos actuales: Efectivo y equivalentes de efectivo $ 83,410 $ 37,952 Efectivo restringido 333 436 Cuentas por cobrar, netas de la asignación de 889 USD y 1608 USD, respectivamente 67,335 111,574 Costos de contrato diferidos, actuales 13,075 11,754 Gastos prepagados y otros 11,569 15,205 Total de activos corrientes 175,722 176,921 Activos a largo plazo: Propiedad y equipo, neto de depreciación acumulada y amortización de 11,041 USD y 9847 USD, respectivamente 4988 3667 Activos de derecho de uso de arrendamiento operativo 16,585 — Costos de contrato diferidos, no corrientes 19,847 16,295 Depósitos y otros 1624 3089 Impuestos sobre la renta diferidos, netos 1546 1248 Activos totales $ 220,312 $ 201,220 PASIVOS, ACCIONES PREFERENCIALES REEMBOLSABLES Y DÉFICIT DE LOS ACCIONISTAS Pasivos corrientes: Cuentas por pagar $ 3969 $ 2303 Compensación, beneficios y comisiones acumulados 35,574 27,918 Otros pasivos devengados 17,034 23,347 Pasivos de arrendamiento operativo, corrientes 4309 — Ingresos diferidos, corriente 179,512 205,771 Total de pasivos corrientes 240,398 259,339 Pasivos a largo plazo: Ingresos diferidos, no corrientes 24,785 29,727 Pasivos de arrendamiento operativo, no corrientes 13,256 — Dividendos PIK acumulados pagaderos 1182 1156 Otros pasivos a largo plazo 2234 2275 Pasivos totales 281,855 292,497 Acciones preferentes de la Serie A canjeables: 180 acciones autorizadas; 159 acciones emitidas y en circulación y 155 hasta el 30 de septiembre de 2020 y 31 de diciembre de 2019, respectivamente. Preferencia de liquidación de 158,729 USD, neto de los descuentos de 19,213 USD y 155,231 USD, neto de los descuentos de 23,915 USD, hasta el 30 de septiembre de 2020 y 31 de diciembre de 2019, respectivamente 139,516 131,316 Déficit de los accionistas: Acciones preferentes, valor nominal por acción de 0.0001 USD. Se autorizaron 99,820 acciones (excluyendo 180 acciones de Acciones preferentes de la Serie A); no se ha designado ninguna otra serie — — Acciones ordinarias, valor nominal de 0.0001 USD. 1,000,000 acciones autorizadas; 76,207 acciones emitidas y en circulación y 76,503 hasta el 30 de septiembre de 2020 y 31 de diciembre de 2019, respectivamente. 8 7 Capital adicional pagado 105,587 93,484 Otra pérdida global acumulada (1320 ) (1429 ) Déficit acumulado (305,334 ) (314,655 ) Déficit total de los accionistas (201,059 ) (222,593 ) Pasivos totales, acciones preferentes reembolsables y déficit de accionistas $ 220,312 $ 201,220

RIMINI STREET, INC. Declaraciones de operaciones consolidadas condensadas no auditadas (En miles, excepto por cantidades de acciones) Tres meses finalizados Terminados nueve meses 30 de septiembre, 30 de septiembre, 2020 2019 2020 2019 Ingresos $ 82,518 $ 69,182 $ 238,952 $ 204,924 Costo de los ingresos 31,991 25,915 92,627 74,786 Beneficio bruto 50,527 43,267 146,325 130,138 Gastos operativos: Ventas y mercadotecnia 29,195 26,756 84,443 77,610 General y administrativo 13,025 11,041 38,159 34,659 Costos de litigio y recuperaciones relacionadas: Honorarios profesionales y otros costos de litigio 3773 3642 9247 6127 Devoluciones de apelaciones por litigio — — — (12,775 ) Costos y recuperaciones de seguros, netos — (339 ) 1062 4000 Costos de litigio y recuperaciones relacionadas, neto 3773 3303 10,309 (2648 ) Gastos operativos totales 45,993 41,100 132,911 109,621 Ingresos operativos 4534 2167 13,414 20,517 Ingresos no operativos y (gastos): Gastos por intereses (10 ) (27 ) (35 ) (375 ) Otros ingresos (gastos), netos 54 (329 ) (731 ) (629 ) Ingresos antes de impuestos sobre la renta 4578 1811 12,648 19,513 Gastos de impuesto sobre la renta (1272 ) (451 ) (3327 ) (1777 ) Ingresos netos $ 3306 $ 1360 $ 9321 $ 17,736 Pérdida neta atribuible a accionistas comunes $ (3439 ) $ (5159 ) $ (10,743 ) $ (1133 ) Pérdida neta por acción atribuible a accionistas comunes: Básico y diluido $ (0.05 ) $ (0.08 ) $ (0.15 ) $ (0.02 ) Número medio ponderado de acciones ordinarias en circulación: Básico y diluido 72,377 66,696 69,521 65,625

RIMINI STREET, INC. Conciliaciones de GAAP a sin GAAP (En miles) Tres meses finalizados Terminados nueve meses 30 de septiembre, 30 de septiembre, 2020 2019 2020 2019 Conciliación de ingresos operativos sin GAAP: Ingresos operativos $ 4534 $ 2167 $ 13,414 $ 20,517 Ajustes sin GAAP: Costos de litigio y recuperaciones relacionadas, neto 3773 3303 10,309 (2648 ) Gastos de compensación basados en acciones 2189 1621 5425 3829 Ingresos operativos sin GAAP $ 10,496 $ 7091 $ 29,148 $ 21,698 Conciliación de ingresos netos sin GAAP: Ingresos netos $ 3306 $ 1360 $ 9321 $ 17,736 Ajustes sin GAAP: Costos de litigio y recuperaciones relacionadas, neto 3773 3303 10,309 (2648 ) Interés posterior a la sentencia en la adjudicación de litigios — — — (212 ) Gastos de compensación basados en acciones 2189 1621 5425 3829 Ingresos netos sin GAAP $ 9268 $ 6284 $ 25,055 $ 18,705 Conciliación EBITDA ajustada sin GAAP: Ingresos netos $ 3306 $ 1360 $ 9321 $ 17,736 Ajustes sin GAAP: Gastos por intereses 10 27 35 375 Gastos de impuesto sobre la renta 1272 451 3327 1777 Gastos de depreciación y amortización 434 496 1321 1462 EBITDA 5022 2334 14,004 21,350 Ajustes sin GAAP: Costos de litigio y recuperaciones relacionadas, neto 3773 3303 10,309 (2648 ) Interés posterior a la sentencia en la adjudicación de litigios — — — (212 ) Gastos de compensación basados en acciones 2189 1621 5425 3829 EBITDA ajustado $ 10,984 $ 7258 $ 29,738 $ 22,319 Facturaciones calculadas: Ingresos $ 82,518 $ 69,182 $ 238,952 $ 204,924 Ingresos diferidos, corrientes y no corrientes, al final del periodo 204,297 186,925 204,297 186,925 Ingresos diferidos, corrientes y no corrientes, al inicio del periodo 218,506 204,845 235,498 196,706 Cambio en los ingresos diferidos (14,209 ) (17,920 ) (31,201 ) (9781 ) Facturaciones calculadas $ 68,309 $ 51,262 $ 207,751 $ 195,143

Acerca de las medidas financieras sin GAAP y ciertas métricas clave

Para proporcionar a los inversionistas y a otras personas información adicional sobre los resultados de Rimini Street, hemos revelado las siguientes medidas financieras sin GAAP y ciertas métricas clave. A continuación hemos descrito los clientes activos, los ingresos recurrentes anuales y la tasa de retención de ingresos, cada uno de los cuales es un indicador operativo clave para nuestro negocio. Además, hemos revelado las siguientes medidas financieras sin GAAP: ingresos operativos sin GAAP, ingresos netos sin GAAP, EBITDA, EBITDA ajustado y Facturación calculada. Rimini Street ha proporcionado en las tablas anteriores una conciliación de cada medida financiera sin GAAP utilizada en esta publicación de ganancias con la medida financiera GAAP más directamente comparable. Debido a una reserva de valoración para nuestros activos por impuestos diferidos, no hubo efectos fiscales asociados con ninguno de nuestros ajustes sin GAAP. Estas medidas financieras sin GAAP también se describen a continuación.

El objetivo principal de utilizar medidas sin GAAP es proporcionar información complementaria que la dirección considere que puede resultar útil para los inversionistas y permitir a los inversionistas evaluar nuestros resultados del mismo modo que lo hace la gerencia. También presentamos las medidas financieras sin GAAP porque creemos que ayudan a los inversionistas a comparar nuestro rendimiento en los periodos de reporte de forma coherente, así como a comparar nuestros resultados con los resultados de otras empresas, excluyendo elementos que no creemos que sean indicativos de nuestro rendimiento operativo básico.

Contacts

Contacto de Relaciones con inversionistas

Dean Pohl



Rimini Street, Inc.



+1 925 523-7636



dpohl@riministreet.com

Contacto con Relaciones con los medios

Michelle McGlocklin



Rimini Street, Inc.



+1 925 523-8414



mmcglocklin@riministreet.com

Read full story here