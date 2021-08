Rimini Street anuncia los resultados financieros del segundo trimestre fiscal de 2021

Ingresos trimestrales de 91.6 millones de USD, un aumento del 16.9 % interanual

Margen bruto del 62.2 %, en comparación del 61.2 % interanual

Facturación trimestral de 107.3 millones de USD, un aumento del 44.4 % interanual

2645 clientes activos hasta el 30 de junio de 2021, un aumento del 22.5 % interanual

LAS VEGAS–(BUSINESS WIRE)–Rimini Street, Inc. (Nasdaq: RMNI), un proveedor global de productos y servicios de software empresarial, el proveedor líder de soporte externo para productos de software Oracle y SAP, y un socio de Salesforce anunció hoy los resultados del segundo trimestre que finalizó el 30 de junio de 2021.





“ En el segundo trimestre, seguimos posicionados para lograr nuestro plan de crecimiento estratégico de obtener mil millones de dólares en ingresos anuales para 2026. Alcanzamos ingresos récord de 91.6 millones de dólares, 16.9 % más que en el mismo periodo del año pasado y por encima del máximo de nuestro rango de orientación. También cerramos el trimestre con fuerte crecimiento de la facturación interanual del 44.4 %, un margen bruto superior al 62 % y un conteo de clientes activos que creció 22.5 %”, declaró Seth A. Ravin, cofundador de Rimini Street, director ejecutivo y presidente de la junta. “ Además, nuestra tasa de retención de ingresos creció hasta el 94 %, las ventas cruzadas siguieron creciendo como porcentaje de las facturas y conseguimos un crecimiento de las facturas año tras año en las tres regiones de EE. UU.”.

“ Para el segundo trimestre, generamos un flujo de efectivo de 22.7 millones de USD y terminamos con más de 110 millones en efectivo”, declaró Michael L. Perica, director financiero de Rimini Street. “ Durante el trimestre, también completamos una recompra de acciones preferentes de la Serie A de 60 millones de dólares. Con posterioridad al segundo trimestre, el 20 de julio de 2021, redimimos y retiramos el resto de las Acciones preferentes de la Serie A, con una transacción financiada por financiación bancaria comercial de 90 millones de USD a un tipo de interés de LIBOR + 1.75 % a 2.50 % en un préstamo a cinco años. Por consiguiente, los costos de financiación anuales se han reducido en 24 millones de dólares en comparación con el año fiscal 2020. “Hoy estamos emitiendo una guía para los ingresos del tercer trimestre que finaliza el 30 de septiembre de 2021, mantenemos la guía para todo el año 2021 y reafirmamos nuestro compromiso continuo con los objetivos a largo plazo de mejorar el flujo de caja libre y aumentar la rentabilidad de los GAAP”.

Aspectos financieros destacados del segundo trimestre de 2021

Los ingresos fueron de 91.6 millones de USD en el segundo trimestre de 2021, un aumento del 16.9 % en comparación con los 78.4 millones de USD del mismo periodo el año pasado.

El ingreso anual recurrente fue de 362.1 millones de USD para el segundo trimestre de 2021, un aumento del 16.4 % en comparación con los 311.2 millones de USD del mismo período el año pasado.

Los clientes activos hasta el 30 de junio de 2021 fueron 2645, un aumento del 22.5 % en comparación con los 2159 clientes activos a 30 de junio de 2020.

La tasa de retención de ingresos fue del 94 % tanto para el periodo de 12 meses anteriores finalizado el 30 de junio de 2021, y 92 % para el periodo comparable finalizado el 30 de junio de 2020.

El margen bruto fue del 62.2 % para el segundo trimestre de 2021, en comparación con el 61.2 % del mismo periodo el año pasado.

El ingreso operativo fue de 4.6 millones de USD en el segundo trimestre de 2021, en comparación con los 5.1 millones de USD del mismo periodo el año pasado.

Los ingresos operativos sin GAAP fueron de 9.8 millones de USD en el segundo trimestre de 2021, en comparación con los 9.7 millones de USD del mismo periodo el año pasado.

Las pérdidas netas fueron de 6.8 millones de USD en el segundo trimestre de 2021, en comparación con los ingresos netos de 2.9 millones de USD del mismo periodo el año pasado.

Los ingresos netos sin GAAP fueron de 8.4 millones de USD en el segundo trimestre de 2021, en comparación con los 8.1 millones de USD del mismo periodo el año pasado.

El EBITDA ajustado para el segundo trimestre de 2021 fue de 9.9 millones de USD en comparación con los 9.6 millones de USD del mismo periodo el año pasado.

El resultado neto básico y diluido (pérdida) por acción atribuible a accionistas comunes fue una pérdida neta por acción de 0.06 USD para el segundo trimestre de 2021 en comparación con una pérdida neta de 0.06 USD para el mismo periodo el año pasado.

La cantidad de empleados hasta el 30 de junio de 2021 fue de 1556, un aumento año tras año del 15.9 %.

El 16 de abril de 2021, se completó la recompra de 60 millones de dólares de valor nominal de las acciones preferentes de la Serie A, más un reembolso de aproximadamente 2.3 millones de dólares.

Las conciliaciones de las medidas financieras sin GAAP proporcionadas en este comunicado de prensa con sus medidas financieras GAAP más directamente comparables se proporcionan en las tablas financieras incluidas al final de este comunicado de prensa. La explicación de estas medidas, por qué creemos que son significativas y cómo se calculan también se incluye en el encabezado “ Acerca de las medidas financieras sin GAAP y Ciertas métricas clave”.

Aspectos destacados de la empresa del segundo trimestre de 2021

Se anunció que el distribuidor de productos químicos brasileño líder quantiQ , cambió a Rimini Street Support en su implementación de SAP S/4HANA, y ahorró aproximadamente 75 % en costos de soporte anuales totales, lo que permitió a la organización invertir en automatización inteligente y capacidades RFID para impulsar su negocio y mantener su ventaja competitiva.

, cambió a Rimini Street Support en su implementación de SAP S/4HANA, y ahorró aproximadamente 75 % en costos de soporte anuales totales, lo que permitió a la organización invertir en automatización inteligente y capacidades RFID para impulsar su negocio y mantener su ventaja competitiva. Se anunció que la Asociación Internacional de Transporte Aéreo ( IATA ) de Montreal, Canadá, cambió a Rimini Street en servicios integrados de soporte y gestión de aplicaciones para sus aplicaciones SAP, lo que permitió a la organización mejorar la productividad y liberar recursos para centrarse en la recuperación y expansión de la pandemia.

) de Montreal, Canadá, cambió a Rimini Street en servicios integrados de soporte y gestión de aplicaciones para sus aplicaciones SAP, lo que permitió a la organización mejorar la productividad y liberar recursos para centrarse en la recuperación y expansión de la pandemia. Se ha ascendido y nombrado a Emmanuelle Hose vicepresidenta de grupo y directora general de teatro para Europa, Oriente Medio y África, y a Daniel Benad vicepresidente de grupo y director general regional para Australia, Nueva Zelanda y el Pacífico Sur, para apoyar y capitalizar la creciente demanda de soluciones de apoyo de terceros de Rimini Street en estas respectivas regiones.

vicepresidenta de grupo y directora general de teatro para Europa, Oriente Medio y África, y a vicepresidente de grupo y director general regional para Australia, Nueva Zelanda y el Pacífico Sur, para apoyar y capitalizar la creciente demanda de soluciones de apoyo de terceros de Rimini Street en estas respectivas regiones. Se cerraron casi 10 000 casos de soporte y se proporcionaron más de 15 000 actualizaciones fiscales, legales y normativas para 35 países. Se logró una calificación media récord de satisfacción del cliente en la prestación de soporte de la empresa de 4.9 de 5.0 (donde 5.0 es “excelente”).

Se anunciaron los resultados de un informe global de encuesta de CFO , que revela que los CFO y los líderes financieros priorizan las inversiones en transformación digital y desean reducir el gasto en inversiones de TI no esenciales, incluidos los principales proyectos de reimplementación y migración de ERP que carecen de valor claro y un sólido ROI.

, que revela que los CFO y los líderes financieros priorizan las inversiones en transformación digital y desean reducir el gasto en inversiones de TI no esenciales, incluidos los principales proyectos de reimplementación y migración de ERP que carecen de valor claro y un sólido ROI. Galardonado con cuatro premios Stevie American Business Awards, que incluyen un premio de oro por la innovadora plataforma de IA de la empresa por ofrecer excelencia en el servicio al cliente, así como premios por la Empresa del año, el Programa de Responsabilidad social corporativa del año y el Equipo de Servicio al cliente del año.

Rimini Street UK es reconocido entre los 10 primeros en la lista “ Best Workplaces™ ” del Reino Unido de 2021, con una clasificación favorable para el programa de responsabilidad social corporativa, seguridad laboral y compromiso de los empleados de la Empresa.

” del Reino Unido de 2021, con una clasificación favorable para el programa de responsabilidad social corporativa, seguridad laboral y compromiso de los empleados de la Empresa. Se anunció que las operaciones de Rimini Street en la India se han ganado la designación de una empresa Great Place to Work-Certified™ basada en la cultura de alta confianza de la empresa, los programas de compromiso de los empleados, la capacitación y el desarrollo profesional, y un entorno de trabajo positivo para todos.

basada en la cultura de alta confianza de la empresa, los programas de compromiso de los empleados, la capacitación y el desarrollo profesional, y un entorno de trabajo positivo para todos. Se presentó en 11 conferencias de CIO, IT y líderes financieros de todo el mundo, incluidas la conferencia de CFO y líderes financieros de Gartner, el simposio de MIT CIO y CIO Connect.

Ha apoyado a más de 30 organizaciones benéficas de todo el mundo a través de los programas de donaciones de Rimini Street Foundation.

Acontecimientos posteriores

El 20 de julio de 2021, la Empresa completó la recompra de 87.8 millones de USD de valor nominal de las acciones preferentes de la Serie A, más dividendos pagaderos de aproximadamente 0.6 millones de USD, con lo que se canjearon las acciones preferentes de la Serie A en su totalidad. La transacción se financió con una financiación bancaria comercial de 90 millones de dólares por parte de los prestamistas Capital One y Fifth Third Bank a un tipo de LIBOR + 1.75 % a 2.50 % en un préstamo a cinco años.

Guía de ingresos de 2021

La empresa proporciona una previsión de ingresos para el tercer trimestre de 2021 que se situará en el rango de 93.5 millones a 95.5 millones de USD. La empresa mantiene una previsión de ingresos anuales de entre 370 y 380 millones de USD.

Información de llamada de conferencia y transmisiones web

El 4 de agosto de 2021, Rimini Street realizará una conferencia telefónica y una transmisión web para analizar los resultados del segundo trimestre de 2021 y comentarios sobre el rendimiento del tercer trimestre de 2021 hasta la fecha, a las 5:00 p. m., hora del este/2:00 p. m., hora del Pacífico. Habrá una transmisión web en vivo del evento disponible en el sitio de Relaciones con los inversionistas de Rimini Street en https://investors.riministreet.com/news-events/events. Los participantes pueden acceder a la llamada de conferencia llamando al (800) 773-2954 en EE. UU. y Canadá e ingresar el código 50194141. Estará disponible una repetición de la retransmisión por Internet durante un mínimo de 90 días después del evento.

Uso de medidas financieras sin GAAP por parte de la empresa

Este comunicado de prensa contiene ciertas “medidas financieras sin GAAP”. Las medidas financieras sin GAAP no se basan en un conjunto completo de normas o principios contables. Esta información sin GAAP complementa y no pretende representar una medida del rendimiento de acuerdo con las divulgaciones requeridas por los principios contables generalmente aceptados de EE. UU., o GAAP. Las medidas financieras sin GAAP deben considerarse como adicionales, y no como sustituto o superior a, las medidas financieras determinadas de acuerdo con GAAP. En las tablas financieras incluidas en este comunicado de prensa se incluye una conciliación de los resultados GAAP con los resultados sin GAAP. Se presenta bajo el encabezado “ Acerca de medidas financieras sin GAAP y Ciertas métricas clave” es una descripción y explicación de nuestras medidas financieras sin GAAP.

Acerca de Rimini Street, Inc.

Rimini Street, Inc. (Nasdaq: RMNI), una empresa Russell 2000®, es un proveedor global de productos y servicios de software empresarial, el proveedor líder de soporte externo para productos de software Oracle y SAP, y un socio de Salesforce. La empresa ofrece servicios de soporte y gestión de aplicaciones integrados, de primer nivel y gran capacidad de respuesta que permiten a los licenciatarios de software empresarial ahorrar costos significativos, liberar recursos para la innovación y lograr mejores resultados comerciales. Hasta la fecha, más de 4200 organizaciones de Fortune 500, Fortune Global 100, empresas medianas y del sector público y otras organizaciones de una amplia gama de sectores han confiado en Rimini Street como su proveedor de servicios y productos de software empresarial de aplicaciones de confianza. Para obtener más información, ingrese a http://www.riministreet.com, siga a @riministreet a través de su cuenta de Twitter y encuentre a Rimini Street en Facebook y LinkedIn. (IR-RMNI)

Declaraciones a futuro

Ciertas declaraciones incluidas en este comunicado de prensa no son hechos históricos, sino declaraciones a futuro para los propósitos de las disposiciones de puerto seguro de la Ley de Reforma de Litigios de Valores Privados (Private Securities Litigation Reform Act) de 1995. Las declaraciones a futuro generalmente van acompañadas de palabras como “puede”, “debería”, “podría”, “planea”, “prevé”, “anticipa”, “cree”, “considera”, “predice”, “supone”, “parece”, “busca”, “continúa”, “creerá”, “podrá”, “espera”, “planifica” u otras palabras, frases o expresiones similares. Estas declaraciones a futuro incluyen, entre otras, declaraciones sobre nuestras expectativas de eventos y oportunidades futuros, expansión global y otras iniciativas de crecimiento, y nuestras inversiones en dichas iniciativas. Estas declaraciones se basan en diversas suposiciones y en las expectativas actuales de la dirección, y no son predicciones del rendimiento real ni son declaraciones de hechos históricos. Estas declaraciones están sujetas a una serie de riesgos e incertidumbres con respecto a los negocios de Rimini Street, y los resultados reales pueden diferir materialmente. Entre estos riesgos e incertidumbres se incluyen, entre otros, el impacto de las obligaciones y acuerdos financieros de nuestra línea de crédito actual y los acuerdos de operación en nuestro negocio y el riesgo de la tasa de interés relacionada, la duración y el impacto operativo y financiero de la pandemia del COVID-19 en nuestros negocios y el impacto económico relacionado, así como las medidas tomadas por las autoridades gubernamentales, los clientes u otros en respuesta a la pandemia del COVID-19; los sucesos catastróficos que interrumpan nuestros negocios o los de sus clientes actuales y futuros, los cambios en el entorno comercial en el que opera Rimini Street, incluida la inflación y las tasas de interés, y las condiciones financieras, económicas, regulatorias y políticas generales que afectan a la industria en la que opera Rimini Street; los desarrollos adversos en litigios pendientes o en investigaciones del gobierno o cualquier nuevo litigio; nuestra capacidad y necesidad de recaudar capital adicional o financiamiento de deuda en términos favorables y nuestra capacidad de generar flujos de caja a partir de sus operaciones para ayudar a financiar una mayor inversión en nuestras iniciativas de crecimiento; la suficiencia de efectivo y equivalentes de efectivo incluida bajo nuestra nueva línea de crédito; nuestra capacidad de mantener un sistema eficaz de control interno sobre los informes financieros, y nuestra capacidad para remediar las debilidades materiales identificadas en nuestros controles internos, incluso en relación con el tratamiento contable de nuestros certificados; los cambios en impuestos, leyes y regulaciones; la actividad de precios y productos competitivos; las dificultades que supone una gestión rentable del crecimiento; la adopción por parte de los clientes de productos y servicios introducidos recientemente, incluidos sus Servicios de gestión de aplicaciones (Application Management Services, AMS), las soluciones de Seguridad avanzada de datos (Advanced Database Security) y los servicios para los productos de Sales Cloud y Service Cloud de Salesforce, junto con otros productos y servicios que Rimini Street planea introducir en un futuro próximo; la pérdida de uno o más miembros del equipo de gerencia de Rimini Street; la incertidumbre sobre el valor a largo plazo de los valores de capital de Rimini Street; y todos los riesgos adicionales analizados en la sección “Factores de riesgo” del Reporte trimestral en el Formulario 10-Q de Rimini Street presentado el 4 de agosto de 2021 y actualizado periódicamente mediante los futuros reportes anuales en el Formulario 10-K de Rimini Street, los reportes trimestrales en el Formulario 10-Q, los reportes actuales en el Formulario 8-K y otros documentos de Rimini Street ante la Comisión de Bolsa y Valores. Además, las declaraciones a futuro detallan las expectativas, los planes o los pronósticos de Rimini Street de eventos futuros y puntos de vista a la fecha de este comunicado de prensa. Rimini Street anticipa que los eventos y desarrollos posteriores producirán un cambio en las evaluaciones de Rimini Street. Sin embargo, a pesar de que con el tiempo Rimini Street puede optar por actualizar estas declaraciones a futuro, Rimini Street renuncia específicamente a cualquier obligación de hacerlo, excepto cuando lo requiera la ley. Estas declaraciones a futuro no deben ser consideradas como la representación de las evaluaciones de Rimini Street al referirse a este comunicado de prensa en una fecha posterior a la de su publicación.

© 2021 Rimini Street, Inc. Todos los derechos reservados. “Rimini Street” es una marca comercial registrada de Rimini Street, Inc. en los Estados Unidos y otros países, y Rimini Street, el logotipo de Rimini Street y sus combinaciones, y otras marcas que contengan el símbolo TM son marcas comerciales registradas de Rimini Street, Inc. Todas las marcas comerciales adicionales continúan siendo propiedad de sus respectivos dueños y, a menos que se especifique lo contrario, Rimini Street no declara ninguna afiliación, respaldo o asociación con el titular de dichas marcas comerciales u otras compañías mencionadas en este documento.

RIMINI STREET, INC. Balances generales consolidados condensados no auditados (En miles, excepto por cantidades de acciones) ACTIVOS 30 de junio de

2021 31 de diciembre,



2020 Activos actuales: Efectivo y equivalentes de efectivo $ 110 387 $ 87 575 Efectivo restringido 334 334 Cuentas por cobrar, netas de la asignación de 960 USD y 723 USD, respectivamente 85 665 117 937 Costos de contrato diferidos, actuales 14 722 13 918 Gastos prepagados y otros 15 593 13 456 Total de activos corrientes 226 701 233 220 Activos a largo plazo: Propiedad y equipo, neto de depreciación acumulada y amortización de 12 123 USD y 10 985 USD, respectivamente 4465 4820 Activos de derecho de uso de arrendamiento operativo 15 772 17 521 Costos de contrato diferidos, no corrientes 21 839 21 027 Depósitos y otros 1717 1476 Impuestos sobre la renta diferidos, netos 1630 1871 Activos totales $ 272 124 $ 279 935 PASIVOS, ACCIONES PREFERENCIALES REEMBOLSABLES Y DÉFICIT DE LOS ACCIONISTAS Pasivos corrientes: Cuentas por pagar $ 4427 $ 3241 Compensación, beneficios y comisiones acumulados 38 650 38 026 Otros pasivos devengados 15 926 21 154 Pasivos de arrendamiento operativo, corrientes 4055 3940 Ingresos diferidos, corriente 229 768 228 967 Total de pasivos corrientes 292 826 295 328 Pasivos a largo plazo: Ingresos diferidos, no corrientes 35 870 27 966 Pasivos de arrendamiento operativo, no corrientes 14 495 15 993 Dividendos PIK acumulados pagaderos 647 1193 Responsabilidad por certificados amortizables 3092 2122 Otros pasivos a largo plazo 2288 2539 Pasivos totales 349 218 345 141 Acciones preferentes de la Serie A canjeables: 180 acciones autorizadas; 87 acciones emitidas y en circulación y 155 hasta el 30 de junio de 2021 y el 31 diciembre de 2020, respectivamente. Preferencia de liquidación de 87 155 USD, neto de los descuentos de 8020 USD y 154 911 USD, neto de los descuentos de 17 057 USD, hasta el 30 de junio de 2021 y el 31 de diciembre de 2020, respectivamente 79 135 137 854 Déficit de los accionistas: Acciones preferentes, valor nominal por acción de 0.0001 USD. 99,820 acciones autorizadas (excluyendo 180 acciones preferentes de la Serie A); no se ha designado ninguna otra serie — — Acciones ordinarias, valor nominal de 0.0001 USD. 1 000 000 acciones autorizadas; 85 704 acciones emitidas y en circulación y 76 406 hasta el 30 de junio de 2021 y el 31 de diciembre de 2020, respectivamente 9 8 Capital adicional pagado 143 801 98 258 Otra pérdida global acumulada (2262 ) (318 ) Déficit acumulado (297 777 ) (301 008 ) Déficit total de los accionistas (156 229 ) (203 060 ) Pasivos totales, acciones preferentes reembolsables y déficit de accionistas $ 272 124 $ 279 935

RIMINI STREET, INC. Declaraciones de operaciones consolidadas condensadas no auditadas (En miles, excepto por cantidades de acciones) Tres meses finalizados Seis meses finalizados 30 de junio 30 de junio 2021 2020 2021 2020 Ingresos $ 91 614 $ 78 402 $ 179 509 $ 156 434 Costo de los ingresos 34 595 30 437 68 431 60 636 Beneficio bruto 57 019 47 965 111 078 95 798 Gastos operativos: Ventas y mercadotecnia 33 157 26 836 63 540 55 248 General y administrativo 16 494 13 133 33 097 25 134 Cargo por deterioro relacionado con activos de derecho de uso operativos — — 393 — Costos de litigio y recuperaciones relacionadas: Honorarios profesionales y otros costos de litigio 2786 2722 7549 5474 Costos y recuperaciones de seguros, netos — 141 — 1062 Costos de litigio y recuperaciones relacionadas, neto 2786 2863 7549 6536 Gastos operativos totales 52 437 42 832 104 579 86 918 Ingresos operativos 4582 5133 6499 8880 Ingresos no operativos y (gastos): Gastos por intereses (38 ) (12 ) (85 ) (25 ) Ganancia (pérdida) por cambio en el valor razonable de los certificados amortizables 3698 (546 ) (970 ) (546 ) Otros ingresos (gastos), netos (496 ) (567 ) 276 (785 ) Ingresos antes de impuestos sobre la renta 7746 4008 5720 7524 Gastos de impuesto sobre la renta (939 ) (1084 ) (2489 ) (2055 ) Ingresos netos $ 6807 $ 2924 $ 3231 $ 5469 Pérdida neta atribuible a accionistas comunes $ (4846 ) $ (3763 ) $ (14 691 ) $ (7848 ) Pérdida neta por acción atribuible a accionistas comunes: Básico y diluido $ (0.06 ) $ (0.06 ) $ (0.18 ) $ (0.12 ) Número medio ponderado de acciones ordinarias en circulación: Básico y diluido 85 343 68 290 82 056 68 076

RIMINI STREET, INC. Conciliaciones de GAAP a sin GAAP (En miles) Tres meses finalizados Seis meses finalizados 30 de junio 30 de junio 2021 2020 2021 2020 Conciliación de ingresos operativos sin GAAP: Ingresos operativos $ 4582 $ 5133 $ 6499 $ 8880 Ajustes sin GAAP: Costos de litigio y recuperaciones relacionadas, neto 2786 2863 7549 6536 Gastos de compensación basados en acciones 2478 1726 4711 3236 Cargo por deterioro relacionado con activos de derecho de uso operativos — — 393 — Ingresos operativos sin GAAP $ 9846 $ 9722 $ 19 152 $ 18 652 Conciliación de ingresos netos sin GAAP: Ingresos netos $ 6807 $ 2924 $ 3231 $ 5469 Ajustes sin GAAP: Costos de litigio y recuperaciones relacionadas, neto 2786 2863 7549 6536 Ganancia (pérdida) por cambio en el valor razonable de los certificados amortizables (3698 ) 546 970 546 Gastos de compensación basados en acciones 2478 1726 4711 3236 Cargo por deterioro relacionado con activos de derecho de uso operativos — — 393 — Ingresos netos sin GAAP $ 8373 $ 8059 $ 16 854 $ 15 787 Conciliación EBITDA ajustada sin GAAP: Ingresos netos $ 6807 $ 2924 $ 3231 $ 5469 Ajustes sin GAAP: Gastos por intereses 38 12 85 25 Gastos de impuesto sobre la renta 939 1084 2489 2055 Gastos de depreciación y amortización 590 438 1174 886 EBITDA 8374 4458 6979 8435 Ajustes sin GAAP: Costos de litigio y recuperaciones relacionadas, neto 2786 2863 7549 6536 Ganancia (pérdida) por cambio en el valor razonable de los certificados amortizables (3698 ) 546 970 546 Gastos de compensación basados en acciones 2478 1726 4711 3236 Cargo por deterioro relacionado con activos de derecho de uso operativos — — 393 — EBITDA ajustado $ 9940 $ 9593 $ 20 602 $ 18 753 Facturaciones: Ingresos $ 91 614 $ 78 402 $ 179 509 $ 156 434 Ingresos diferidos, corrientes y no corrientes, al final del periodo 265 638 218 506 265 638 218 506 Ingresos diferidos, corrientes y no corrientes, al inicio del periodo 249 997 222 654 256 933 235 498 Cambio en los ingresos diferidos 15 641 (4148 ) 8705 (16 992 ) Facturaciones $ 107 255 $ 74 254 $ 188 214 $ 139 442

