Rimini Street anuncia los resultados financieros del cuarto trimestre fiscal y los resultados financieros anuales de 2021

Ingresos trimestrales de 99.3 millones de USD, un aumento del 13.0 % interanual

Ingresos del año fiscal de 374.4 millones de USD, un aumento del 14.6 % año tras año

Margen bruto del año fiscal del 63.6 % en comparación con el año anterior del 61.4 %

El flujo de caja operativo del año fiscal fue de 66.9 millones de USD, un 59.0 % más que en el mismo periodo del año anterior

2849 clientes activos hasta el 31 de diciembre de 2021, un aumento del 14.6 % año tras año

LAS VEGAS–(BUSINESS WIRE)–Rimini Street, Inc. (Nasdaq: RMNI), un proveedor global de productos y servicios de software empresarial, el proveedor líder de soporte externo para productos de software Oracle y SAP, y un socio de Salesforce anunció hoy los resultados del cuarto trimestre y del año fiscal finalizado el 31 de diciembre de 2021.





“ Para el cuarto trimestre y todo el año 2021, hemos logrado una combinación única de ingresos récord que supera nuestras previsiones, expansión de margen, sólida retención de ingresos y generación de flujo de caja”, declaró Seth A. Ravin, cofundador de Rimini Street, director ejecutivo y presidente de la junta. “ Continuamos viendo una gran oportunidad para la creciente cartera de soluciones de soporte de software empresarial de Rimini Street y continuamos construyendo y madurando nuestra capacidad de lanzamiento al mercado para lanzar, vender y entregar nuestra cartera completa de soluciones a clientes nuevos y existentes a nivel global”.

“ Generamos otro trimestre consecutivo de ingresos netos, reforzamos aún más el balance con un récord de efectivo de 119.6 millones de USD a finales de 2021 y hoy anunciamos un plan de recompra de acciones comunes de hasta 15 millones de USD”, declaró Michael L. Perica, director financiero de Rimini Street. “ Además, durante todo el año, logramos unos ingresos netos récord, EBITDA ajustado, flujo de caja operativo y generación de efectivo. También estamos emitiendo una guía para los ingresos del primer trimestre y para todo el año 2022 y reafirmando nuestro compromiso continuo con los objetivos a largo plazo de mejorar el flujo de caja libre y aumentar las ganancias por acción”.

Aspectos financieros destacados del cuarto trimestre de 2021

Los ingresos fueron de 99.3 millones de USD en el cuarto trimestre de 2021, un aumento del 13.0 % en comparación con los 87.8 millones de USD del mismo periodo del año pasado.

El ingreso anual recurrente fue de 393 millones de USD para el cuarto trimestre de 2021, un aumento del 12.6 % en comparación con los 349 millones de USD del mismo periodo del año pasado.

Los clientes activos hasta el 31 de diciembre de 2021 fueron 2849, un aumento del 14.6 % en comparación con los 2487 clientes activos al 31 de diciembre de 2020.

La tasa de retención de ingresos fue del 92 % tanto para el periodo de 12 meses anteriores finalizado el 31 de diciembre de 2021, como para el periodo comparable finalizado el 31 de diciembre de 2020.

El margen bruto fue del 65.1 % para el cuarto trimestre de 2021, en comparación con el 61.8 % del mismo periodo del año pasado.

El ingreso operativo fue de 12.7 millones de USD en el cuarto trimestre de 2021, en comparación con los 4.5 millones de USD del mismo periodo del año pasado.

Los ingresos operativos sin GAAP fueron de 19.4 millones de USD en el cuarto trimestre de 2021, en comparación con los 11.9 millones de USD del mismo periodo del año pasado.

Los ingresos netos fueron de 70.1 millones de USD en el cuarto trimestre de 2021, en comparación con los ingresos netos de 2.5 millones de USD del mismo periodo el año pasado.

Los ingresos netos sin GAAP fueron de 77.8 millones de USD en el cuarto trimestre de 2021, en comparación con los 11.1 millones de USD del mismo periodo del año pasado.

El EBITDA ajustado para el cuarto trimestre de 2021 fue de 19.3 millones de USD en comparación con los 12.9 millones de USD del mismo periodo del año pasado.

Las ganancias básicas y diluidas por acción atribuibles a accionistas comunes fue de 0.81 USD y 0.77 USD, respectivamente para el cuarto trimestre de 2021 en comparación con una pérdida neta básica y diluida por acción de (0.06 USD) para el mismo período del año pasado.

La cantidad de empleados hasta el 31 de diciembre de 2021 fue de 1666, un aumento año tras año del 16.9 %.

Aspectos financieros destacados del año 2021 completo

Los ingresos fueron de 374.4 millones de USD en 2021, un aumento del 14.6 % en comparación con los 326.8 millones de USD en 2020.

El margen bruto fue del 63.6 % para 2021 en comparación con el 61.4 % para 2020.

El ingreso operativo fue de 26.8 millones de USD en 2021, en comparación con los 17.9 millones de USD de 2020.

El ingreso operativo sin GAAP fue de 55.0 millones de USD en 2021, en comparación con los 41.1 millones de USD de 2020.

El ingreso neto fue de 75.2 millones de USD en 2021, en comparación con el ingreso neto de 11.6 millones de USD de 2020.

Las ganancias básicas y diluidas por acción atribuibles a accionistas comunes fue de 0.54 USD y 0.51 USD por acción, respectivamente para 2021 en comparación con una pérdida neta básica y diluida por acción de (0.21 USD) por acción para 2020.

Los ingresos netos sin GAAP fueron de 107.6 millones de USD en 2021, en comparación con los 36.2 millones de USD en 2020.

El EBITDA ajustado fue de 55.8 millones de USD en 2021, en comparación con los 42.6 millones de USD de 2020.

Las conciliaciones de las medidas financieras sin GAAP proporcionadas en este comunicado de prensa con sus medidas financieras GAAP más directamente comparables se proporcionan en las tablas financieras incluidas al final de este comunicado de prensa. La explicación de estas medidas, por qué creemos que son significativas y cómo se calculan también se incluye en el encabezado “ Acerca de las medidas financieras sin GAAP y ciertas métricas clave”.

Aspectos destacados de la empresa del cuarto trimestre de 2021

Pronóstico del negocio

La empresa está proporcionando una previsión de ingresos para el primer trimestre de 2022 de entre 95.0 y 96.0 millones de USD y una previsión de ingresos para todo el año 2022 de entre 400 y 410 millones de USD.

Información de llamada de conferencia y transmisiones web

El 2 de marzo de 2022, Rimini Street realizará una conferencia telefónica y una transmisión web para analizar los resultados del cuarto trimestre de 2021 y comentarios sobre el rendimiento del primer trimestre de 2022 hasta la fecha, a las 5:00 p. m. hora del este / 2:00 p. m. hora del Pacífico. Habrá una transmisión web en vivo del evento disponible en el sitio de Relaciones con los inversionistas de Rimini Street en https://investors.riministreet.com Los participantes pueden acceder a la llamada de conferencia llamando al (800) 708-4540 en EE. UU. y Canadá e introduciendo el código 50279188. Estará disponible una repetición de la retransmisión por Internet durante un mínimo de 90 días después del evento.

Uso de medidas financieras sin GAAP por parte de la empresa

Este comunicado de prensa contiene ciertas “medidas financieras sin GAAP”. Las medidas financieras sin GAAP no se basan en un conjunto completo de normas o principios contables. Esta información sin GAAP complementa y no pretende representar una medida del rendimiento de acuerdo con las divulgaciones requeridas por los principios contables generalmente aceptados de EE. UU., o GAAP. Las medidas financieras sin GAAP deben considerarse como adicionales, y no como sustituto o superior a, las medidas financieras determinadas de acuerdo con GAAP. En las tablas financieras incluidas en este comunicado de prensa se incluye una conciliación de los resultados GAAP con los resultados sin GAAP. Se presenta bajo el encabezado “ Acerca de medidas financieras sin GAAP y ciertas métricas clave” una descripción y explicación de nuestras medidas financieras sin GAAP.

Acerca de Rimini Street, Inc.

Rimini Street, Inc. (Nasdaq: RMNI) es un proveedor global de productos y servicios para software empresarial, el proveedor líder de soporte externo para los productos de software de Oracle y SAP, y socio de Salesforce. La empresa ofrece servicios de soporte y gestión de aplicaciones integrados, de primer nivel y gran capacidad de respuesta que permiten a los licenciatarios de software empresarial ahorrar costos significativos, liberar recursos para la innovación y lograr mejores resultados comerciales. Hasta la fecha, más de 4400 organizaciones de Fortune 500, Fortune Global 100, empresas medianas y del sector público y otras organizaciones de una amplia gama de sectores han confiado en Rimini Street como su proveedor de servicios y productos de software empresarial de aplicaciones de confianza. Para obtener más información, ingrese a http://www.riministreet.com, siga a @riministreet a través de su cuenta de Twitter y encuentre a Rimini Street en Facebook y LinkedIn. (IR-RMNI)

Declaraciones a futuro

Ciertas declaraciones incluidas en este comunicado de prensa no son hechos históricos, sino declaraciones a futuro para los propósitos de las disposiciones de puerto seguro de la Ley de Reforma de Litigios Privados sobre Valores (Private Securities Litigation Reform Act) de 1995. Las declaraciones a futuro generalmente van acompañadas de palabras como “puede”, “debería”, “podría”, “planea”, “prevé”, “anticipa”, “cree”, “considera”, “predice”, “supone”, “parece”, “busca”, “continúa”, “creerá”, “podrá”, “espera”, “planifica” u otras palabras, frases o expresiones similares. Estas declaraciones a futuro incluyen, entre otras, declaraciones sobre nuestras expectativas de eventos y oportunidades futuros, expansión global y otras iniciativas de crecimiento y nuestras inversiones en dichas iniciativas. Estas declaraciones se basan en diversas suposiciones y en las expectativas actuales de la dirección y no son predicciones del rendimiento real ni son declaraciones de hechos históricos. Estas declaraciones están sujetas a una serie de riesgos e incertidumbres con respecto a los negocios de Rimini Street y los resultados reales pueden diferir materialmente. Estos riesgos e incertidumbres incluyen: el importe y el momento de las recompras (en caso de que las haya), bajo nuestro programa de recompra de acciones y nuestra capacidad de mejorar el valor de los accionistas a través de dicho programa; el impacto de las obligaciones de servicio de deuda en curso de nuestra línea de crédito y los acuerdos financieros y operativos en nuestro negocio y el riesgo de tipos de interés relacionado, incluidas la incertidumbre de la interrupción del LIBOR y la transición a cualquier otro índice de referencia de tipos de interés; la duración y el impacto operativo y financiero en nuestro negocio de la pandemia de COVID-19 y el impacto económico relacionado, así como las medidas adoptadas por las autoridades gubernamentales, clientes u otros en respuesta a la continuación de la pandemia; eventos catastróficos que perturban nuestro negocio o el de nuestros clientes actuales y potenciales, incluidas las acciones terroristas y geopolíticas específicas para una región internacional; cambios en el entorno empresarial en el que opera Rimini Street, incluidos la inflación y los tipos de interés, y finanzas generales, económicas, condiciones políticas y reglamentarias que afectan al sector en el que opera Rimini Street; acontecimientos adversos en litigios pendientes o cualquier litigio nuevo; nuestra necesidad y capacidad de recaudar capital adicional o financiación de deuda en condiciones favorables y nuestra capacidad de generar flujos de caja de operaciones para ayudar a financiar una mayor inversión en nuestras iniciativas de crecimiento; la suficiencia de nuestro efectivo y equivalentes de efectivo para cumplir con nuestros requisitos de liquidez, incluso bajo nuestra línea de crédito; nuestra capacidad de mantener un sistema eficaz de control interno sobre los informes financieros y nuestra capacidad de remediar cualquier debilidad material identificada en nuestros controles internos; cambios en las leyes y normativas, incluidos los cambios en las leyes fiscales o los resultados desfavorables de las posiciones fiscales que asumimos, o la incapacidad por nuestra parte de establecer reservas adecuadas para eventos fiscales; actividad de precios y productos competitivos; retos de gestionar el crecimiento de forma rentable; la adopción por parte del cliente de nuestros productos y servicios recientemente introducidos, incluidas nuestras ofertas de servicios de gestión de aplicaciones (AMS), además de otros productos y servicios que esperamos introducir en el futuro; la pérdida de uno o más miembros del equipo directivo de Rimini Street; nuestra capacidad para atraer y retener personal cualificado; incertidumbre sobre el valor a largo plazo de los valores de renta variable de Rimini Street; los efectos de las tendencias estacionales en nuestros resultados de las operaciones, incluidos los ciclos de renovación de contratos para el soporte de software suministrado por el proveedor y los servicios gestionados; nuestra capacidad de evitar el acceso no autorizado a nuestros sistemas de tecnología de la información, proteger la información confidencial de nuestros empleados y clientes y cumplir con las normativas de privacidad y protección de datos; y los tratados en el apartado “Factores de riesgo” del Informe anual de Rimini Street en el Formulario 10-K, presentado el 2 de marzo de 2022, y según se actualice periódicamente en los futuros informes anuales de Rimini Street en el Formulario 10-K, informes trimestrales en el Formulario 10-Q, informes actuales en el Formulario 8-K, y otras presentaciones de Rimini Street ante la Comisión de Bolsa y Valores; entre otros. Además, las declaraciones a futuro detallan las expectativas, los planes o los pronósticos de Rimini Street de eventos futuros y puntos de vista a la fecha de este comunicado de prensa. Rimini Street prevé que los eventos y desarrollos posteriores producirán un cambio en las evaluaciones de Rimini Street. Sin embargo, a pesar de que con el tiempo, Rimini Street puede optar por actualizar estas declaraciones a futuro, Rimini Street renuncia específicamente a cualquier obligación de hacerlo, excepto cuando lo requiera la ley. No se debe confiar en que estas declaraciones a futuro representan las evaluaciones de Rimini Street en cualquier fecha posterior a la fecha de este comunicado de prensa.

© 2022 Rimini Street, Inc. Todos los derechos reservados. “Rimini Street” es una marca comercial registrada de Rimini Street, Inc. en Estados Unidos y otros países, y Rimini Street, el logotipo de Rimini Street y sus combinaciones, y otras marcas que contengan el símbolo TM son marcas comerciales registradas de Rimini Street, Inc. Todas las marcas comerciales adicionales continúan siendo propiedad de sus respectivos dueños y, a menos que se especifique lo contrario, Rimini Street no declara ninguna afiliación, respaldo o asociación con el titular de dichas marcas comerciales u otras compañías mencionadas en este documento.

RIMINI STREET, INC. Balances generales consolidados condensados no auditados (En miles, excepto por cantidades de acciones) ACTIVOS 31 de diciembre de



2021 31 de diciembre de



2020 Activos actuales: Efectivo y equivalentes de efectivo $ 119,571 $ 87,575 Efectivo restringido 419 334 Cuentas por cobrar, netas de la asignación de 576 USD y 723 USD, respectivamente 135,447 117,937 Costos de contrato diferidos, actuales 14,985 13,918 Gastos prepagados y otros 16,340 13,456 Total de activos corrientes 286,762 233,220 Activos a largo plazo: Propiedad y equipo, neto de depreciación acumulada y amortización de 13,278 USD y 10,985 USD, respectivamente 4435 4820 Activos de derecho de uso de arrendamiento operativo 12,722 17,521 Costos de contrato diferidos, no corrientes 21,524 21,027 Depósitos y otros 1786 1476 Impuestos sobre la renta diferidos, netos 64,033 1871 Activos totales $ 391,262 $ 279,935 PASIVOS, ACCIONES PREFERENCIALES REEMBOLSABLES Y DÉFICIT DE LOS ACCIONISTAS Pasivos corrientes: El vencimiento actual de la deuda a largo plazo $ 3664 $ — Cuentas por pagar 5708 3241 Compensación, beneficios y comisiones acumulados 36,558 38,026 Otros pasivos devengados 26,124 21,154 Pasivos de arrendamiento operativo, corrientes 4227 3940 Ingresos diferidos, corriente 253,221 228,967 Total de pasivos corrientes 329,502 295,328 Pasivos a largo plazo: Deuda a largo plazo, neto de vencimientos corrientes 79,655 — Ingresos diferidos, no corrientes 47,047 27,966 Pasivos de arrendamiento operativo, no corrientes 12,511 15,993 Dividendos PIK acumulados pagaderos — 1193 Responsabilidad por certificados amortizables — 2122 Otros pasivos a largo plazo 2933 2539 Pasivos totales 471,648 345,141 Acciones preferentes de la Serie A canjeables: 180 acciones autorizadas; sin acciones emitidas y en circulación y 155 acciones respectivamente. Preferencia de liquidación de 0 USD, neto de los descuentos de 0 USD y 154,911 USD, neto de los descuentos de 17,057 USD respectivamente — 137,854 Déficit de los accionistas: Acciones preferentes, valor nominal por acción de 0.0001 USD. Se autorizaron 99,820 acciones (excluyendo 180 acciones de Acciones preferentes de la Serie A); no se ha designado ninguna otra serie — — Acciones ordinarias, valor nominal de 0.0001 USD. 1,000,000 acciones autorizadas; emitidas y en circulación, 87,107 y 74,406 acciones, respectivamente 9 8 Capital adicional pagado 149,234 98,258 Otra pérdida global acumulada (2724 ) (318 ) Déficit acumulado (225,789 ) (301,008 ) Acciones en tesorería (1116 ) — Déficit total de los accionistas (80,386 ) (203,060 ) Pasivos totales, acciones preferentes reembolsables y déficit de accionistas $ 391,262 $ 279,935 RIMINI STREET, INC. Declaraciones de operaciones consolidadas condensadas no auditadas (En miles, excepto por cantidades de acciones) Tres meses finalizados Fin de año 31 de diciembre, 31 de diciembre, 2021 2020 2021 2020 Ingresos $ 99,279 $ 87,828 $ 374,430 $ 326,780 Costo de los ingresos 34,657 33,584 136,464 126,211 Beneficio bruto 64,622 54,244 237,966 200,569 Gastos operativos: Ventas y mercadotecnia 32,429 30,298 128,496 114,741 General y administrativo 15,444 14,063 64,172 52,222 Cargos por deterioro relacionados con activos de derecho de uso de arrendamiento operativo 1256 1167 1649 1167 Costos de litigio y recuperaciones relacionadas: Gastos de liquidación de litigios 7530 — 7530 — Honorarios profesionales y otros costos de litigio 2327 4246 16,457 13,493 Costos y recuperaciones de seguros, netos (7111 ) — (7111 ) 1062 Costos de litigio y recuperaciones relacionadas, neto 2746 4246 16,876 14,555 Gastos operativos totales 51,875 49,774 211,193 182,685 Ingresos operativos 12,747 4470 26,773 17,884 Ingresos no operativos y (gastos): Gastos por intereses (812 ) (42 ) (1550 ) (77 ) Pérdida por cambio en el valor razonable de los certificados amortizables (1160 ) (1152 ) (4183 ) (1394 ) Otros ingresos (gastos), netos (720 ) 473 (1605 ) (258 ) Ingresos antes de impuestos sobre la renta 10,055 3749 19,435 16,155 Impuestos sobre la renta 60,002 (1242 ) 55,784 (4569 ) Ingresos netos $ 70,057 $ 2507 $ 75,219 $ 11,586 Utilidad neta (pérdida) atribuible a accionistas comunes $ 70,057 $ (4238 ) $ 45,197 $ (15,223 ) Utilidad neta (pérdida) por acción atribuible a accionistas comunes: Básico $ 0.81 $ (0.06 ) $ 0.54 $ (0.21 ) Diluido $ 0.77 $ (0.06 ) $ 0.51 $ (0.21 ) Número medio ponderado de acciones ordinarias en circulación: Básico 86,898 76,325 84,318 71,231 Diluido 90,780 76,325 88,970 71,231

RIMINI STREET, INC. Conciliaciones de GAAP a sin GAAP (En miles) Tres meses finalizados Fin de año 31 de diciembre, 31 de diciembre, 2021 2020 2021 2020 Conciliación de ingresos operativos sin GAAP: Ingresos operativos $ 12,747 $ 4470 $ 26,773 $ 17,884 Ajustes sin GAAP: Costos de litigio y recuperaciones relacionadas, neto 2746 4246 16,876 14,555 Gastos de compensación basados en acciones 2606 2036 9710 7461 Cargos por deterioro relacionados con activos de derecho de uso de arrendamiento operativo 1256 1167 1649 1167 Ingresos operativos sin GAAP $ 19,355 $ 11,919 $ 55,008 $ 41,067 Conciliación de ingresos netos sin GAAP: Ingresos netos $ 70,057 $ 2507 $ 75,219 $ 11,586 Ajustes sin GAAP: Costos de litigio y recuperaciones relacionadas, neto 2746 4246 16,876 14,555 Pérdida por cambio en el valor razonable de los certificados amortizables 1160 1152 4183 1394 Gastos de compensación basados en acciones 2606 2036 9710 7461 Cargos por deterioro relacionados con activos de derecho de uso de arrendamiento operativo 1256 1167 1649 1167 Ingresos netos sin GAAP $ 77,825 $ 11,108 $ 107,637 $ 36,163 Conciliación EBITDA ajustada sin GAAP: Ingresos netos $ 70,057 $ 2507 $ 75,219 $ 11,586 Ajustes sin GAAP: Gastos por intereses 812 42 1550 77 Impuestos sobre la renta (60,002 ) 1242 (55,784 ) 4569 Gastos de depreciación y amortización 632 493 2404 1813 EBITDA 11,499 4284 23,389 18,045 Ajustes sin GAAP: Costos de litigio y recuperaciones relacionadas, neto 2746 4246 16,876 14,555 Pérdida por cambio en el valor razonable de los certificados amortizables 1160 1152 4183 1394 Gastos de compensación basados en acciones 2606 2036 9710 7461 Cargos por deterioro relacionados con activos de derecho de uso de arrendamiento operativo 1256 1167 1649 1167 EBITDA ajustado $ 19,267 $ 12,885 $ 55,807 $ 42,622 Facturaciones calculadas: Ingresos $ 99,279 $ 87,828 $ 374,430 $ 326,780 Ingresos diferidos, corrientes y no corrientes, final del periodo 300,268 256,933 300,268 256,933 Ingresos diferidos, corrientes y no corrientes, inicio del periodo 243,682 204,297 256,933 235,498 Cambio en los ingresos diferidos 56,586 52,636 43,335 21,435 Facturaciones calculadas $ 155,865 $ 140,464 $ 417,765 $ 348,215

Contacts

Contacto de Relaciones con inversionistas

Dean Pohl



Rimini Street, Inc.



+1 925 523-7636



dpohl@riministreet.com

Contacto de Relaciones con los medios

Vikki Hansen



Rimini Street, Inc.



+1 708 556-3185



vhansen@riministreet.com

Read full story here