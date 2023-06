Rimini Street advierte de que los licenciatarios de Oracle Database que utilizan versiones inferiores a 19c no reciben soporte Oracle Premier, a pesar de pagar las caras cuotas de mantenimiento de Oracle

Cada vez más licenciatarios de Oracle Database, incluidos los que utilizan la versión 19c, cambian a Rimini Support™ y Rimini Protect™ para obtener un soporte de base de datos hiperresponsivo y de misión crítica las 24 horas del día, los 7 de la semana, los 365 días del año, un ahorro inmediato del 50% en costos, evitar actualizaciones innecesarias y costosas, y soluciones innovadoras de seguridad de base de datos

LAS VEGAS–(BUSINESS WIRE)–Rimini Street, Inc. (Nasdaq: RMNI), un proveedor global de soporte, productos y servicios integrales de software empresarial, el proveedor líder de soporte de terceros para software de Oracle y SAP, y un socio de Salesforce y AWS, informó hoy a los licenciatarios que ejecutan versiones anteriores a 19c de Oracle Database que ya no reciben soporte de Oracle Premier, que pueden continuar usando su versión actual de Oracle Database por hasta 15 años adicionales sin actualizaciones requeridas al cambiar a Rimini Support™ prémium. Los clientes también pueden ahorrar un 50 % en tarifas de soporte en comparación con Oracle Support y aprovechar las soluciones de seguridad Rimini Protect™ para mejorar significativamente su postura de seguridad en todo su entorno de Oracle Database.





Rimini Street amplía la vida útil de las versiones de Oracle Database a la mitad del costo de soporte

Oracle ha rebajado todas las versiones de Oracle Database anteriores a la versión 19c a la categoría Sustaining Support, que ofrece un alcance mucho más limitado de soporte que incluso los altos ejecutivos de Oracle admiten que no es suficiente para el funcionamiento en producción, pero exige a los clientes que paguen el mismo precio de venta que por el soporte completo Oracle Premier.

La estrategia aparente de Oracle es tratar de presionar a los licenciatarios de Oracle Database para que actualicen a las últimas versiones de Oracle Database que reúnen los requisitos para el soporte Oracle Premier, una propuesta que probablemente exigiría a los licenciatarios incurrir en costos significativos y asignar muchos recursos de TI, podría interrumpir el negocio y, para muchas organizaciones, no ofrecería un ROI claro.

En la actualidad, Oracle solo ofrece soporte Premier para las dos últimas versiones de Oracle Database: 19c y 21c. Sin embargo, está previsto que el soporte Oracle Premier para las versiones 19c y 21c finalice en menos de un año, en abril de 2024.

Los licenciatarios de Oracle Database obtienen un mejor ROI con Rimini Street

Rimini Street continúa sumando una impresionante lista de clientes de Oracle Database reconocidos en todo el mundo, muchos de los cuales son los líderes dominantes en sus respectivas industrias y operan algunos de los entornos de Oracle Database más grandes en el mundo.

Con una mayor demanda por parte de los miembros de los consejos de administración, accionistas e inversores para que las empresas alcancen tanto el crecimiento como la rentabilidad, los líderes de TI y finanzas están examinando con más detenimiento el ROI de sus inversiones en TI y las futuras hojas de ruta de TI. El soporte de Oracle Database, una plataforma que en gran medida se considera tanto de misión crítica para la empresa como una aplicación estable, es un área de oportunidad para un ahorro significativo de costos, un mejor servicio y una seguridad innovadora y adicional.

Los clientes de Rimini Street que confían en sus Bases de Datos Oracle para almacenar sus datos críticos y dirigir sus negocios están disfrutando de los beneficios del servicio de Rimini Support y Rimini Protect para Oracle Database, incluida una profunda experiencia en ingeniería de Oracle Database, tiempo de respuesta garantizado de 10 minutos para casos prioritarios las 24 horas del días, los 7 de la semana, los 365 días del año, protección de seguridad sin parches y casi instantánea contra amenazas de seguridad en evolución y otros beneficios de servicio no incluidos en los paquetes de soporte estándar de Oracle.

Rimini Street ofrece mejor valor y un servicio experto

Como empresa especializada en proporcionar un valor y una calidad de soporte inigualables para el software de Oracle y SAP desde 2005, Rimini Support permite a las empresas extraer el máximo valor de su versión existente de Oracle Database durante al menos 15 años adicionales sin necesidad de actualizaciones, disfrutar de una experiencia de servicio hiperresponsiva con una profunda capacidad de ingeniería de Oracle Database, lograr ahorros inmediatos del 50% en comparación con las tarifas de mantenimiento anual de Oracle y liberar capital para la innovación y las iniciativas estratégicas.

“Los clientes que eligen Rimini Support para Oracle Database experimentan una verdadera asociación y logran muchos más de sus objetivos estratégicos”, afirmó Frank Reneke, vicepresidente de grupo y preventa global de Rimini Street. “Con ingenieros de soporte primario (PSE) dedicados que aportan un promedio de 20 años de experiencia asignados a cada uno de nuestros clientes, respaldados por un equipo global de cientos de ingenieros de bases de datos altamente conocedores y capacitados, nuestro soporte de Oracle Database no solo es de primera calidad en capacidad de respuesta y calidad, sino también en la amplitud de servicios que podemos brindar para optimizar, evolucionar y transformar el panorama de TI de nuestros clientes. Permitimos a nuestros clientes reorientar el tiempo y el presupuesto de sus talentos informáticos hacia proyectos que les ayudarán a reducir costos, aumentar beneficios, mejorar la competitividad y hacer crecer su negocio”.

Rimini Protect para Oracle Database proporciona una protección única e innovadora

En un Informe de Investigación Spotlight de International Data Corporation (IDC) de marzo de 2023, los analistas compartieron sus preocupaciones sobre las vulnerabilidades de seguridad de las bases de datos creadas por actualizaciones de software incompatibles con el código personalizado de las aplicaciones que se ejecutan en la parte superior de la base de datos, citando: “Muchas veces, el código personalizado creará desafíos adicionales al proceso de actualización de la base de datos porque el código personalizado no se actualiza cuando se implementa cualquier actualización de mantenimiento del fabricante de la base de datos. Una posible situación es que cuando el propietario de una base de datos la actualice con la última actualización proporcionada por el fabricante de la base de datos, el código actualizado del fabricante rompa el código personalizado que funcionaba con la versión anterior del software de la base de datos. Esta ruptura puede dar lugar tanto a un problema operativo que debe resolverse como a un problema de seguridad de la información que podría pasar desapercibido. Es posible que el problema de seguridad de la información no se identifique hasta que se realicen pruebas de penetración”.

Rimini Support, en poderosa combinación con Rimini Protect, proporciona no solo correcciones personalizadas y soporte de configuración por parte de ingenieros altamente experimentados, sino que brinda seguridad de base de datos empresarial de respuesta rápida que no requiere costosas pruebas de regresión con su oferta Rimini Street Advanced Database Security (ADS). ADS también abarca una solución de seguridad de bases de datos de nueva generación, que protege todas las versiones de Oracle Database (y otros productos de bases de datos) con una eficaz aplicación de parches virtuales que elimina la necesidad de actualizar las bases de datos solo por motivos de seguridad.

El distribuidor de energía, Suburban Propane, que presta servicios al mercado residencial, comercial, industrial y agrícola a través de 700 sedes, encontró un socio de confianza en Rimini Street cuando recurrió a ADS de Rimini Street para su plataforma Oracle Database y tuvo un nuevo software de seguridad en funcionamiento en un entorno de prueba en menos de un día. Ron Traub, gerente sénior de operaciones de Suburban Propane dijo: “ADS de Rimini Street nos da tranquilidad. En cuanto se publica un parche virtual, podemos aplicarlo rápidamente. No hay necesidad de programar una ventana de mantenimiento para hacer caer un sistema, y no tenemos que cambiar el código y realizar pruebas de regresión”.

“La seguridad y el tiempo de actividad del sistema encabezan la lista de prioridades de todo CIO, CTO, CISO y líder de TI. El impacto a cualquiera de los dos puede equivaler a una pérdida no solo de ingresos, sino de daños duraderos a la marca y posibles desafíos legales, especialmente cuando se trata de violaciones de información altamente sensible”, afirmó Gabe Dimeglio, vicepresidente de grupo y gerente general de Rimini Protect. “Nuestros productos, servicios y soporte de seguridad de eficacia probada protegen las bases de datos en cuestión de segundos, frente al largo tiempo que pueden tardar los proveedores en publicar un parche de seguridad para las vulnerabilidades recién descubiertas, si es que publican un parche. Además, la aplicación de parches de código de proveedores, especialmente para aquellos con software personalizado que se ejecuta sobre la base de datos, podría crear un mayor riesgo para los clientes”.

Rimini Street permite una competencia feroz y la innovación empresarial

Desde que cambió a Rimini Street para hacerse cargo del soporte de Oracle Database, el gigante automovilístico Hyundai Motor Group ha aprovechado las “enormes reducciones de costos conseguidas” para “invertir en las tecnologías y la experiencia que respaldarán futuras innovaciones revolucionarias”. Encantado con la calidad de los servicios recibidos de Rimini Street, Hyundai decidió “ampliar aún más el alcance del contrato para incluir cobertura adicional para más filiales del grupo y oficinas en el extranjero”, dijo el jefe de departamento, equipo de tecnología en la nube de Hyundai.

Reneke compartió: “Para un cliente reciente que tenía más de 5.000 instancias de base de datos, más del 90% estaban en Oracle Sustaining Support y los costos de actualización para ese cliente habrían sido de $17 millones. Al cambiarse a Rimini Street, pudieron evitar este costo y extender la vida útil de su entorno de Oracle Database con al menos 15 años adicionales de disponibilidad de Rimini Support, y también ahorraron un 50% en sus tarifas de mantenimiento anual en comparación con Oracle. Estamos liberando el presupuesto de TI y agregando un enorme valor mediante la creación de nuevas oportunidades para la inversión de capital, un verdadera situación en la que todos ganan para nuestro cliente”.

“Rimini Street se enorgullece de agregar cada vez más organizaciones a nuestra creciente lista de clientes globales que confían en Rimini Support y Rimini Protect para Oracle Database para reducir el costo total de propiedad del software, extender la vida útil de su inversión en la versión actual, disfrutar de un servicio mejor y más receptivo, lograr resultados operativos más fluidos y tener la capacidad de reenfocar los ahorros y sus equipos de TI en iniciativas estratégicas que ayuden a mejorar su posición competitiva y crecer”, afirmó Seth Ravin, presidente y CEO de Rimini Street.

Explore la cartera completa de Rimini Street de soporte ultra sensible, confiable y comprobado, servicios administrados, seguridad, integración, observabilidad, servicios profesionales y soluciones de tercerización descentralizada Rimini ONE™ para aplicaciones SAP, Oracle y Salesforce para respaldar la ventaja competitiva, la rentabilidad y el crecimiento.

