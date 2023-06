Rimini Consult™ siguen recibiendo elogios y pedidos mientras los servicios de Oracle, SAP, Salesforce, bases de datos y otros softwares empresariales facilitan y aceleran la innovación para los clientes

El creciente número de clientes de Rimini Street aprovecha el modelo de servicios comprobado, único y profesional, además del talento con experiencia y la entrega a tiempo de mejores resultados

Un modelo mejorado

En la actualidad, los directores de informática y los responsables de tecnología de la información se enfrentan a una complejidad cada vez mayor para mantener, dirigir y planificar estratégicamente un entorno informático que sea sólido y responda a las necesidades futuras de la empresa. Los factores competitivos como la interoperabilidad, la ciberseguridad, la falta de personal, la escasez de habilidades profesionales y un presupuesto ilimitado, entre otras variables, crean desafíos adicionales.

Un modelo de servicios profesional que sea diferente es lo que se necesita para enfrentar estos desafíos constantes.

El modelo, el equipo y los procesos de Rimini Consult se crearon para adaptarse a las necesidades específicas de los proyectos de los clientes, en lugar de basarse en un modelo de compromiso estándar como el que utilizan muchas otras empresas de servicios profesionales. Se asignan los miembros del equipo que sean más adecuados y experimentados de un amplio grupo de expertos.

“Muchas veces, los demás prestadores ofrecen un abanico limitado de soluciones o se centran en la venta de servicios adicionales, que llevan a los clientes por caminos en los que se necesita que haya más inversión de la necesaria para conseguir resultados comerciales” comenta el vicepresidente ejecutivo y gerente general de Rimini Consult. Asimismo, agrega: “Rimini Consult hace un abordaje integral para cumplir con las necesidades del cliente mediante un ‘trabajo mínimo y un precio razonable que consiguen un máximo resultado a favor del cliente'”.

Servicios profesionales mejorados y más especializados

El conjunto de servicios profesionales de Rimini Consult cubre un amplio espectro de soluciones que permiten que la tecnología de la información sirva como un socio importante para la empresa, lo que le aporta a la empresa una mayor capacidad, velocidad y escala, gracias al poder de la tecnología.

Ya sea que los clientes usen una combinación de Oracle, SAP, IBM, Microsoft, Salesforce, bases de datos comerciales, bases de datos de código abierto u otro software empresarial, Rimini Street cuenta con los servicios de expertos especializados que los clientes necesitan:

Planificación y estrategia

Hacemos un análisis, una recomendación y un desarrollo de la estrategia de software empresarial y una hoja de ruta a medida con Smart Path para conseguir objetivos empresariales que estén alineados con las necesidades de una organización

Evaluaciones tecnológicas

Hacemos un estudio profundo respecto de un tema o un área problemática para entender la raíz del problema o del obstáculo y así salir adelante

Aumento de la cantidad de empleados y de habilidades



Buscamos modelos de contratación flexibles para responder a las demandas durante los periodos de mayor actividad con una amplia gama de servicios profesionales de tecnología de la información

Proyectos a medida o personalizados



Diseñamos e implementamos una serie de proyectos o de adaptaciones personalizadas para ofrecer funciones nuevas o modificadas sin tener que actualizar o cambiar de productos o versiones de software

Interoperabilidad e integración

Procesamos el análisis y las soluciones que ayuden a preparar a la tecnología para el futuro, garantizar la interoperabilidad y obtener un sistema de planificación de recursos empresariales que sea adaptable

Estrategias de seguridad y servidores reforzados



Evaluamos, diseñamos e implementamos estrategias de seguridad y hojas de ruta que sean mejores y más completas

Observabilidad y supervisión



Hacemos controles de salud y aplicamos soluciones de supervisión para identificar riesgos potenciales

Migración de datos y la nube

Movemos las aplicaciones de planificación de recursos empresariales a la nube y a ambientes con bases de datos de código abierto mientras reducimos el tiempo de optimización

Mejores personas

Rimini Consult se basa en los miles de años de experiencia que se combinan con cientos de ingenieros extraordinarios y expertos que tienen una amplia experiencia en software empresarial y tecnología.

Se les asignan especialistas habilidosos a los clientes, que se seleccionan para satisfacer las necesidades específicas del compromiso que hay con cada uno de los clientes. Cada uno de los expertos de Rimini Consult tiene una experiencia amplia y profunda y cuentan con las certificaciones necesarias para cumplir exitosamente con los resultados deseados.

Mejores resultados

A diferencia de otros prestadores de servicios y de software, que tienen conceptos previos respecto de lo que tratan de vender, Rimini Consult se centra en cumplir con los objetivos empresariales con un abordaje ágil, que comprenda el entorno de la tecnología de la información que es único y personalizado para cada cliente y evalúa cada solución desde distintos ángulos, que no se atan a un producto específico o al lanzamiento de un software.

“Entendemos la importancia crítica de diseñar el camino correcto hacia el éxito, que es el de Rimini Smart Path™, porque cada día y cada hora cuenta para la capacidad del cliente en completar proyectos estratégicos e innovar con audacia” afirma Carslay, que agrega: “Diseñamos para hacer conquistas rápidas y a largo plazo, que tengan un impacto positivo que agregue valor real”.

Con su historial de ofrecer “soluciones tecnológicas extraordinarias impulsadas por un talento extraordinario” a más de 5.100 clientes globales hasta la fecha, Rimini Street sigue recopilando una impresionante lista de casos exitosos que muestran la amplia gama de capacidades de Rimini Consult.

Algunos de los proyectos exitosos recientes de Rimini Consult son:

La división del sistema: Ayudamos a una marca mundialmente reconocida a dividir su empresa en varias entidades independientes, cada una de ellas tenía el software SAP como sistema central.

La consolidación del sistema: Ayudamos en un gran proyecto de consolidación para planificar los recursos empresariales, en el que se integraron varias organizaciones, cada una con su propia instancia personalizada de Oracle E-Business Suite, en una única instancia de E-Business Suite.

Resolución y diagnóstico de problemas complejos: La universidad tecnológica de Sídney (UTS, por sus siglas en inglés), el principal establecimiento de educación superior de Australia, recurrió a Rimini Consult para analizar y solucionar los problemas que tenía el lento sistema de informes responsable de compartir los datos pertinentes de los 40.000 estudiantes con el gobierno para continuar recibiendo miles de millones de dólares en financiación. “En menos de 20 días de trabajo, Rimini Street pudo reducir el tiempo de informes de datos de 30 horas a menos de dos minutos” afirmó Robert Laws, gerente de soporte empresarial de aplicaciones de la universidad”. Esto ahorró una increíble cantidad de recursos humanos y de tiempo para la institución. El acuerdo de nivel de servicio es increíble, al igual que la precisión de las soluciones”.

Estos proyectos transformadores son un valor importante a largo plazo para los clientes. La capacidad de Rimini Street para prestar servicios profesionales puntuales, precisos y de gran valor es la base del éxito de los clientes.

Puede ver el catálogo completo de Rimini Street de asistencia altamente resolutiva, confiable y comprobada, servicios gestionados, seguridad, integración, observabilidad, servicios profesionales y Rimini ONE™, la solución integral de tercerización para las aplicaciones de SAP, Oracle y Salesforce que ofrecen una ventaja de competitividad, ganancias y crecimiento.

Acerca de Rimini Street, Inc.

Rimini Street, Inc. (Nasdaq: RMNI), a Russell 2000® es la empresa prestadora mundial de asistencia, productos y servicios completos de software empresarial, el principal prestador de asistencia para terceros de software Oracle y SAP y socia de Salesforce y ASW. La empresa opera en todo el mundo y ofrece una completa gama de soluciones unificadas para ejecutar, gestionar, dar soporte, personalizar, configurar, conectar, proteger, supervisar y optimizar aplicaciones empresariales, bases de datos y software tecnológico. Además, permite a los clientes lograr mejores resultados empresariales, reducir significativamente los costos y reasignar recursos para la innovación. Hasta la fecha, más de 5.100 organizaciones de Fortune 500, Fortune Global 100, del mercado medio, del sector público y de otros sectores dentro de una amplia gama de industrias han confiado en Rimini Street como su prestador de confianza de soluciones de software empresarial. Para obtener más información, visite http://www.riministreet.com o póngase en contacto con Rimini Street a través de Twitter, Facebook y LinkedIn. (IR-RMNI)

