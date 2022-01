Rightware lanza Kanzi One, la primera herramienta HMI de automoción “todo en uno” para el puesto de conducción inteligente avanzado

Kanzi One, que ya está disponible, ofrece la más completa integración con Android, el motor gráfico más competente centrado en automoción y un nuevo flujo de trabajo de interfaz de usuario para una eficiencia extrema





HELSINKI–(BUSINESS WIRE)–Rightware ha lanzado hoy Kanzi One, concluyendo un programa beta de gran éxito y con sobredemanda anunciado en septiembre. Kanzi One, la primera cadena de herramientas HMI de automoción totalmente compatible con Android™, ofrece gráficos 3D líderes en el sector y un nuevo flujo de trabajo de interfaz de usuario, lo que permite a los fabricantes de automóviles crear nuevas y atractivas experiencias de usuario con excelencia visual y máxima productividad.

“Tal y como se anunció en la IAA de Múnich, Kanzi One es una revolución en cuanto a la la creatividad y la productividad de los fabricantes de automóviles”, comenta Freddie Geier, CEO de Rightware. “Estamos agradecidos por los comentarios positivos de los clientes y socios desde el lanzamiento de nuestro producto y estamos deseando que lleguen las nuevas interfaces de usuario insignia que permiten la creación con Kanzi One”, añade.

El objetivo de Rightware con Kanzi One es inspirar a los OEM y a los proveedores de primer nivel con impresionantes capacidades de renderizado y un potente motor de gráficos 3D, la integración más completa de Android para los sistemas de infoentretenimiento de próxima generación y un flujo de trabajo sencillo que libera las posibilidades de la HMI.

Kanzi One permite a los fabricantes ofrecer experiencias de usuario orientadas al futuro para HMI avanzadas en menos de la mitad de tiempo, con equipos de la mitad de tamaño y con una codificación significativamente menor en comparación con los métodos tradicionales.

Solución todo en uno

Además del núcleo de Kanzi, compuesto por Kanzi Studio y Kanzi Engine, Kanzi One ofrece más valor a los fabricantes de automóviles al incluir una lista creciente de paquetes de funciones.

Inicialmente, se incluyen cinco paquetes de funciones: Kanzi Connect facilita el intercambio de datos, contenidos y servicios entre pantallas y dispositivos; Kanzi Maps mejora la navegación con una visualización creativa; Kanzi Particles permite efectos visuales y animaciones sorprendentes; Kanzi Autostereoscopy permite efectos de profundidad realistas; y el nuevo Kanzi VR facilita la validación de los diseños en una fase temprana colocando IU en vivo dentro del interior de un coche virtual e interactuando con las pantallas con o sin auriculares de realidad virtual.

“Estamos seguros de que Kanzi One transformará las interfaces de usuario de los automóviles de hoy en las interfaces de usuario insignia del mañana: muy atractivas, fáciles de usar y fieles a su marca”, destaca Geier. “Invitamos a todos los amigos y observadores de la innovación en la industria del automóvil a explorar las posibilidades de Kanzi One y a contar con nosotros para impulsar el desarrollo de las HMI al siguiente nivel”, concluye.

Debido al rápido aumento de los riesgos para la salud asociados a la covid, Rightware tomó la decisión de no asistir al CES 2022. En su lugar, la empresa pondrá en marcha una gira de clientes para presentar Kanzi One cuando las condiciones lo permitan. Para solicitar una reunión virtual o en persona y leer las descripciones de las últimas demostraciones de Kanzi One, visite www.rightware.com/kanzi-one-at-ces-2022 o póngase en contacto con sales@rightware.com.

Acerca de Rightware

Rightware es la empresa que está detrás de la familia de herramientas y servicios Kanzi para el diseño y desarrollo de interfaces de usuario digitales avanzadas. Nuestra misión es ayudar a los fabricantes de automóviles a aumentar el valor de la marca con interfaces de usuario altamente personalizadas. Como empresa de ThunderSoft, nuestras habilidades y activos combinados nos permiten ofrecer soluciones HMI totalmente integradas, soporte de ingeniería y servicios de diseño. Rightware tiene su sede en Finlandia y está presente en China, Alemania, Italia, Japón, Corea del Sur, Reino Unido y Estados Unidos. Kanzi es la herramienta de interfaz de usuario líder del mercado en la que confían más de 50 marcas de automóviles de todo el mundo. www.rightware.com.

Android es una marca comercial de Google LLC.

El comunicado en el idioma original es la versión oficial y autorizada del mismo. Esta traducción es solamente un medio de ayuda y deberá ser comparada con el texto en idioma original, que es la única versión del texto que tendrá validez legal.

Contacts

Derek Sellin



Vicepresidente de marketing



Rightware



press@rightware.com

John Tews



The Millerschin Group



248-320-3814



jtews@millerschingroup.com