Rigaku: Una novedosa tecnología de topografía de densidad de electrones permite conocer las propiedades de las macromoléculas biológicas

TOKIO–(BUSINESS WIRE)–Rigaku Corporation, una empresa del Rigaku Holdings Group y socio global para el análisis por rayos X desde el laboratorio hasta la fábrica (sede central: Akishima, Tokio; presidente y director ejecutivo: Jun Kawakami; “Rigaku”), ha desarrollado una tecnología denominada topografía de densidad de electrones (EDT, por sus siglas en inglés), con patente pendiente. Esta nueva tecnología aclara la estructura y las características dinámicas de macromoléculas biológicas, incluidos anticuerpos, complejos proteínicos y partículas virales, en solución.

La EDT permite observar de manera directa macromoléculas biológicas en solución, reduciendo los artefactos resultantes de las condiciones de medición. Según las previsiones, la EDT mejorará los procesos de I+D de productos biofarmacéuticos innovadores, como las terapias basadas en anticuerpos monoclonales y los sistemas avanzados de administración de fármacos.

La EDT proporciona información sobre la forma general, las características moleculares y la estructura interna de las macromoléculas biológicas a partir de la distribución de electrones que determina las propiedades químicas de una molécula. Esta tecnología también ha permitido la observación directa de la densidad electrónica de macromoléculas biológicas sin información previa sobre las muestras.

En lo que respecta al descubrimiento de fármacos, existe una clara necesidad de determinar en las primeras fases de desarrollo si un fármaco tiene la estructura esperada y las características deseadas para optimizar los recursos. La EDT es una tecnología que cumple este requisito y es altamente probable que resulte de suma utilidad en la investigación básica y el desarrollo de productos biofarmacéuticos como los fármacos con anticuerpos.

El primer instrumento que incorporará la capacidad de EDT se instalará en el Laboratorio de Ciencias Biológicas de Rigaku, en Cambridge (Massachusetts), en el cuarto trimestre de 2024.

Rigaku se compromete a ampliar sus operaciones en el campo de las ciencias biológicas, reforzando su presencia para impulsar una mayor innovación en colaboración con los clientes.

Acerca de The Rigaku Group

Desde su fundación en 1951, los profesionales especializados en ingeniería del grupo Rigaku se han dedicado a beneficiar a la sociedad con tecnologías de vanguardia, en especial en sus campos centrales de rayos X y análisis térmico. Con presencia en el mercado de más de 90 países y unos 2000 empleados de 9 operaciones globales, Rigaku es un socio de soluciones en la industria y en los institutos de análisis de investigación. Nuestro porcentaje de ventas en el extranjero ha alcanzado aproximadamente el 70%, al tiempo que mantenemos una cuota de mercado excepcionalmente alta en Japón. Junto con nuestros clientes, seguimos desarrollándonos y creciendo. Conforme se expanden las aplicaciones, desde semiconductores, materiales electrónicos, baterías, medioambiente, recursos, energía y ciencias biológicas hasta otros campos de alta tecnología, Rigaku hace realidad innovaciones “To Improve Our World by Powering New Perspectives” (Para mejorar nuestro mundo impulsando nuevas perspectivas).



Para más información, visite rigaku-holdings.com

El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versión oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran como adaptación y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente, que es la única versión del texto que tendrá un efecto legal.

