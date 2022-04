Rhizen Pharmaceuticals AG presenta datos sobre sus programas de inhibidores PARP y DHODH diferenciados en AACR 2022

Rhizen Pharma anuncia presentaciones en AACR relacionadas con sus programas de PARP y DHODH en fase clínica diferenciada

Los datos preclínicos sobre el inhibidor PARP diferenciado RP12146 indican un perfil de seguridad hematológico superior que, según las expectativas de la empresa, puede concretarse a través de las pruebas clínicas en curso.

Los datos preclínicos sobre el inhibidor DHODH RP7214, el mejor de su clase, indican que está activo en modelos de LMA como agente individual y en combinación con agentes de SOC.

BASEL, Suiza–(BUSINESS WIRE)–Rhizen Pharmaceuticals AG (Rhizen), una empresa biofarmacéutica de capitales privados orientada a oncología y trastornos inflamatorios en fase clínica con sede en Suiza, anunció la publicación de datos sobre sus programas de inhibidores PARP (poli ADP ribosa polimerasa) y DHODH (dihidroorotato deshidrogenasa) diferenciados en fase clínica de próxima generación en la reunión anual de la Asociación Estadounidense de Investigación Oncológica (AACR) 2022. Las presentaciones de póster de Rhizen describen la caracterización preclínica y los rasgos diferenciados de su nuevo inhibidor PARP (RP12146), junto con los datos preclínicos que sustentan el amplio posicionamiento de su inhibidor de DHODH (RP7214) en leucemia mieloide aguda (LMA).

Anteriormente, Rhizen había indicado que su programa de PARP había demostrado seguridad preclínica de activación de IND diferenciada. Los datos preclínicos adicionales que se presentarán en AACR 2022 sugieren que esta seguridad diferenciada puede deberse a la menor distribución de médula ósea de RP12146 y la toxicidad hematológica concomitantemente inferior. “Creemos que el diferencial de seguridad de RP12146 nos ha permitido progresar en el estudio de escalado de dosis con mayor eficiencia. Además, los datos emergentes de nuestro estudio de escalado de dosis fase 1 en curso son alentadores, ya que corroboran la sólida unión con el objetivo y la seguridad observadas hasta este momento. Consideramos que esta diferenciación, según se traduce más plenamente en la fase clínica, puede permitirnos explorar todo el potencial de la inhibición de PARP en indicaciones debido a la ventana terapéutica potencialmente amplia de RP12146”, señaló Swaroop Vakkalanka, fundador y director ejecutivo de Rhizen Pharma.

Rhizen indicó que su inhibidor de DHODH, RP7214, posee una sólida actividad como agente individual para inducir reducción de volumen y tamaño de tumores, y también diferenciación de blastocitos de LMA en línea con su mecanismo de acción. Además, RP7214 potencia la actividad de agentes que se utilizan habitualmente contra la LMA, como citarabina, venetoclax and azacitidina. Swaroop agregó lo siguiente: “Hemos iniciado un estudio de fase 2 para explorar RP7214 en combinación con azacitidina en pacientes con LMA, leucemia mielomonocítica crónica (LMMC) y síndromes mielodisplásicos (MDS) recidivantes/refractarios. El potencial de la inhibición de DHODH como modalidad terapéutica en LMA sigue siendo una asignatura pendiente, y esperamos que RP7214 eventualmente pueda llenar ese vacío. Creemos que los pacientes mayores, que no son elegibles para quimioterapia de primera línea y entornos de mantenimiento, representan áreas de necesidades insatisfechas para las que RP7214 puede ser útil”.

Los detalles de los pósteres de Rhizen Pharma en AACR son los siguientes:

Número de resumen: 1762



Título: Actividad de RP7214, un inhibidor de moléculas pequeñas de DHODH nuevo, selectivo y potente en LMA



Sesión: Agentes terapéuticos de células pequeñas



Número de póster: 5492

Número de resumen: 1766



Título: Actividad de RP12146, un inhibidor de moléculas pequeñas de PARP 1/2 nuevo, selectivo y potente en tumores sólidos



Sesión: Agentes terapéuticos de células pequeñas



Número de póster: 5493

Acerca de Rhizen Pharmaceuticals AG.:

Rhizen Pharmaceuticals es una innovadora compañía biofarmacéutica en fase clínica centrada en el descubrimiento y desarrollo de nuevas terapias oncológicas y contra la inflamación. Desde su creación en 2008, Rhizen ha creado una variada cartera de candidatos a fármacos propios dirigidos a varios tipos de cáncer y a vías celulares asociadas al sistema inmunitario.

Rhizen tiene una experiencia comprobada en el espacio de moduladores de PI3K con el descubrimiento de Umbralisib, su primer instrumento de PI3Kδ y CK1ε, que se ha desarrollado y comercializado exitosamente para MZL y FL a través de nuestro socio con licencia TG Therapeutics (TGTX) en los Estados Unidos. Rhizen también está desarrollando Tenalisib, un inhibidor de PI3K-δ/γ y SIK3 doble exclusivo, con un perfil de seguridad sólido y una prometedora actividad para indicaciones de cáncer de mama metastásico y linfoma de células T. Detrás de estos instrumentos, Rhizen posee otros proyectos en producción relacionados con trastornos inflamatorios y oncología profunda que abarcan desde el descubrimiento hasta las fases de desarrollo clínico.

Rhizen posee sus oficinas centrales en Basel, Suiza. Para más información, visite https://www.rhizen.com/

Puerto seguro

Este comunicado de prensa puede contener ciertas declaraciones prospectivas relacionadas con la empresa y su negocio. Aunque la empresa cree que sus expectativas se basan en suposiciones razonables, todas las declaraciones que no sean hechos históricos incluidas en este comunicado de prensa sobre acontecimientos futuros están sujetas a (i) cambios sin previo aviso y (ii) factores que escapan al control de la empresa. Estas declaraciones pueden incluir, sin limitación, cualquier declaración precedida, seguida o que incluya palabras como «objetivo», «cree», «espera», «apunta», «pretende», «puede», «anticipa», «estima», «planea», «proyecta», «tendrá», «puede tener», «probablemente», «debería«, «podría», y otras palabras y términos de significado similar o su forma negativa. Las declaraciones prospectivas entrañan ciertos riesgos, incertidumbres y otros factores que podrían hacer que los resultados, la situación financiera, el rendimiento o los logros reales de la empresa sean sustancialmente diferentes de los expresados o implícitos en dichas declaraciones. Por lo tanto, los lectores no deben confiar indebidamente en estas declaraciones, especialmente en relación con cualquier contrato o decisión de inversión. Salvo que lo exija la ley, la empresa no asume ninguna obligación de actualizar dichas declaraciones prospectivas, ni de actualizar las razones por las que los resultados reales podrían diferir materialmente de los previstos en las declaraciones prospectivas, incluso si se dispusiera de nueva información en el futuro.

El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versión oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran como adaptación y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente, que es la única versión del texto que tendrá un efecto legal.

Contacts

Contacto de Rhizen Pharmaceuticals AG:

Samyukta Bhagwati



Gerenta de asuntos corporativos y comunicaciones



Rhizen Pharmaceuticals AG.



Teléfono: +41 32 580 0113



Correo electrónico: corpcomm@rhizen.com