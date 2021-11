rf IDEAS lanza su lector de escritorio más pequeño y capaz hasta ahora

SCHAUMBURG, Illinois–(BUSINESS WIRE)–rf IDEAS, un fabricante líder de lectores de credenciales para autenticación y acceso lógico, se complace en anunciar el lanzamiento de WAVE ID® Plus Mini, una versión más pequeña y compacta de su predecesor pero con exactamente las mismas capacidades robustas.

“Con WAVE ID Plus Mini, hemos creado uno de nuestros lectores de escritorio más pequeños y capaces hasta el momento, sin dejar de admitir casi todas las credenciales de proximidad y sin contacto en todo el mundo”, señaló Tod Besse, vicepresidente sénior de rf IDEAS. “Al igual que el WAVE ID® Plus existente, el nuevo WAVE ID Plus Mini se integra fácilmente en los sistemas de acceso de tarjetas existentes, lo que permite a las empresas utilizar las mismas tarjetas que tienen tanto para el acceso a edificios como para el acceso lógico a innumerables aplicaciones”.

El diseño actualizado de WAVE ID Plus Mini reduce el factor de forma general del lector para minimizar el desorden y aumentar el espacio en el escritorio, estaciones de enfermería, mostradores e incluso en el piso de fabricación. Este lector de factor de forma más pequeño continúa ofreciendo las mismas capacidades avanzadas que el factor de forma original mientras avanza el aspecto con un diseño limpio y minimalista de tecnología moderna:

Aproximadamente un 35 % más pequeño y un 37 % más ligero que el WAVE ID Plus

Permite cuatro configuraciones de tarjetas de identificación

Capaz de sintonizar automáticamente la antena de 13,56 MHz

Al conectarse directamente al puerto USB, el lector pulsa los datos de la tarjeta en el modo de emulación de teclado USB, mientras que los modelos SDK funcionan con rf IDEAS SDK Universal para permitir una fácil integración en aplicaciones de software de terceros. La funcionalidad plug-and-play del lector requiere poca o ninguna configuración de software especial para una integración perfecta con los sistemas operativos y aplicaciones comunes. Los usos comunes incluyen inicio de sesión único, seguimiento de tiempo y asistencia, cumplimiento de capacitación, aplicaciones de punto de venta y administración de impresión segura.

Obtenga más información sobre WAVE ID Plus Mini aquí.

Acerca de rf IDEAS

rf IDEAS, Inc. es un líder en soluciones de acceso lógico para atención médica, fabricación, gobierno, educación y empresas. Los lectores WAVE ID® de la empresa (anteriormente pcProx®) cuentan con la confianza de usuarios de todo el mundo y cuentan con el respaldo de las sólidas asociaciones con los principales proveedores de administración de acceso de identidad, los lectores de rf IDEAS ofrecen soluciones innovadoras para el inicio de sesión único, la impresión segura, el seguimiento de asistencia y autenticación móvil, mientras son compatibles con casi todas las credenciales del mundo. Para obtener más información, visite www.rfIDEAS.com.

rf IDEAS® es una marca comercial registrada de rf IDEAS, Inc. Todas las demás marcas comerciales, marcas de servicio, y nombres de productos y servicios son propiedad de sus respectivos titulares.

