Revlon resurge de la reorganización de quiebras según el Capítulo 11

Anuncia la conclusión exitosa del proceso de reestructuración financiera

Sale del proceso de quiebra según el Capítulo 11 con una estructura de capital sustancialmente simplificada que sustentará la próxima fase de crecimiento de la compañía

Destaca los resultados financieros sólidos preliminares del primer trimestre del ejercicio fiscal 2023

NUEVA YORK–(BUSINESS WIRE)–Revlon, Inc. (“Revlon” o la “Compañía”) ha anunciado hoy que ha concluido con éxito el proceso de reestructuración financiera y ha salido del proceso de quiebra según el Capítulo 11 de la Ley de quiebras estadounidense, en condiciones de promover el éxito y el crecimiento en el futuro. La nueva compañía reorganizada se denomina “Revlon Group Holdings LLC”.

Con casi 236 millones de dólares en liquidez, recaudados con una oferta de derechos de capital, una nueva línea de crédito senior garantizada y nuevos préstamos avalados por activos, Revlon resurge del proceso establecido en el Capítulo 11 de la Ley de quiebras estadounidense en calidad de empresa privada con una base financiera sólida. La Compañía ha simplificado sustancialmente su estructura de capital al eliminar más de 2700 millones de dólares de deuda de su balance, con lo cual quedan pendientes 1500 millones de dólares de deuda. La mayor parte del capital reorganizado de la Compañía ahora es propiedad de sus ex prestamistas, en particular, de las filiales de Glendon Capital Management LP, King Street Capital Management, L.P., Angelo, Gordon & Co., L.P., Antara Capital LP, Nut Tree Capital Management, LP, Oak Hill Advisors, L.P. y Cyrus Capital Partners, LP, entre otros.

Al respecto, Debra Perelman, presidente y directora general de Revlon, ha comentado: “ El día de hoy señala un momento importante en la historia y la evolución de Revlon. A menos de un año de haber iniciado el proceso de reestructuración financiera, me enorgullece decir que hoy emergemos como una empresa fortalecida y bien posicionada para promover el crecimiento a largo plazo. Con una estructura de capital simplificada, una deuda notablemente menor y un nuevo Directorio con enorme experiencia y compromiso, esperamos poder aprovechar todo el potencial de nuestras marcas de renombre mundial y continuar ofreciendo a nuestros clientes los productos icónicos que han amado durante décadas”.

Tal como se anunciara anteriormente, en relación con su salida de la quiebra, Revlon ha formado un nuevo Directorio para la compañía reorganizada, compuesto por directores jerárquicos con un profundo conocimiento de las industrias mundiales del consumo, la venta al por menor y la cosmética, entre quienes se destacan la presidente ejecutiva Elizabeth (Liz) A. Smith, ex presidente ejecutiva y directora general de Bloomin’ Brands, Inc. y ex presidente de la Reserva Federal de Atlanta, Martin Brok, ex presidente mundial y director general de Sephora, Timothy McLevish, ex director financiero de Walgreens Boots Alliance, Inc., Hans Melotte, ex presidente de desarrollo global de canales de Starbucks y Paul Pressler, presidente del directorio de eBay, Inc.

Por su parte, Liz Smith ha manifestado: “ Estoy segura de que el hito de hoy es apenas el comienzo del futuro extraordinario que le aguarda a Revlon. Voy a honrar el legado de la Compañía y espero con entusiasmo colaborar con la gerencia y mis colegas directores para marcar el comienzo de una nueva era, ejecutar las oportunidades muy prometedoras que tenemos por delante y ofrecer valor duradero a todas las partes interesadas de Revlon”.

Noah Charney, director gerente de King Street Capital Management, L.P., ha agregado: “ En nombre del nuevo grupo de accionistas de Revlon, estamos orgullosos de servir como administradores de este negocio americano histórico y apoyar a la Compañía en su camino hacia un crecimiento sostenible y rentable”.

Para más detalles, en particular, sobre los expedientes judiciales y demás documentos relacionados con el proceso supervisado por el tribunal, en el sitio web de reestructuración de la Compañía https://cases.ra.kroll.com/Revlon, por correo electrónico a revloninfo@ra.kroll.com o por teléfono al (855) 631-5341 (llamada gratuita) o al (646) 795-6968 (internacional).

PJT Partners ha sido el asesor financiero de Revlon y Alvarez & Marsal, el asesor de reestructuración. Paul, Weiss, Rifkind, Wharton & Garrison LLP ha sido el asesor jurídico de la Compañía.

Centerview Partners LLC ha actuado como asesor financiero y Davis Polk & Wardwell LLP, como asesor jurídico de los prestamistas de la Compañía.

Resultados financieros

La Compañía también publicó los resultados financieros preliminares estimados para el primer trimestre del ejercicio fiscal 2023 en el formulario 8-K presentado ante la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (“SEC”) el 25 de abril de 2023.

Entre los aspectos más relevantes de los resultados preliminares de la Compañía para el primer trimestre de 2023 se destacan:

Las ventas netas del trimestre fueron de 490 millones de dólares frente a los 483 millones de dólares previstos en el plan de negocio de la Compañía establecido en el formulario 8-K presentado ante la SEC, el 19 de diciembre de 2022 (el “Plan de negocio”).

Los ingresos de explotación fueron de 51 millones de dólares, frente a los 19 millones previstos en el Plan de negocio.

El EBITDA recurrente fue de 77 millones de dólares, lo que representa un margen del 15,8%, frente a los 50 millones de dólares, es decir, un margen del 10,4%, previstos en el Plan de negocio.

Acerca de Revlon

Revlon ha desarrollado una reputación histórica como autoridad en materia de color y creador de tendencias de belleza en el mundo de los cosméticos de color y el cuidado del cabello. Desde su lanzamiento revolucionario del primer esmalte de uñas opaco en 1932, Revlon les ha dado a los consumidores innovación en productos de primera calidad, rendimiento y glamour sofisticado. En 2016, Revlon adquirió la icónica empresa Elizabeth Arden y su cartera de marcas, con sus fragancias de diseñador líder, tradicionales y creadas por celebridades. En la actualidad, la cartera diversificada de marcas de Revlon se comercializa en casi 150 países de todo el mundo en la mayoría de los canales de distribución minorista, entre ellos prestigio, salón, masivo y en Internet. Revlon figura entre las empresas de belleza líderes a nivel mundial, con algunas de las marcas y ofertas de productos más icónicas y deseadas del mundo en cosmética de color, cuidado de la piel, tintes, cuidado del cabello y fragancias, con marcas como Revlon, Revlon Professional, Elizabeth Arden, Almay, Mitchum, CND, American Crew, Creme of Nature, Cutex, Juicy Couture, Elizabeth Taylor, Britney Spears, Curve, John Varvatos y Christina Aguilera.

Declaraciones prospectivas

El presente comunicado de prensa contiene “declaraciones prospectivas” según los términos de la Ley estadounidense de Reforma de Litigios sobre Valores Privados (Private Securities Litigation Reform Act) de 1995. Todas las declaraciones que no se refieran a hechos históricos en este comunicado de prensa y que por el contrario, se refieran a actividades, acontecimientos o desarrollos que la Compañía espera o considera que ocurrirán, tiene como objetivo o tiene previsto que ocurran o considera que pueden ocurrir en el futuro, constituyen declaraciones prospectivas. Los resultados reales de la Compañía pueden diferir sustancialmente de los previstos en estas previsiones como consecuencia de una serie de riesgos y otros factores. Por lo tanto, la Compañía advierte a los lectores de que no depositen un nivel de confianza indebido en estas previsiones. Todas las afirmaciones de carácter prospectivo atribuibles a la Compañía o a personas que actúen en su nombre están expresamente matizadas en su totalidad por las advertencias mencionadas. Todas estas afirmaciones son válidas únicamente en la fecha en que se realizan y salvo en la medida de lo exigido por la ley, la Compañía no asume obligación alguna de actualizar ni de revisar públicamente ninguna de las afirmaciones de carácter prospectivo, ya sea como resultado de nueva información, acontecimientos futuros u otros motivos.

Descargo de responsabilidad sobre la información financiera

Las estimaciones preliminares de la Compañía sobre determinados resultados financieros correspondientes al trimestre cerrado el 31 de marzo de 2023 que figuran en el presente comunicado de prensa se fundan en la información de que se dispone actualmente. La Compañía aún no ha finalizado sus resultados para este período trimestral y sus estados financieros consolidados a partir de y para el trimestre cerrado el 31 de marzo de 2023 todavía no se encuentran disponibles. Los resultados reales de la Compañía están sujetos a la finalización del proceso de cierre del trimestre. Durante la realización de dichos procedimientos, la Compañía puede identificar elementos que le obliguen a modificar las estimaciones preliminares de sus resultados expuestas en este comunicado de prensa. En consecuencia, los resultados reales de la Compañía podrían diferir de los manifestados en el comunicado de prensa y las diferencias podrían ser sustanciales. Asimismo, las estimaciones de la Compañía son previsiones fundadas únicamente en la información de que dispone actualmente y pueden diferir de los resultados reales, incluso de forma sustancial. Por ende, se recomienda al lector no depositar un grado de confianza indebido en estas estimaciones preliminares de los resultados de la Compañía, las cuales han sido elaboradas por la gerencia de la Compañía y son responsabilidad de ella. Los auditores independientes de la Compañía no han auditado, revisado ni compilado dichas estimaciones preliminares de los resultados de la Compañía. En consecuencia, KPMG LLP no expresa ninguna opinión ni ningún otro tipo de garantía al respecto. Las estimaciones preliminares de determinados resultados financieros presentadas en este comunicado de prensa no deben considerarse un sustituto de los resultados finales.

Información financiera no ajustada a los PCGA

Este comunicado de prensa comprende el EBITDA recurrente, la cual es una medida financiera no ajustada a los PCGA que la Compañía utiliza para complementar sus resultados presentados de acuerdo con los PCGA estadounidenses. El EBITDA recurrente es el resultado operativo según los PCGA de la Compañía, ajustado por (1) partidas no operativas que abarcan principalmente gastos de reestructuración y relacionados, costes de adquisición, integración y desinversión, ganancias (pérdidas) en activos desinvertidos y cargos por deterioro y (2) gastos de depreciación y amortización y gastos de compensación basados en acciones no en efectivo. La Compañía utiliza el EBITDA recurrente como medida de rendimiento. El EBITDA recurrente no debe considerarse de forma aislada ni como sustituto de su medida más directamente comparable según los principios contables generalmente aceptados y debe interpretarse junto con los estados financieros de la Compañía y las notas a pie de página correspondientes. Otras empresas pueden definir de forma diferente las medidas financieras no ajustada a los PCGA, como el EBITDA recurrente.

La siguiente tabla concilia el EBITDA recurrente con los ingresos de explotación.

A tipos de cambio presupuestarios de 2023 1T 2023 Ley preliminar ($ en millones) Plan de negocio (en



millones) VENTAS BRUTAS $ 608 $ 603 Devoluciones, descuentos, asignaciones (119 ) (120 ) Ventas netas $ 490 $ 483 % Bruto a Neto 19.5 % 19.9 % Coste de los productos vendidos (191 ) (180 ) Beneficio Bruto $ 299 $ 302 % Margen de beneficio bruto 61.0 % 62.6 % Distribución (28 ) (30 ) Contribución bruta $ 270 $ 272 GASTOS DE VENTA, GENERALES Y ADMINISTRATIVOS (220 ) (254 ) Ingresos de explotación $ 51 $ 19 Reparo contable de la depreciación y amortización 24 27 Remuneración con acciones 2 5 EBITDA recurrente $ 77 $ 50 % Margen EBITDA recurrente 15.8 % 10.4 %

El comunicado en el idioma original es la versión oficial y autorizada del mismo. Esta traducción es solamente un medio de ayuda y deberá ser comparada con el texto en idioma original, que es la única versión del texto que tendrá validez legal.

Contacts

Agente de siniestros:

Kroll



https://cases.ra.kroll.com/Revlon

revloninfo@ra.kroll.com

(855) 631-5341 (línea gratuita)



(646) 795-6968 (internacional)

Prensa:

Longacre Square Partners



Dan Zacchei



dzacchei@longacresquare.com