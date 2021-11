Revista TIME evidencia red de Fake News del gobierno de Honduras para atacar a Xiomara Castro

El artículo “Honduras muestra cómo las noticias falsas están cambiando las elecciones en América Latina” publicado por la prestigiosa revista estadounidense, “TIME”, ha dejado en evidencia cómo las Fake News y cuentas falsas en redes sociales dirigidas por el régimen hondureño son usadas para atacar a la candidata presidencial de oposición, Xiomara Castro.

La revista denuncia como a principios del pasado mes de octubre un grupo de 19 cuentas de Twitter, comenzaron a publicar y compartir mensajes sobre acontecimientos relacionados a las próximas elecciones presidenciales en Honduras, donde se mostraban como partidarios de Yani Rosenthal, candidato presidencial del Partido Liberal (PL) falsamente sugerían que él se uniría a Xiomara Castro.

Cabe destacar que Rosenthal, acaba de regresar a Honduras después de cumplir una condena en una prisión estadounidense tras ser acusado de lavar dinero para un cártel de droga en el país centroamericano.

El medio recopiló algunos de los tuits que estos “bots” compartían: “Si se olvida de las personas que hacen negocios con Yani Rosenthal, ni siquiera iré a votar”, tuiteó una usaría llamada Tere Bautista. Otro usuario, con el nombre de Wilfredo Rolan tuiteó, “Si se une al exconvicto Rosenthal, ni siquiera voy a votar”.

Las 19 cuentas compartieron tuits similares, difundiendo falsa información sobre una alianza política entre ambas partes. Sin embargo, ninguna de estas es real, ni siquiera son hondureños, pues de acuerdo con la firma de ciberseguridad Nisos con sede en Virginia, estos perfiles son de peruanos a miles de kilómetros de Honduras.

Nisos detectó al menos 317 cuentas de Twitter y según sus analistas estas se centran en persuadir a los hondureños de no votar por Xiomara Castro.

De acuerdo con la revista TIME “los tuits fueron una de varias oleadas de publicaciones coordinadas de cientos de cuentas falsas de Twitter en una campaña de desinformación en curso antes de las elecciones del 28 de noviembre en Honduras”.

Estos perfiles se encargan de difundir “conspiraciones sobre los candidatos de la oposición y buscan disuadir a los ciudadanos de votar”.

Este tipo de mensajes en las redes sociales, en específico Twitter, forman parte de una campaña impulsada por el gobierno de Honduras y el Partido Nacional, para amplificar el perfil de Juan Orlando Hernández y generar desconfianza y confusión entre los votantes, sostiene la publicación.

No es nuevo el hecho de que el gobierno hondureño use este tipo de cuentas para que Hernández gane notoriedad, en agosto de 2019 se dio a conocer que Facebook borró al menos unas 118 cuentas y más de 1,000 páginas, ligadas al régimen. Estas solo fueron creadas para mostrar una imagen positiva de JOH.

De acuerdo con reportes no oficiales, se estima que la inversión en publicidad dirigida a estas páginas alcanzó los 23,000 dólares. En los últimos años Twitter y Facebook han eliminado varias cuentas no auténticas vinculadas a personas cercanas a Hernández.

“Este último impulso antes de las elecciones críticas de Honduras subraya no solo cuán omnipresente se ha vuelto la desinformación política en línea en América Central, sino cómo las empresas de medios sociales luchan, y a menudo fracasan, para moderar o castigar los esquemas de desinformación vinculados al gobierno en América Latina y otras partes del mundo”, dijo el TIME.

Para Frances Haugen, ex gerente de productos de Facebook, quien el pasado 5 de octubre testificó contra la empresa en el Congreso de EEUU, dijo que, “Parece que Facebook invierte más en los usuarios que les hacen ganar más dinero, aunque el peligro puede no distribuirse de manera uniforme en función de la rentabilidad”.

“Es como que el 87% de todo el gasto en desinformación se gasta en inglés, pero solo el 9% de los usuarios (de Facebook) son de habla inglesa “, detalló.

La falsa noticia de la “alianza entre Castro y Rosenthal” difundida por las cuentas fraudulentas, de acuerdo con Esteban Ponce de León, asistente de investigación del Laboratorio de Investigación Forense Digital del Atlantic Council con sede en Colombia, es una de las tácticas más comunes en las operaciones de desinformación en América Latina.

“La mayoría de esas narrativas estarán dirigidas contra candidatos específicos”, dijo Ponce de León. “Esta es una de las principales formas en que estas cuentas tienen como objetivo afectar o influir en las elecciones, afectando así la integridad del proceso democrático”, agregó.

Por su parte, de acuerdo con la analista de inteligencia de Nisos, Jackie Hicks, el único que se beneficia de esta campaña de desinformación en línea es el candidato oficialista y actual alcalde de Tegucigalpa, Nasry Asfura.

Asimismo, destaca que del 6 al 14 de octubre estas cuentas publicaron una oleada de tuits y desinformación, estas fechas coinciden con el día en que Salvador Nasralla depuso de su candidatura presidencial con el Partido Salvador de Honduras para conformar una unidad de oposición con Xiomara Castro. “Es casi como si la intención fuera inundar el discurso político”, dice Hicks. “Una persona común en Honduras que busque estos temas vería esto (como) información”.

Twitter eliminó la red de cuentas falsas después de que Nisos compartiera su investigación con la empresa a principios de noviembre. “Los analistas y ex empleados dicen que el patrón de respuestas reactivas de las empresas de redes sociales es siempre demasiado pequeño y demasiado tarde, y que no hacen lo suficiente para tomar medidas enérgicas contra los infractores reincidentes”, indicó el TIME.

Sophie Zhang una ex científica de datos de Facebook, quien después de ser despedida de la empresa, se convirtió en una denunciante, reveló que de junio a julio de 2018, las publicaciones del presidente Hernández recibieron un total 59,100 me gusta de las cuales el 78% no eran personas reales.

La experta reveló que descubrió que Hernández tenía un equipo que estaba comprometido en un plan para impulsar el contenido del mandatario en su página de Facebook, dándole cientos de miles de me gusta falsos a sus publicaciones. “También ejecutaron innumerables perfiles y páginas falsos para respaldarlo, haciéndose pasar por organizaciones, empresas, figuras públicas y hondureños comunes para generar un compromiso falso con la página”.

A pesar de que el accionar del mandatario y su equipo violó la política de Facebook contra el “comportamiento no auténtico coordinado” la empresa no tomo medidas durante casi un año, alerta Zhang.

Posteriormente de acuerdo con un comunicado de prensa de Facebook, la empresa “eliminó cientos de cuentas falsas que ejecutaban una campaña de influencia coordinada ‘para comentar y amplificar contenido positivo’ sobre Hernández”.

De igual manera Facebook eliminó numerosas páginas que publicaban anuncios políticos que apoyaban al presidente Hernández y atacaban a los candidatos de oposición, posteriormente el Laboratorio de Investigación Forense Digital, descubrió que estas cuentas estaban dirigidas por Archimides Group, una “firma de relaciones púbicas” israelí que se ha encargado de dirigir este tipo de campañas falsas de desinformación en todo el mundo.

Según un informe del Observatorio de Intenet de Stanford, en abril de 2020, tras una depuración de Twitter se eliminaron 3,100 cuentas y 1.2 millones de tuits dedicados a la “clara amplificación de contenido positivo diseñado para beneficiar al presidente Juan Orlando Hernández”.

Sin embargo para Zhang tanto Twitter como Facebook “no están haciendo los suficiente para evitar que estas personas no regreses”. “Simplemente le dan a la gente palmadas en la muñeca y esperan que sea suficiente, y no lo es”.

