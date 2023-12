Revista The Banker nombra a Banco Popular “Banco del Año Puerto Rico”

SAN JUAN, Puerto Rico–(BUSINESS WIRE)–Popular, Inc. (NASDAQ: BPOP) anunció que The Banker, la revista internacional de banca de The Financial Times, nombró al Banco Popular de Puerto Rico (BPPR) como “Banco del Año Puerto Rico”. BPPR ha obtenido este prestigioso reconocimiento 11 veces desde que se instauró el premio en 1998.





La revista seleccionó a Popular por sus iniciativas de transformación para mejorar la experiencia del cliente, que incluyen un proceso de préstamo comercial más eficiente y una agenda tecnológica que potencia la innovación continua interna. La revista The Banker compartió que este año fue uno importante para el banco porque comenzó la implementación de una transformación substancial programada con una proyección de tres años. El plan se enfoca en gente, cultura y propósito, modernizando la arquitectura tecnológica y la mejora de soluciones para los clientes. También se indicó que el banco tuvo en el 2022 su mejor año en la historia, incluyendo resultados récord de $1,100 millones, que fue $168 millones por encima del 2021.

“En Popular, nuestro propósito es poner a las personas en el centro del progreso. Frente al rápido cambio en el sector financiero, hemos lanzado una transformación ambiciosa para integrarnos más en la vida de nuestros clientes, enriquecer el valor a través de experiencias personalizadas y modernizar nuestra plataforma tecnológica para promover mayor agilidad, innovación y rendimiento”, sostuvo Ignacio Álvarez, presidente y CEO de Popular, Inc., empresa que celebró su 130° aniversario este año.

“El arduo trabajo y la dedicación de todos nuestros empleados nos permiten seguir construyendo un futuro brillante para Popular”, agregó Álvarez.

Además, el banco ha logrado un hito importante en Puerto Rico al aumentar su base de clientes a más de dos millones de usuarios únicos.

The Banker, fundada en 1926, es una revista de inteligencia financiera que proporciona calificaciones bancarias internacionales. Su premio Banco del Año, conocido como el estándar de excelencia bancaria, atrae a las principales instituciones financieras del mundo. Los ganadores se seleccionan en regiones que incluyen África, Asia-Pacífico, Europa Central y del Este, América Latina, Medio Oriente, Norteamérica y Europa Occidental. The Banker otorgó premios en 140 países y recibió más de 400 nominaciones. Según la publicación, estos pioneros de toda la industria bancaria mundial han demostrado su valía frente a graves obstáculos económicos y la volatilidad del mercado durante el año pasado, desarrollando productos y servicios innovadores, modernizando su infraestructura y obteniendo buenos resultados. Este año se celebra el 25 aniversario de esas clasificaciones.

Acerca de Popular, Inc.

Popular, Inc. (NASDAQ: BPOP) lidera el sector financiero en Puerto Rico tanto en activos como en depósitos y figura entre las 50 principales compañías de holding bancario de EE. UU. por activos. Fundado en 1893, su principal subsidiaria, Banco Popular de Puerto Rico, proporciona servicios de banca minorista, hipotecaria y comercial en Puerto Rico y las Islas Vírgenes de EE. UU. Popular también ofrece en Puerto Rico servicios de arrendamiento y financiamiento de autos y equipos, banca de inversión, corretaje de valores y seguros a través de subsidiarias especializadas. En los Estados Unidos continentales, Popular brinda servicios de banca minorista, hipotecaria y comercial a través de Popular Bank, su subsidiaria bancaria con sede en Nueva York, que opera sucursales en Nueva York, Nueva Jersey y Florida.

Contacts

Comunicado de Prensa



Natacha Vale



(787) 553-6681



Natacha.vale@popular.com