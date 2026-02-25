Revisión periodística revela que faltan decenas de registros del FBI en los archivos de Epstein 

La polémica en torno a los registros FBI del caso Epstein cobró fuerza tras confirmarse que decenas de archivos no fueron entregados a las autoridades.

Según un análisis reciente de la cadena de noticias CNN, el Departamento de Justicia de Estados Unidos reconoció la existencia de documentos relativos a la red de Jeffrey Epstein. Sin embargo, estos documentos no aparecen en la investigación pública.

Esto ha provocado preocupación por la transparencia y el acceso a la información clave.

Un registro de evidencia proporcionado a los abogados de Ghislaine Maxwell, socia de Epstein, incluye números de serie de alrededor de 325 documentos de entrevistas de testigos del FBI. Pero más de 90 de esos materiales, alrededor de una cuarta parte de la lista, no parecen estar presentes en el sitio web del Departamento de Justicia.

Entre esos registros faltantes hay tres entrevistas relacionadas con una mujer que denunció a los agentes que Epstein había abusado de ella repetidamente desde que tenía aproximadamente 13 años. Además, la mujer también acusó a Trump de agredirla sexualmente.



Antecedentes y repercusiones en la opinión pública

Jeffrey Epstein, millonario y vinculado a una red de tráfico sexual, murió en prisión mientras enfrentaba cargos federales en 2019. Desde entonces, el acceso a la documentación oficial está siendo objeto de debate.

Ahora, organizaciones defensoras de las víctimas exigen explicaciones por la ausencia de una parte significativa de los registros FBI caso Epstein. Sostienen que esto podría afectar futuras acciones legales y la persecución de implicados.

El caso genera impactos incluso fuera de Estados Unidos. De hecho, el nombre de Epstein y los datos en los archivos perdidos han involucrado a figuras públicas de América Latina y Europa.

La preocupación sobre la posibilidad de encubrimientos o negligencia institucional ha reavivado la desconfianza ciudadana hacia organismos estadounidenses.

Voces oficiales han manifestado que continúan revisando archivos para completar la investigación, pero persisten las dudas.

Medios internacionales destacan que estos documentos podrían contener datos cruciales para esclarecer conexiones y responsabilidades.