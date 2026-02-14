Revelan que Jeffrey Epstein fue invitado a cena del Congreso Judío Mundial

La figura de Jeffrey Epstein, controversial financiero estadounidense, vuelve a acaparar titulares tras publicarse que fue invitado a una exclusiva cena organizada por el Congreso Judío Mundial.

De acuerdo con información revelada recientemente, Epstein asistió a este evento de alto nivel donde se reunieron personalidades influyentes del ámbito diplomático y político.

Los registros, reseñados por diversos medios internacionales, sugieren que el objetivo era estrechar lazos entre destacados líderes y empresarios.

Entre los asistentes destacan miembros de organizaciones internacionales, líderes religiosos y diplomáticos, quienes compartieron el espacio con Jeffrey Epstein.

Investigaciones externas confirman que la inclusión de Epstein en eventos de esta índole reaviva los cuestionamientos sobre el alcance de su red de relaciones.



El papel de Epstein en esferas internacionales

La participación de Epstein en eventos diplomáticos genera preocupación por la naturaleza de sus vínculos con figuras de poder global.

Después de su implicación en varios escándalos internacionales relacionados con tráfico de menores y corrupción, las invitaciones a cenas tan selectas son vistas hoy con escepticismo.

Analistas subrayan la importancia de examinar la presencia de Epstein en espacios donde se debaten decisiones de impacto mundial.

Esta revelación se suma a otras que muestran el acceso del financiero estadounidense a instancias políticas y sociales de gran influencia.

El caso sigue ocupando la agenda pública y política, mientras se profundizan investigaciones en distintos países.