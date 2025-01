Revelan el retrato oficial de la toma de Donald Trump para la toma de posesión 

El retrato oficial de la toma de posesión de Donald Trump ha sido revelado este jueves, a cuatro días de que asuma como presidente de Estados Unidos (EEUU).

La fotografía inaugural del próximo inquilino de la Casa Blanca fue publicada por Daniel Torok, quien es el retratador oficial, y que se encargó de plasmar la imagen tanto de Trump como de JD Vance.

Una vez que el retrato oficial fue publicado, cientos de personas comenzaron a emitir su opinión. Algunos hasta compararon la imagen con la del 2017, cuando asumió su primer mandato.

En la fotografía del 2025, Trump se ve desafiante, con su rostro rígido y sus ojos como observando con detenimiento.

La diferencia entre el 2017 y el 2025, es que Trump se tomó hace unos años sonriente y feliz de llegar a la Casa Blanca; mientras que ahora se le ve más serio.

Analistas han señalado que Trump, con el retrato oficial, busca enviar un mensaje a sus críticos; dejando claro que ahora viene con una nueva actitud para afrontar los problemas de Estados Unidos (EEUU).

La fotografía para la toma de posesión también ha sido comparada con la imagen que trascendió cuando fue capturado y fichado en una corte del país norteamericano.

We are entering the GOLDEN AGE OF AMERICA! ❤️🇺🇸 pic.twitter.com/tU3nCgAqEi

— Daniel Torok (@dto_rok) January 16, 2025