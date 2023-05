Revelan el contenido de la carta escrita por la madre de Brian Laundrie

A pesar de la oposición de la madre de Brian Laundrie a revelar el contenido de una carta, esto se hizo público como resultado de la demanda civil presentada por los padres de Gabby Petito contra Chris y Roberta Laundrie, así como su abogado Steve Bertolino.

Durante un viaje por todo el país que estaban realizando y compartiendo en redes sociales, la joven de 22 años fue asesinada por su pareja. Las sospechas surgieron cuando Laundrie regresó a casa sin la presencia de la mujer y posteriormente desapareció durante varias semanas.

En septiembre de 2021, las autoridades descubrieron el cuerpo de Petito en el bosque nacional Bridger-Teton de Wyoming, mientras que un mes después se encontraron los restos del hombre en Florida, con una herida que parecía autoinfligida. Además, se encontró una nota en la que confesaba el crimen.

Según los resultados de la autopsia, se determinó que Petito fue víctima de estrangulamiento.

En la carta que se hizo pública y que fue escrita por Roberta Laundrie, se encontraron varios mensajes que llevaron a la familia de Petito a sospechar que ellos tenían conocimiento del crimen.

“Solo quiero que recuerdes que siempre te amaré y sé que tú siempre me amarás. Tu eres mi niño. Nada puede hacer que deje de amarte, nada nos dividirá o podría dividirnos sin importar lo que hagamos, a dónde vayamos o lo que digamos, siempre nos amaremos. Si estás en la cárcel, hornearé un pastel con un archivo. Si necesitas deshacerte de un cuerpo, apareceré con una pala y bolsas de basura. Si vuelas a la luna, estaré observando los cielos para tu reingreso. Si dices que odias mis agallas, tendré nuevas agallas”.

“Si decides aventurarte a la Luna, estaré atento a tu regreso a la Tierra. Incluso si expresas odio hacia mí, encontraré fuerzas renovadas. Recuerda que el amor es un verbo, no un sustantivo. No se trata de algo material, ni de palabras vacías. El amor se demuestra a través de acciones. Observa las acciones de las personas para saber si realmente te aman, no te guíes solamente por sus palabras”, agregó.

Mencionó que la carta contiene más frases de las que los abogados de Petito desean resaltar para fortalecer su caso. También explicó que las personas utilizan expresiones para intensificar su amor y que eligió palabras que pensó que impactarían a Brian, considerando su relación. Aclaró que la carta no tenía ninguna conexión con Gabby.

Una de las cosas que generó curiosidad fue que el sobre indicaba que debía ser quemado después de ser leído.