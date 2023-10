RevBit sigue desarrollando la capacidad para proteger dispositivos USB en su solución de seguridad para terminales (EPS) y EDR, mediante un entorno de políticas granular sin igual

MINEOLA, Nueva York–(BUSINESS WIRE)–RevBits anuncia que continúa mejorando el ya sólido conjunto de políticas de dispositivos USB de la solución de terminales y de Endpoint Detection and Response (EDR) mediante la incorporación de un campo de definición para los números de serie de los dispositivos.









La RevBits seguridad para terminales (EPS) y EDR es una solución de próxima generación de seguridad de terminales que ofrece protección integral para malware mediante un motor de análisis de tres fases y el módulo de EDR más profundo del mercado. El módulo EDR de la solución ofrece funciones forenses totales y de mitigación de terminales, así como una tecnología patentada en EE.UU. para proteger el núcleo a través de su función anti-rootkit.

Además de la fuerza con la que cuenta para detectar y bloquear malware, las soluciones EPS y EDR de RevBits eliminan los escenarios de amenazas a través de dispositivos USB.

En el artículo “Los ataques de malware a unidades USB repuntan en el primer semestre de 2023” (USB drive malware attacks spiking again in first half of 2023) de la página Bleeping Computer del 23 de julio de 2023, Bill Toulas comenta lo siguiente:

En el primer semestre del año 2023, se triplicará el malware que se propagará a través de unidades USB.

Las ventajas exclusivas que ofrecen hacen que sigan siendo relevantes y tendencia en 2023, tal como informa Mandiant.

Entre las ventajas se incluyen la posibilidad de sortear los mecanismos de seguridad, el sigilo, el acceso inicial a redes empresariales y la habilidad para infectar instalaciones aisladas.

“RevBits entiende la seriedad de la amenaza que plantean los dispositivos USB”, afirma el director de tecnología de RevBits, Mucetba Celik. Asimismo, agrega: “Los dispositivos externos USB pueden infectar a la empresa de malware a través de un empleado descuidado y de un intruso malintencionado que quiera perjudicar a la empresa. Estamos constantemente buscando las formas más significativas de mejorar las soluciones que ofrecemos. Lo hicimos para nuestro producto de seguridad para terminales respecto a nuestras capacidades de control USB. Ahora ofrecemos para el administrador la posibilidad de bloquear el entorno de uso de USB y proteger a la empresa”.

Las soluciones EPS y EDR de RevBit permiten que los administradores puedan definir qué está permitido y qué no respecto del uso de los dispositivos USB.

Dentro del entorno normativo USB de RevBits para la seguridad de terminales y de EDR, las políticas se pueden establecer según los siguientes cinco parámetros significativos:

Tipo de dispositivo USB. Número de serie del dispositivo USB (SID, por sus siglas en inglés). Identificación del proveedor del dispositivo USB (o VID, por sus siglas en inglés). Identificación del dispositivo producto USB (PID, por sus siglas en inglés). Habilitar o deshabilitar los puertos USB de las estaciones de trabajo específicas o grupos de estaciones de trabajo para controlar el uso de los USB.

Acerca de RevBits

Creada en el año 2018, RevBits es una empresa integral de ciberseguridad que está dedicada a ofrecerles a los clientes servicios y protección de calidad superior. RevBits ofrece protección contra las amenazas más complejas a las que las empresas se enfrentan mediante múltiples funciones de seguridad avanzadas que pueden administrarse a través de una plataforma de seguridad unificada. RevBits tiene una sede en Mineola (Nueva York) y cuenta con oficinas en Princeton (Nueva Jersey), Boston (Massachusetts), Londres (Inglaterra) y Amberes (Bélgica). Para obtener más información sobre RevBits, visite RevBits.

El paquete integral de soluciones de RevBit incluye: Endpoint Security (seguridad de terminales), RevBits Email Security (seguridad para correos electrónicos de RevBits), RevBits Privileged Access Management (gestión de acceso privilegiado de RevBit), RevBits Zero Trust Network (red confianza cero de Revit) y RevBits Deception Technology (tecnología para engaños de RevBit). Para los clientes que utilizan más de una solución de RevBit, la administración se gestiona a través de la plataforma RevBits Cyber Intelligence Platform, un entorno unificado y de un solo panel que conserva, relaciona y alerta de las amenazas sin dejar de proporcionar una inteligencia para dar una respuesta administrativa rápida. RevBits Cyber Intelligence Platform se integra con todos las SIEM habituales (administración de eventos e información de seguridad).

