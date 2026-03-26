El gobierno de Argentina ordenó retirar una réplica del histórico retrato de Juan Domingo Perón y Eva Duarte de Perón que se encontraba en la antesala del Salón Eva Perón de la Casa Rosada. Esta acción ocurre en medio de un proceso de reorganización de espacios oficiales.

La decisión fue impulsada por la Secretaría General de la Presidencia, encabezada por Karina Milei. Asimismo, incluyó el retiro de una obra del artista Helmut Ditsch que representaba el glaciar Perito Moreno. También se retiró una pieza del pintor Numa Ayrinhac.

De acuerdo con fuentes oficiales, el desmontaje responde a la detección de fallas estructurales en los soportes de exhibición. Además, responde al riesgo de deterioro por cambios de temperatura en el área. Esto tiene el objetivo de preservar su estado.

El espacio donde se encontraban las piezas será reconfigurado y, según trascendió, se analizan distintas alternativas para su reemplazo. Entre ellas figuran imágenes de próceres como Domingo Faustino Sarmiento, Manuel Belgrano, Juan Bautista Alberdi y Julio Argentino Roca. También se evalúa la posibilidad de incluir la imagen del futbolista Lionel Messi o paisajes emblemáticos como las Cataratas del Iguazú.

La medida se enmarca en una serie de decisiones recientes del Ejecutivo orientadas a reorganizar la simbología en espacios públicos. Estas decisiones incluyen acciones previas en dependencias estatales donde se retiraron imágenes vinculadas a figuras políticas.

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