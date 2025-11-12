Retiran paneles sobre soldados afroamericanos en cementerio estadounidense de los Países Bajos

En el cementerio estadounidense de Margraten, al sur de los Países Bajos, descansan 8.301 soldados estadounidenses que murieron liberando Europa del nazismo, entre ellos 174 afroamericanos.

El sitio, administrado por la American Battle Monuments Commission (ABMC), había incorporado el año pasado dos paneles informativos que destacaban el papel de más de un millón de afroamericanos que lucharon “en dos frentes”: contra los nazis en Europa y contra la segregación racial en su propio país.

Sin embargo, estos paneles fueron retirados recientemente, lo que ha generado indignación entre historiadores, políticos y familiares de los caídos. Los críticos afirman que la eliminación invisibiliza el sacrificio de los soldados afroamericanos y señalan que la decisión podría estar vinculada con las políticas del gobierno de Donald Trump, que cuestionó las iniciativas de diversidad, equidad e inclusión (DEI).

Las autoridades holandesas y la comunidad local que cuida las tumbas han exigido explicaciones, calificando la medida como un retroceso en el reconocimiento histórico y la memoria colectiva.