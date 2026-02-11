Retiran la bandera del orgullo del Monumento Stonewall por orden del Gobierno de EEUU

La histórica bandera del orgullo LGTBI ya no ondea en el parque frente al Stonewall Inn, en Nueva York, considerado el punto de origen del movimiento moderno por los derechos de la diversidad sexual en Estados Unidos.

La enseña fue retirada por decisión del Gobierno del presidente Donald Trump, que tiene jurisdicción sobre el pequeño parque donde se ubica el Monumento Nacional Stonewall, administrado por el Departamento del Interior.

La medida responde a una directiva adoptada por esa dependencia federal, responsable de la gestión de parques y monumentos nacionales en el país. Stonewall es reconocido mundialmente por los disturbios de 1969, que marcaron un antes y un después en la lucha por los derechos de la comunidad LGTBI.