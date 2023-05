Resurge la Shakira con “letras artísticas” que muchos esperaban con su canción “Acróstico”

Miles de seguidores de la cantante colombiana Shakira han aplaudido la letra de su nueva canción “Acróstico”, dedicada a sus dos hijos.

Los fanáticos aseguran que la Shakira de los años 90, con letras artísticas, está resurgiendo nuevamente y esperar tener más temas como “Antología”.

El video de su nuevo tema Acróstico comienza con la primera letra del nombre de su hijo Milán. “Me enseñaste que el amor no es una estafa y cuando es real no se acaba”.

Agrega que ha intentado que su hijo no la vea llorar, comenzando con la I de la segunda letra de su hijo mayor. “Intenté que no me veas llorar”.

Posteriormente, continúa con la L hasta terminar con la letra N de su nombre (Milan), para luego agregar el coro que son versos dedicados a los amores de su vida.

El acróstico de Sasha comienza con “Se nos rompió solo un plato, no toda la vajilla” y continúa hasta llegar a la A.

“Lo único que quiero es tu felicidad y estar contigo. Una sonrisa tuya es mi debilidad. Quererte sirve de anestesia al dolor, hace que me sienta mejor. Para lo que necesites estoy. Viniste a completar lo que soy”, agrega el coro.

“Acróstico” de Shakira llega en medio de rumores de sus salidas con un piloto de la Fórmula 1, y el interés de Tom Cruise por ella.

La cantante no ha hecho oficial ninguna relación, y al parecer está enfocada en ser feliz con sus dos hijos.