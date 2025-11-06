Resumen: Zetagen Therapeutics presentará prometedores datos preclínicos en el SABCS: Zeta-BC-007 demuestra una actividad tumoricida superior y mejoras en la supervivencia en un modelo de cáncer de mama

Mejoras en la supervivencia : los ratones tratados con Zeta-BC-007 sobrevivieron más de 60 días, a diferencia de los que recibieron tamoxifeno (TAM) o abemaciclib (ABE).

Reducción tumoral : las combinaciones de Zeta-BC-007 redujeron el volumen tumoral hasta en un 66 %, en comparación con el 34 % de TAM y el 15 % de ABE.

Citotoxicidad sinérgica : NaN y ABE juntos redujeron la proliferación celular in vitro en un 60 %, lo cual sugiere efectos sinérgicos

Ausencia de actividad tumoral : la histología reveló la ausencia de tinción ki67, así como un aumento de la necrosis en los tumores tratados con Zeta-BC-007.

Activación inmunitaria : los ratones tratados mostraron una elevada infiltración de macrófagos y un incremento de los monocitos circulantes.

SIRACUSA, Nueva York--(BUSINESS WIRE)--Zetagen Therapeutics, biofarmacéutica privada de fase clínica pionera en terapias dirigidas contra el cáncer de mama primario y metastásico, acaba de anunciar que su artículo «Increased Survival in Nude Mice Inoculated with MCF7 Breast Cancer (BC) in the Mammary Fat-Pad Achieved via a Single Injection of a Lipid-like Hydrogel Emulsion Containing a New Molecular Entity (NME) and N-ally Noroxymorphone (NaN) Compared to Tamoxifen (TAM) and Abemaciclib (ABE)» ha sido aceptado y será presentado en el Simposio sobre Cáncer de Mama de San Antonio 2025 (SABCS) el jueves 11 de diciembre de 2025.





El comunicado en el idioma original es la versión oficial y autorizada del mismo. Esta traducción es solamente un medio de ayuda y deberá ser comparada con el texto en idioma original, que es la única versión del texto que tendrá validez legal.

Contacts

Consultas de los inversores:

Zetagen Therapeutics, Inc.



Correo electrónico: InvestorRelations@zetagen.com

Consultas estratégicas:

Joe C. Loy, consejero delegado



Correo electrónico: jloy@zetagen.com