Resumen: Zero Networks recauda USD 55 millones en Serie C para dar paso a la "era defensiva"

Con más de USD 100 millones recaudados y una suba en sus ingresos del 300 % desde la ronda de financiación de Serie B, Zero Networks está cambiando la dinámica de poder en el ámbito de la ciberseguridad y busca que defensores tengan un rol más prominente que los atacantes.

ORLANDO, Fla.--(BUSINESS WIRE)--Zero Networks, la empresa de ciberseguridad que está recuperando el concepto de microsegmentación para cumplir con su promesa, anunció hoy que ha recaudado 55 millones de dólares en una ronda de financiación de Serie C. Estos fondos consolidan la posición de Zero Networks a la vanguardia de la “era defensiva”, que implica un cambio de paradigma en el ámbito de la ciberseguridad, en el que los defensores ya no reaccionan ante las amenazas, sino que son los atacantes quienes ahora deben enfrentarse a las diferentes estrategias de control proactivas basadas en la identidad y en la red.









